«Насильно не заставляла»: Волочкова поставила на место Shaman из-за отказа петь с ней дуэтом

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, отказался от дуэта с бывшей примой Большого театра Анастасией Волочковой. Он заявил, что готов выходить на одну сцену только с профессиональными вокалистами. Об этом рассказала сама звезда.

Она отметила, что никого не принуждала петь с ней вместе, а разговор о дуэте не был принципиальным вопросом. Волочкова также напомнила, что прежде всего является артисткой балета, а не певицей, поэтому ждать от неё уровня оперной дивы Монтсеррат Кабалье не стоит.

«Я лишь сказала, что было интересно сделать такое шоу, где мы с Ярославом поём. Я его насильно не заставляла петь со мной. На нет и суда нет», — подчеркнула собеседница Общественной Службы Новостей.

Ранее Анастасия Волочкова призналась, что тоскует по бизнесмену Сулейману Керимову. Балерина подчеркнула, что в своё время мечтала возобновить с ним отношения.