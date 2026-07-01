Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 07:31

«Насильно не заставляла»: Волочкова поставила на место Shaman из-за отказа петь с ней дуэтом

Анастасия Волочкова ответила Shaman, который отказался выступать с ней в дуэте

Обложка © ТАСС / Александр Щербак, © Life.ru

Обложка © ТАСС / Александр Щербак, © Life.ru

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, отказался от дуэта с бывшей примой Большого театра Анастасией Волочковой. Он заявил, что готов выходить на одну сцену только с профессиональными вокалистами. Об этом рассказала сама звезда.

«Жажда быстрых наслаждений»: Астролог раскрыла истинную причину зависимости Волочковой
«Жажда быстрых наслаждений»: Астролог раскрыла истинную причину зависимости Волочковой

Она отметила, что никого не принуждала петь с ней вместе, а разговор о дуэте не был принципиальным вопросом. Волочкова также напомнила, что прежде всего является артисткой балета, а не певицей, поэтому ждать от неё уровня оперной дивы Монтсеррат Кабалье не стоит.

«Я лишь сказала, что было интересно сделать такое шоу, где мы с Ярославом поём. Я его насильно не заставляла петь со мной. На нет и суда нет», — подчеркнула собеседница Общественной Службы Новостей.

«Она на коне»: Певец Илья Гуров заявил, что Волочкова находится в своём прайме
«Она на коне»: Певец Илья Гуров заявил, что Волочкова находится в своём прайме

Ранее Анастасия Волочкова призналась, что тоскует по бизнесмену Сулейману Керимову. Балерина подчеркнула, что в своё время мечтала возобновить с ним отношения.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Анастасия Волочкова
  • Shaman (Ярослав Дронов)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar