Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июня, 15:31

Волочкова призналась, что тоскует по Керимову, но не может простить его

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова вновь призналась, что тоскует по бизнесмену Сулейману Керимову и в своё время мечтала возобновить с ним отношения. По её словам, он был единственным мужчиной, который по-настоящему знал, чего она хочет, и делал ей уникальные подарки, сообщает Общественная Служба Новостей.

«Только он знал, чего я хочу! Таких подарков, как он, мне не делал никто. Я сейчас понимаю, что именно Сулейман был единственным человеком, который меня любил, а я любила его. Но я не могу его простить за то, что он сделал всё возможное, чтобы меня не было в Большом театре. Именно это обстоятельство не позволяет мне вернуться к нему, я его не простила за такое предательство», — поделилась балерина.

При этом Волочкова рассказала, что её сердце сейчас занято другим человеком, но имя нового избранника она раскрывать не стала. Экс-прима Большого театра не уточнила, как долго длится её новый роман, и планирует ли она официальные отношения.

«Жажда быстрых наслаждений»: Астролог раскрыла истинную причину зависимости Волочковой
«Жажда быстрых наслаждений»: Астролог раскрыла истинную причину зависимости Волочковой

Ранее сообщалось, что балерина Анастасия Волочкова спустя длительное время наконец встретилась со своей дочерью Ариадной. В интервью она рассказала, что приехала в Санкт-Петербург в первую очередь для того, чтобы навестить тяжело больного отца, а также повидаться с матерью. Позже к ним присоединились Ариадна с супругом Никитой. В ходе встречи им удалось поговорить и обсудить накопившиеся вопросы.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Анастасия Волочкова
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar