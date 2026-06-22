Волочкова призналась, что тоскует по Керимову, но не может простить его

Балерина Анастасия Волочкова вновь призналась, что тоскует по бизнесмену Сулейману Керимову и в своё время мечтала возобновить с ним отношения. По её словам, он был единственным мужчиной, который по-настоящему знал, чего она хочет, и делал ей уникальные подарки, сообщает Общественная Служба Новостей.

«Только он знал, чего я хочу! Таких подарков, как он, мне не делал никто. Я сейчас понимаю, что именно Сулейман был единственным человеком, который меня любил, а я любила его. Но я не могу его простить за то, что он сделал всё возможное, чтобы меня не было в Большом театре. Именно это обстоятельство не позволяет мне вернуться к нему, я его не простила за такое предательство», — поделилась балерина.

При этом Волочкова рассказала, что её сердце сейчас занято другим человеком, но имя нового избранника она раскрывать не стала. Экс-прима Большого театра не уточнила, как долго длится её новый роман, и планирует ли она официальные отношения.

Ранее сообщалось, что балерина Анастасия Волочкова спустя длительное время наконец встретилась со своей дочерью Ариадной. В интервью она рассказала, что приехала в Санкт-Петербург в первую очередь для того, чтобы навестить тяжело больного отца, а также повидаться с матерью. Позже к ним присоединились Ариадна с супругом Никитой. В ходе встречи им удалось поговорить и обсудить накопившиеся вопросы.