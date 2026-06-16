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16 июня, 14:01

«Зарыли топор войны»: Волочкова навестила больного отца в Петербурге и помирилась с дочерью

Анастасия Волочкова впервые за год встретилась с дочерью в Петербурге

Обложка © РИА Новости / Владимир Астапкович

Обложка © РИА Новости / Владимир Астапкович

Анастасия Волочкова спустя почти год молчания наконец увиделась с дочерью Ариадной и зарыла топор войны. Подробностями встречи балерина поделилась в интервью.

По её словам, в Санкт-Петербург она приехала прежде всего проведать тяжело болеющего отца, заодно повидалась и с мамой. Позже подъехали Ариадна с супругом Никитой.

«Мы наконец-то увиделись и поговорили. Но я никакой войны и не начинала. Просто у нас было определённое недопонимание», — объяснила экс-прима Большого театра в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Она призналась, что долго не могла простить родным молчания в тот момент, когда сама сутками находилась в операционных с травмированной ногой. Никто из близких даже не поинтересовался её самочувствием, и эта обида оказалась самой трудной. Однако теперь все разногласия позади: стороны попросили друг у друга прощения, и встреча прошла в доброжелательной атмосфере.

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Ранее Анастасия Волочкова решила не раскрывать личность вероятного избранника, признавшись, что и сама пока не определилась с желанием вступать в брак. Очередная волна разговоров о её замужестве поднялась после ток-шоу, где балерина примерила свадебный наряд. Многие решили, что экс-прима наконец-то готова остепениться, однако сама она далека от окончательного решения, поскольку чрезвычайно дорожит личной свободой и предпочитает довериться времени.

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Юрий Лысенко
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