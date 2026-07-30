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29 июля, 21:27

Дима Билан может заработать 115 млн рублей на выступлении в Москве

Обложка © Telegram / Билан - live

Обложка © Telegram / Билан - live

Заслуженный артист России Дима Билан может получить около 115 миллионов рублей выручки от продажи билетов на свой сольный концерт в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Выступление состоится 31 июля на стадионе «Динамо», который в концертной конфигурации вмещает примерно 21 тыс. зрителей.

Цены на билеты начинаются от 4,5 тысячи рублей за места в дальних секторах. Основная масса мест на трибунах продаётся по цене от 5 до 7,5 тысячи рублей, а самые дорогие позиции у сцены достигают 12 тысяч рублей. Также доступны билеты в фан-зоны за 6,5 тысячи рублей. При этом VIP-ложи и пакеты Meet & Greet в продаже отсутствуют.

По данным агентства, на данный момент реализовано около 95 процентов билетов. Если площадка будет полностью заполнена, кассовые сборы могут составить порядка 115 миллионов рублей — без учёта расходов на организацию шоу.

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Недавно Дима Билан стал секретным гостем московского VK Fest. Певец закрыл второй день фестиваля ярким выступлением и исполнил легендарную песню Юры Шатунова «Седая ночь». Кроме него в секрете держали и выступление Басты. Финальный московский уик-энд VK Fest 2026 прошёл на ВДНХ.

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Виталий Приходько
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