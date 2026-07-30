Дима Билан может заработать 115 млн рублей на выступлении в Москве

Заслуженный артист России Дима Билан может получить около 115 миллионов рублей выручки от продажи билетов на свой сольный концерт в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Выступление состоится 31 июля на стадионе «Динамо», который в концертной конфигурации вмещает примерно 21 тыс. зрителей.

Цены на билеты начинаются от 4,5 тысячи рублей за места в дальних секторах. Основная масса мест на трибунах продаётся по цене от 5 до 7,5 тысячи рублей, а самые дорогие позиции у сцены достигают 12 тысяч рублей. Также доступны билеты в фан-зоны за 6,5 тысячи рублей. При этом VIP-ложи и пакеты Meet & Greet в продаже отсутствуют.

По данным агентства, на данный момент реализовано около 95 процентов билетов. Если площадка будет полностью заполнена, кассовые сборы могут составить порядка 115 миллионов рублей — без учёта расходов на организацию шоу.

Недавно Дима Билан стал секретным гостем московского VK Fest. Певец закрыл второй день фестиваля ярким выступлением и исполнил легендарную песню Юры Шатунова «Седая ночь». Кроме него в секрете держали и выступление Басты. Финальный московский уик-энд VK Fest 2026 прошёл на ВДНХ.