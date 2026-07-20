Блогерша Яна Пилецкая прокомментировала теории о романе с Димой Биланом

Блогер и модель Яна Пилецкая в интервью Анне Прониной на VK Fest в рамках Super Fun Club прокомментировала слухи о возможном романе с Димой Биланом.

Модель призналась, что внимательно следит за комментариями под своими работами, но не встречала там сообщений о приписываемых ей романах. При этом она отметила, что поддерживает творчество певца и активно следит за ним, но исключительно по-дружески.

«Я вообще не видела, что мне приписывают какие-то романы», — заявила блогер.

На вопрос о том, кого бы она хотела послушать на фестивале, Пилецкая ответила, что с удовольствием послушала бы Диму Билана, подчеркнув интерес к его творчеству.

Ранее Дима Билан признался, что его сердце занято, и он состоит в романтических отношениях, но не раскрыл имя избранницы. Артист отметил, что любим и всё в порядке, а за годы карьеры привык скрывать личную жизнь, поэтому подробностей не сообщил. Его признание стало неожиданностью для поклонников, которые долго считали его свободным.