Slavic Divas разрывают зарубежный Интернет: как российский мультик 2006 года запустил тренд в Европе

Пользователи англоязычных соцсетей неожиданно открыли для себя российский мультфильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 2006 года. Особенно иностранцам приглянулся эпизод, в котором три девицы исполняют озорную песню и танцуют. В России эта сцена знакома миллионам зрителей с самой премьеры мультфильма, а за рубежом она получила новую жизнь только сейчас.

Сначала в рекомендациях начал появляться сам отрывок, а затем иностранные пользовательницы стали повторять движения героинь. Девушки снимают танец втроём, повязывают на голову платки, надевают платья и сарафаны с народными мотивами, а иногда стараются в точности воспроизвести мимику персонажей. Новый тренд получил название 3 Slavic Divas, что переводится как «три славянские дивы». Life.ru поговорил с культурологом Андреем Зберовским и выяснил, как и почему наш отечественный мульфильм заставил девушек по всему миру восхищаться славянским вайбом!

Кто такие три славянские дивы на самом деле?

Что за тренд 3 Slavic Divas и почему три девицы из российского мультфильма покорили иностранцев? Видео © TikTok / fercho.betito_07, adilrevi

Новые звёзды зарубежных соцсетей появились в мультфильме «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», выпущенном студиями «Мельница» и СТВ в 2006 году. Картина стала второй частью будущей большой франшизы о трёх богатырях, после «Алёши Поповича и Тугарина Змея». По сюжету киевский князь отправляет Добрыню Никитича собирать дань с тугар, а в это время его племянницу Забаву похищают. Богатырь вместе с юным Елисеем отправляется спасать девушку и постепенно выясняет, что за исчезновением стоит куда более хитрая интрига. Фильм длится 65 минут, а поставил его режиссёр Илья Максимов.

Как героини мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 2006 года стали звёздами зарубежных соцсетей? Видео © TikTok / jhizaaaa, adilrevi

Три танцующие девушки появляются лишь в небольшом музыкальном эпизоде. Они не являются жёнами богатырей и даже не получили отдельных имён, однако короткой сцены оказалось достаточно, чтобы спустя 20 лет превратиться в самостоятельный интернет-феномен. Видео с их песней и раньше было популярно за пределами России, иностранные пользователи ещё несколько лет назад разыскивали мультфильм на форумах, вспоминая необычный номер с «тремя русскими девушками».

Почему иностранки влюбились в образы русских красавиц?

Почему образ славянской красавицы стал популярным в зарубежных соцсетях? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Доктор культурологии Андрей Зберовский связывает популярность героинь с узнаваемым образом славянской красавицы. По его словам, длинные волосы, открытое лицо, яркие губы, румянец и большие глаза на протяжении долгого времени воспринимались как признаки женской привлекательности. Именно такой собирательный образ создатели мультфильма довели почти до сказочного идеала. Эксперт отмечает, что славянский тип внешности давно востребован в мировой моде, а русские, белорусские, украинские и польские модели регулярно строят международную карьеру. Поэтому нарисованные героини могут казаться знакомыми даже зрителям, которые прежде ничего не знали о российских мультфильмах.

Те образы, которые являются классическими для нашей культуры: большие ресницы, красные щёки и губы, длинные волосы, открытое лицо — воспринимаются как золотой стандарт женской красоты. Девушки из других стран тоже берут на вооружение черты, характерные для образа роковой русской красавицы. Андрей Зберовский Доктор культурологии

При этом, как продолжает Зберовский, речь идёт не о научно установленной формуле привлекательности, а о культурных ассоциациях и стандартах красоты, которые формировались в искусстве, сказках, рекламе и массовой культуре. Зарубежную аудиторию, судя по роликам, увлекло именно яркое сочетание народных деталей и почти современной уверенности героинь.

Сильные, яркие и не ждут богатыря

Почему иностранцы заинтересовались русскими мультфильмами и славянскими образами? Фото © Кадр из фильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», режиссёр Илья Максимов, сценаристы Илья Максимов, Максим Свешников

Ещё одна причина популярности «славянских див» может скрываться в их характерах. Несмотря на внешнюю сказочность, девушки не выглядят тихими и беспомощными. Они ведут себя раскованно, занимают всё пространство вокруг себя, двигаются так, будто прекрасно осознают собственную привлекательность, и явно не боятся показаться смешными или слишком заметными. По мнению Андрея Зберовского, зарубежные зрительницы увидели в них востребованный сегодня тип героини — сильную, но при этом женственную. Современная массовая культура предлагает множество образов независимых женщин, однако красные девицы из российского мультфильма соединяют внутреннюю силу с нарядностью, кокетством и мягкими внешними чертами.

Сейчас существует большой запрос на образ сильной женщины. Но сила не обязательно должна означать отказ от причёски, макияжа или женственности. Героини российского мультфильма показывают другое направление: они яркие, уверенные в себе и при этом сохраняют традиционно женственный образ. Для части аудитории это может оказаться особенно близким. Андрей Зберовский Доктор культурологии

Культуролог связывает такой характер с историческим образом русской женщины, которой нередко приходилось самостоятельно заниматься домом и семьёй, пока мужчины находились в походах или на войне. В сказках и фольклоре героиня тоже редко оставалась просто наградой для богатыря: она могла проявлять хитрость, принимать решения, спасать близких и выдерживать тяжёлые испытания. Именно этот контраст, вероятно, и сработал спустя 20 лет. Перед иностранными зрительницами появились не хрупкие принцессы, ожидающие спасения, и не суровые воительницы, а шумные, весёлые и уверенные в себе девушки, которым для привлечения внимания богатырь вообще не понадобился.

Станут ли «славянские дивы» началом моды на русскую культуру?

Зберовский отмечает, что один вирусный танец не вызовет немедленно глобальную моду на всё русское. Интерес зарубежной аудитории к разным культурам часто развивается волнами: в разные периоды мир увлекался японской анимацией, корейской музыкой, индийским кино или латиноамериканскими сериалами. Некоторые тренды исчезают через несколько недель, а другие постепенно меняют массовую культуру.

Если интерес к русским образам продержится хотя бы несколько лет, он может оказаться полезным для культурного обмена и взаимного понимания. Поэтому подобные проекты нужно поддерживать и продолжать снимать хорошие мультфильмы. Андрей Зберовский Доктор культурологии

Однако даже короткая популярность «славянских див» может познакомить иностранцев с российской анимацией. Пользователи уже интересуются полной версией мультфильма, ищут переводы песен и спрашивают о других героях франшизы. Для многих такой ролик становится первым контактом с персонажами, которых российские зрители знают с детства.

Популярность «трёх славянских див» показала, насколько яркой и самобытной остаётся российская культура. В знакомых нам с детства песнях, сказочных героях и народных образах скрыто столько юмора, характера и красоты, что даже спустя десятилетия они способны обрести новую жизнь, даже на другом языке и в зарубежных соцсетях. Возможно, танец трёх девиц и не запустит долгую моду на всё русское, но наверняка заставит иностранцев внимательнее присмотреться к культуре, о которой они прежде знали совсем немного. Тем более что «славянские дивы» — это лишь малая часть огромного сказочного мира. У лешего, домового, Бабы-яги и даже Кощея Бессмертного обнаруживаются неожиданные «родственники» в легендах других народов. Ранее Life.ru рассказывал, каких семерых славянских героев можно встретить в культурах разных стран мира и чем отличаются их зарубежные двойники.