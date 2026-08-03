Поход к врачу гарантирован: 7 ошибок, из-за которых арбуз превращается в испытание для желудка

Кажется, арбуз — самый безобидный продукт, ведь он почти на девяносто процентов состоит из воды. Но именно эта сладкая мякоть превращается в идеальную среду для бактерий, стоит нарушить всего одно правило: от выбора плода на рынке до хранения половинки в холодильнике. 3 августа отмечается День арбуза. Чем не повод разобраться, какие семь промахов способны превратить летнее лакомство в проблему для желудка!

Кусочек «на пробу» с рынка

Покупка нарезанного арбуза «на пробу»: чем это опасно. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Продавец на рынке уже держит нож наготове: «Хотите попробовать кусочек?» Именно с этого жеста часто и начинаются проблемы. Как только кожура повреждается, бактерии с её поверхности, включая кишечную палочку и сальмонеллу, проникают в мякоть и активно размножаются на жаре. По вкусу и цвету заражённый кусок не отличается от безопасного, так что риск на глаз не определить. Если готовый нарезанный арбуз всё же куплен, стоит убедиться, что он хранился в холодильнике и упакован в герметичную плёнку (подсказка: шансы весьма малы).

Погоня за самым ранним арбузом

Плоды, выращенные с опережением сезона, часто получают ускоренный рост из-за избытка азотных удобрений и накапливают нитраты, которые способны вызвать тошноту и диарею уже через пару часов после застолья. Косвенно распознать такой плод помогают слишком гладкая глянцевая кожура и жёлтые прожилки в мякоти вместо привычных белых. Безопаснее дождаться августа и начала сентября.

Не мыть перед нарезкой

Почему нужно мыть арбуз перед нарезкой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Viktor Sergeevich

Мало кто моет арбуз перед тем, как взяться за нож, а зря. От поля до прилавка полосатый плод успевает побывать в ящиках, на земле и в десятках рук продавцов, грузчиков, других покупателей — и вся эта микрофлора остаётся на кожуре. Проводя лезвием по грязной корке, легко перенести бактерии прямиком в сочную мякоть: нож просто цепляет всё, что скопилось снаружи. Тёплая вода, щётка и чистое полотенце перед разделкой занимают меньше минуты, зато заметно снижают риск инфекции для всей семьи.

Хранить арбуз при комнатной температуре

Половинка арбуза на столе выглядит безопасно и через час, и через три. На деле открытая мякоть моментально впитывает посторонние запахи и превращается в питательную среду для сальмонеллы и других бактерий, особенно в жару. Специалисты советуют держать разрезанный плод только в холодильнике — в закрытой ёмкости или под плёнкой — и не дольше двух-трёх дней. Если кусок простоял на столе целую ночь или весь жаркий день, лучше отправить его в мусорное ведро, каким бы аппетитным он ни казался.

Слишком большие порции

Сколько арбуза можно съесть за один раз без вреда. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dusan Petkovic

Жаркий пикник, шумная компания и один огромный арбуз на всех — сценарий, знакомый почти каждому. Мякоть почти целиком состоит из воды и клетчатки, поэтому щедрая порция быстро оборачивается вздутием живота, диареей или, наоборот, тяжестью и запором. Достаётся и мочевому пузырю с почками: обильное питьё в виде арбузного сока без регулярных походов в туалет вызывает неприятные тянущие ощущения. Врачи советуют не превышать трёхсот-пятисот граммов мякоти за раз.

Десерт сразу после шашлыка

Есть ли арбуз сразу после шашлыка или плотного обеда? С точки зрения желудка — точно не стоит. Обилие воды и сахара в сочетании с тяжёлой белковой пищей замедляет пищеварение и провоцирует активное брожение, а на выходе — тяжесть, вздутие и неприятная отрыжка. Куда безопаснее относиться к арбузу как к самостоятельному перекусу за полтора-два часа до основного приёма пищи или спустя такое же время после него. Тогда сладкая мякоть усваивается легко, не задерживаясь в желудке вместе с мясом.

Игнорирование хронических болезней

Кому арбуз противопоказан при хронических болезнях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Отдельный разговор — читатели с хроническими заболеваниями. При мочекаменной болезни мочегонный эффект арбуза способен спровоцировать движение камней и острую боль, а при сахарном диабете сахара в мякоти резко поднимают уровень глюкозы в крови. Обострение колита, синдрома раздражённого кишечника, панкреатита или холецистита — повод есть арбуз крайне осторожно или временно исключить его из меню. Отдельно стоит помнить об аллергии: она проявляется сыпью, крапивницей и отёком гортани и требует немедленной помощи врача.

Большинства рисков легко избежать: выбирать плод внимательно, мыть кожуру и хранить нарезанную мякоть в холодильнике. Кстати, одним арбузом гастрономические проблемы не заканчиваются: недавно Life.ru уже разбирал, какие модные советы блогеров по быстрому похудению на цикории, чиа и касторовом масле реально работают, а какие грозят обезвоживанием и проблемами с кишечником, — материал будет полезен всем, кто следит за питанием летом. Простые правила помогут наслаждаться сочной мякотью без последствий для желудка.