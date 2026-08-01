«Карельский столетний»: рецепт торта времён СССР из сметаны и ягод, который пекли прямо на сковороде
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Бабушки пекли этот торт прямо на сковороде, ведь во времена Союза духовка была далеко не у каждой семьи. Life.ru нашёл оригинальный рецепт «Карельского столетнего» — торта из тонких сметанных коржей с ягодной кислинкой, который сегодня незаслуженно забыт.
Рецепт торта «Карельский столетний» из СССР. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI.
У бабушки на кухне духовки часто не было вовсе, зато сковорода не простаивала ни дня: на ней жарили блины, пекли хлеб и даже собирали торты. Один из таких рецептов — «Карельский столетний», десерт из тонких сметанных коржей и кисло-сладкой ягодной прослойки. Никакой сложной техники и дефицитных продуктов, только сметана, яйца, мука и баночка брусничного варенья из погреба, которая обычно стояла в каждом деревенском доме.
Сегодня про этот торт почти забыли, а зря: коржи получаются тонкими, как блинчики, крем — в меру сладким, а ягодная кислинка не даёт вкусу превратиться в приторную кашу. Life.ru нашёл оригинальный рецепт из старой кулинарной книги и разобрался, как повторить его дома, даже если духовки под рукой не оказалось и придётся управляться одной сковородой.
Ингредиенты
Советский торт со сметаной и брусничным вареньем. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Торт состоит всего из двух частей: сметанного теста для тонких коржей и такого же простого крема с ягодами. Вот что понадобится для коржей:
- сметана — 1 стакан,
- яйцо — 1 шт.,
- сахар — 1 стакан,
- сода, гашённая уксусом — 1 ч. л.,
- соль — по вкусу,
- мука — 3–4 стакана.
Для крема:
- сметана — 1 стакан,
- сахар — 1 стакан,
- брусничное или клюквенное варенье — по вкусу.
Как приготовить торт «Карельский столетний»
Как приготовить торт на сковороде без духовки. Фото © Youtube / Сладкий Мастер!
Никакой сложной техники в этом рецепте нет: духовка вообще не обязательна, всё держится на сковороде и терпении. Сначала замешиваем плотное сметанное тесто и делим его на маленькие шарики. Затем раскатываем каждый в тонкий блин и подрумяниваем на сухой сковороде. Остаётся собрать коржи со сметанным кремом и ягодной прослойкой и дать торту отдохнуть ночь в холодильнике.
Замешиваем тесто
В миске соединяем стакан сметаны, одно яйцо, стакан сахара и щепотку соли. Соду гасим уксусом и сразу вмешиваем в смесь. Просеиваем муку и добавляем частями: сначала два с половиной стакана, а затем понемногу ещё, пока тесто не перестанет липнуть к рукам, но останется мягким. Муки может уйти чуть больше или меньше трёх-четырёх стаканов: сметана и яйца у всех разные. Даём тесту отдохнуть под плёнкой минут десять.
Делим тесто на шарики
«Карельский столетний»: пошаговый рецепт из старой книги. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ozgur Senergin
Скатываем тесто в длинный жгут и делим на 12–13 равных кусочков. Каждый подворачиваем краями к центру и скатываем в аккуратный шар: так коржи не потеряют форму при выпечке. Шарики накрываем полотенцем или плёнкой, чтобы поверхность не заветрилась, пока мы раскатываем предыдущий кусочек.
Раскатываем тонкие коржи
Рабочую поверхность слегка присыпаем мукой и раскатываем каждый шарик в тонкий круг размером с большую тарелку, толщиной полтора-два миллиметра. Если раскатывать тоньше страшно, можно сделать 8–9 коржей потолще: тоже получится вкусно. По желанию обрезаем круг по крышке от кастрюли, чтобы коржи вышли одинаковыми, а обрезки потом пригодятся для посыпки торта.
Выпекаем коржи на сковороде
Торт из тонких коржей со сметанным кремом и ягодами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AlenaKogotkova
Разогреваем сухую сковороду на среднем огне без масла и выкладываем раскатанный пласт. Через тридцать-шестьдесят секунд на поверхности появятся пузырьки: значит, пора приподнять корж лопаткой и проверить низ. Как только он подрумянится, переворачиваем и держим ещё полминуты. Если духовка всё же под рукой, коржи можно испечь на пергаменте при 180–190 градусах пять-восемь минут, заранее наколов их вилкой.
Готовим сметанный крем и ягодную начинку
Взбиваем сметану с сахаром до однородности: получится простой, в меру сладкий крем. Отдельно готовим ягодный слой из брусничного или клюквенного варенья, но по желанию можно выбрать любое другое — из вишни или крыжовника. А если варенья нет под рукой, размораживаем ягоды и пробиваем блендером в пюре. Можно пойти проще и сразу смешать сметану, сахар и ягодное пюре: получится единый крем с приятной кислинкой, которым удобно промазывать каждый корж.
Собираем и выравниваем торт
Рецепт советского торта на сковороде для дачи. Фото © Youtube / Сладкий Мастер!
Первый корж кладём на блюдо и промазываем сметанным кремом, следующий смазываем ягодным слоем и снова чередуем, пока коржи не закончатся. Верх и бока также покрываем кремом. Если коржи после духовки получились с куполом, ставим сверху тарелку с небольшим грузом на час-два: так слои улягутся ровнее, и торт не будет заваливаться на бок.
Даём торту пропитаться и подаём
Оставляем торт на ночь при комнатной температуре или в холодильнике: за это время сухие коржи размягчаются и превращаются в единый плотный пирог. Утром аккуратно подравниваем края длинным ножом, а получившейся крошкой обсыпаем бока и верх. Украшаем свежей клюквой, брусникой или просто сахарной пудрой и убираем в холодильник: в холоде торт хранится два-три дня и с каждым днём становится только вкуснее.
«Карельский столетний» — это тот случай, когда простые продукты из холодильника превращаются в торт с настоящим характером. Здесь нет ни капли лишнего декора: только тонкие коржи, сметана и ягодная кислинка, которая не даёт десерту стать приторным. Такой рецепт легко повторить даже без духовки, а хранится торт в холодильнике несколько дней и с каждым днём становится только вкуснее. Если брусничное варенье уже закончилось, а свежих ягод в холодильнике целая горсть, пять простых рецептов из смородины — от курда до необычного салата с сыром — подскажут, куда их ещё можно пристроить. Один кусочек «Столетнего» — и на столе снова появляется вкус настоящего советского детства.
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