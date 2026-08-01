«Карельский столетний»: рецепт торта времён СССР из сметаны и ягод, который пекли прямо на сковороде

У бабушки на кухне духовки часто не было вовсе, зато сковорода не простаивала ни дня: на ней жарили блины, пекли хлеб и даже собирали торты. Один из таких рецептов — «Карельский столетний», десерт из тонких сметанных коржей и кисло-сладкой ягодной прослойки. Никакой сложной техники и дефицитных продуктов, только сметана, яйца, мука и баночка брусничного варенья из погреба, которая обычно стояла в каждом деревенском доме.

Сегодня про этот торт почти забыли, а зря: коржи получаются тонкими, как блинчики, крем — в меру сладким, а ягодная кислинка не даёт вкусу превратиться в приторную кашу. Life.ru нашёл оригинальный рецепт из старой кулинарной книги и разобрался, как повторить его дома, даже если духовки под рукой не оказалось и придётся управляться одной сковородой.

Ингредиенты

Советский торт со сметаной и брусничным вареньем. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Торт состоит всего из двух частей: сметанного теста для тонких коржей и такого же простого крема с ягодами. Вот что понадобится для коржей: сметана — 1 стакан,

яйцо — 1 шт.,

сахар — 1 стакан,

сода, гашённая уксусом — 1 ч. л.,

соль — по вкусу,

мука — 3–4 стакана.

Для крема: сметана — 1 стакан,

сахар — 1 стакан,

брусничное или клюквенное варенье — по вкусу.

Как приготовить торт «Карельский столетний»

Как приготовить торт на сковороде без духовки. Фото © Youtube / Сладкий Мастер!

Никакой сложной техники в этом рецепте нет: духовка вообще не обязательна, всё держится на сковороде и терпении. Сначала замешиваем плотное сметанное тесто и делим его на маленькие шарики. Затем раскатываем каждый в тонкий блин и подрумяниваем на сухой сковороде. Остаётся собрать коржи со сметанным кремом и ягодной прослойкой и дать торту отдохнуть ночь в холодильнике.

Замешиваем тесто

В миске соединяем стакан сметаны, одно яйцо, стакан сахара и щепотку соли. Соду гасим уксусом и сразу вмешиваем в смесь. Просеиваем муку и добавляем частями: сначала два с половиной стакана, а затем понемногу ещё, пока тесто не перестанет липнуть к рукам, но останется мягким. Муки может уйти чуть больше или меньше трёх-четырёх стаканов: сметана и яйца у всех разные. Даём тесту отдохнуть под плёнкой минут десять.

Делим тесто на шарики

«Карельский столетний»: пошаговый рецепт из старой книги. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ozgur Senergin

Скатываем тесто в длинный жгут и делим на 12–13 равных кусочков. Каждый подворачиваем краями к центру и скатываем в аккуратный шар: так коржи не потеряют форму при выпечке. Шарики накрываем полотенцем или плёнкой, чтобы поверхность не заветрилась, пока мы раскатываем предыдущий кусочек.

Раскатываем тонкие коржи

Рабочую поверхность слегка присыпаем мукой и раскатываем каждый шарик в тонкий круг размером с большую тарелку, толщиной полтора-два миллиметра. Если раскатывать тоньше страшно, можно сделать 8–9 коржей потолще: тоже получится вкусно. По желанию обрезаем круг по крышке от кастрюли, чтобы коржи вышли одинаковыми, а обрезки потом пригодятся для посыпки торта.

Выпекаем коржи на сковороде

Торт из тонких коржей со сметанным кремом и ягодами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AlenaKogotkova

Разогреваем сухую сковороду на среднем огне без масла и выкладываем раскатанный пласт. Через тридцать-шестьдесят секунд на поверхности появятся пузырьки: значит, пора приподнять корж лопаткой и проверить низ. Как только он подрумянится, переворачиваем и держим ещё полминуты. Если духовка всё же под рукой, коржи можно испечь на пергаменте при 180–190 градусах пять-восемь минут, заранее наколов их вилкой.

Готовим сметанный крем и ягодную начинку

Взбиваем сметану с сахаром до однородности: получится простой, в меру сладкий крем. Отдельно готовим ягодный слой из брусничного или клюквенного варенья, но по желанию можно выбрать любое другое — из вишни или крыжовника. А если варенья нет под рукой, размораживаем ягоды и пробиваем блендером в пюре. Можно пойти проще и сразу смешать сметану, сахар и ягодное пюре: получится единый крем с приятной кислинкой, которым удобно промазывать каждый корж.

Собираем и выравниваем торт

Рецепт советского торта на сковороде для дачи. Фото © Youtube / Сладкий Мастер!

Первый корж кладём на блюдо и промазываем сметанным кремом, следующий смазываем ягодным слоем и снова чередуем, пока коржи не закончатся. Верх и бока также покрываем кремом. Если коржи после духовки получились с куполом, ставим сверху тарелку с небольшим грузом на час-два: так слои улягутся ровнее, и торт не будет заваливаться на бок.

Даём торту пропитаться и подаём

Оставляем торт на ночь при комнатной температуре или в холодильнике: за это время сухие коржи размягчаются и превращаются в единый плотный пирог. Утром аккуратно подравниваем края длинным ножом, а получившейся крошкой обсыпаем бока и верх. Украшаем свежей клюквой, брусникой или просто сахарной пудрой и убираем в холодильник: в холоде торт хранится два-три дня и с каждым днём становится только вкуснее.

«Карельский столетний» — это тот случай, когда простые продукты из холодильника превращаются в торт с настоящим характером. Здесь нет ни капли лишнего декора: только тонкие коржи, сметана и ягодная кислинка, которая не даёт десерту стать приторным. Такой рецепт легко повторить даже без духовки, а хранится торт в холодильнике несколько дней и с каждым днём становится только вкуснее. Если брусничное варенье уже закончилось, а свежих ягод в холодильнике целая горсть, пять простых рецептов из смородины — от курда до необычного салата с сыром — подскажут, куда их ещё можно пристроить. Один кусочек «Столетнего» — и на столе снова появляется вкус настоящего советского детства.