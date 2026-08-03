Волосы под бриллиантами и крест из кости: Зачем ювелир из Москвы превращает смерть в украшения Оглавление Украшение, которое смотрит в ответ Кто такая Катя Снепп и как она пришла к столь мрачной эстетике «Русская хтонь» в золоте и серебре Волосы, которые остаются Крест из кости черепа Смерть перестала быть только на кладбище Почему мы хотим носить умерших рядом Где заканчивается память и начинается провокация Частица вечности, которой можно коснуться Московский ювелир Катя Снепп превращает смерть, страх и утрату в украшения: заключает волосы умерших под кварц, делает кресты из человеческой кости и декорирует браслеты домашнего ареста. Зачем она это делает и почему не считает эти работы эпатажем, рассказал Life.ru. 3 августа, 13:00 Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / snapkate, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Катя Снепп делает вещи, которые сложно рассматривать равнодушно. В прозрачном кварце её колец навсегда застывают волосы умерших, на серебряных крестах остаётся человеческая кость, а тяжёлый браслет домашнего ареста превращается в почти нарядный аксессуар. Для одних это пугающая провокация, для других — возможность носить рядом частицу человека, которого больше нельзя обнять. Сама Катя называет свой стиль «русской хтонью» и уверяет: её работы не о смерти как зрелище, а о памяти.

Украшение, которое смотрит в ответ

Фото © Из личного архива Кати Снепп

На первый взгляд это дорогая классическая печатка. Золото, строгая форма, прозрачный камень, тонкая дорожка из бриллиантов. Но стоит всмотреться — и под кварцем обнаруживается аккуратно уложенная прядь волос. Она принадлежала молодой женщине по имени Наташа. После её смерти мать срезала несколько прядей, а подруга семьи, московский ювелир Катя Снепп, сделала из них кольцо для мужа покойной. По окантовке она закрепила 150 бриллиантов, вокруг центрального камня воспроизвела надпись с Наташиной татуировки, а по бокам выгравировала фрагменты «Пляски смерти» — картины, которую девушка особенно любила.

Это кольцо не задумывалось как красивый способ удивить подписчиков или привлечь внимание прессы. Оно должно было сохранить то, что невозможно вернуть, — физическое присутствие человека. Не фотографию в телефоне и не вещь, забытую в шкафу, а настоящую частицу тела, заключённую в металл и камень.

Морально это была самая сложная работа, которую я делала. Наташа была моей подругой, и украшение создавалось для её мужа. Технически оно тоже оказалось непростым: одна только закрепка 150 маленьких камней требует огромной точности. Но главным всё равно оставалось не золото и не бриллианты, а то, что лежало под прозрачным кварцем. Катя Снепп Героиня Life.ru

Она говорит о кольце спокойно и профессионально, но за точными ювелирными терминами постоянно проступает личная история. Здесь невозможно отделить мастерство от горя. Ошибка означала бы не просто испорченный материал. Некоторые вещи нельзя купить заново или заказать ещё раз. «Когда Наташа умерла, её мама срезала прядь волос. В центр печатки я вставила прозрачный кварц, а под него мы положили эти волосы. Вокруг камня сделали надпись, которая была у Наташи на животе, а по бокам — гравировку с её любимой «Пляской смерти», — рассказывает ювелир.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / snapkate

В кольце для мужа Наташи эта ответственность стала особенно тяжёлой. Катя знала человека, чьи волосы оказались под кварцем. Знала смысл татуировки, любимую картину и историю семьи. Создавая украшение, она была одновременно мастером и подругой, которой тоже приходилось переживать смерть. Вероятно, именно поэтому вещь получилась настолько насыщенной деталями. Бриллианты здесь не должны демонстрировать богатство, «Пляска смерти» не служит готическим декором, а надпись не является случайной цитатой. Каждый элемент удерживает отдельный фрагмент личности Наташи.

Кто такая Катя Снепп и как она пришла к столь мрачной эстетике

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / snapkate

Катя Снепп родилась и выросла в Москве. Сейчас ей 27 лет, и уже 11 из них она занимается ювелирным делом. Получается, в мастерскую она пришла подростком — в возрасте, когда большинство людей только начинают понимать, чего хотят от жизни. Тогда она училась на арт-дизайнера в колледже имени Строганова, но довольно быстро разочаровалась в выбранном направлении. Абстрактные задания не давали ощущения, что в руках появляется настоящее, законченное произведение. Кате хотелось сделать что-то маленькое, осязаемое и долговечное. Например, кольцо.

Она нашла частные мастер-классы и пришла в ювелирную мастерскую. Первая работа оказалась предсказуемо простой — обычная шинка, украшенная звёздочками. Никаких человеческих останков, тюремной символики и сложных концепций. Только металл, инструменты и попытка заставить материал принять нужную форму.

Первые изделия, конечно, были учебными. Когда приходишь в новую деятельность, сразу сделать что-то невероятное невозможно — сначала нужно набить руку и освоить технические навыки. Моё первое украшение, как и у многих ювелиров, было обычным обручальным кольцом — простой шинкой со звёздочками. Катя Снепп Героиня Life.ru

В 18 лет Катя вышла замуж за своего преподавателя-ювелира. После этого её учили уже не только на занятиях: рядом оказались мастера старой школы, пожилые ювелиры, десятилетиями передававшие друг другу технические секреты. Строгановское училище она в итоге оставила и продолжила образование по ювелирному направлению в колледже имени Карла Фаберже.

Спустя годы от той первой звёздной шинки осталась разве что любовь к ручной работе. Всё остальное стало гораздо темнее и сложнее.

«Русская хтонь» в золоте и серебре

Фото © Из личного архива Кати Снепп

Когда Катю просят описать собственный бренд двумя словами, она отвечает без паузы: «русская хтонь». В этом определении есть и тяжесть, и ирония, и узнаваемая эстетика позднего советского двора, кладбищенской ограды, церковной лавки, тюремной наколки и роскошной витрины. Катя соединяет образы, которые вроде бы не должны находиться рядом. В её украшениях советская тюремная символика встречается с Chanel, религиозное искусство — с поп-культурой, а викторианский траур — с 3D-сканированием.

Её интересует не шок сам по себе, а момент столкновения двух миров. Когда знакомый символ вдруг оказывается в чужом контексте, человек вынужден посмотреть на него ещё раз и решить, что именно он чувствует: отвращение, страх, любопытство, восторг или стыд.

Я люблю эклектику, сочетание несочетаемого. Советские тюремные татуировки и Chanel одновременно — прекрасная сумасшедшая коллаборация. Мне нравятся такие контрасты. Катя Снепп Героиня Life.ru

Одним из самых заметных проектов стала ювелирная накладка на браслет домашнего ареста. Идея родилась не в мастерской и не во время изучения модных архивов. Подруга знакомой Кати попала под домашний арест после ДТП с участием человека на самокате. Женщине предстояло около года ходить с электронным устройством на ноге. Катя решила, что столь тяжёлую и унизительную часть жизни можно хотя бы визуально изменить. Не отменить приговор и не скрыть сам браслет, а превратить его в объект, который человек словно бы снова контролирует.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / snapkate

Изготовление первого экземпляра заняло около полугода. Обычные способы измерения не позволяли создать накладку, которая точно повторяла бы форму устройства и при этом не мешала его работе. Тогда команда перешла к 3D-сканированию: с ноги девушки сделали цифровую модель, по которой разработали конструкцию.

Закончить съёмку с первой героиней не удалось — браслет с неё сняли раньше срока. Кате пришлось искать другого человека через социальные сети. «Изначально накладка на браслет домашнего ареста предполагалась скорее как перформанс, а не как коммерчески успешная история. Но в итоге у нас появилось три или четыре заказа, причём люди просили разные надписи», — впоминает Катя.

В этой истории легко увидеть романтизацию преступления или попытку превратить наказание в модный аксессуар. Но Катя воспринимает её иначе. Для неё это работа с символом страха и несвободы. Человек не выбирает носить электронный браслет, зато может попытаться хотя бы частично присвоить его образ, сделать вещь своей, а не навязанной системой.

В первую очередь мои работы, конечно, про красоту. Но визуальный образ не может существовать без смысла. Форма и содержание всегда идут рука об руку. Поэтому я не могу сказать, что украшение должно быть либо красивым, либо памятным. Для меня одно не существует без другого. Катя Снепп Героиня Life.ru

Конечно, такая логика убеждает не всех. Почти каждое второе изделие Кати становится поводом для спора. Кто-то обвиняет её в кощунстве, кто-то — в эксплуатации чужой трагедии, кто-то видит в работах мрачную красоту. Особенно остро публика реагирует, когда ювелир затрагивает религиозные символы, тему родины, советскую ностальгию и смерть. Сама она не отрицает провокационности. Но подчёркивает: если украшение существует только ради внешней привлекательности, оно быстро превращается в дорогой, но пустой предмет.

Волосы, которые остаются

Фото © Из личного архива Кати Снепп

Памятными украшениями Катя занимается около семи лет. У её бренда есть базовая модель кольца, вдохновлённая викторианской траурной традицией. Оно состоит из двух металлических лент с латинской надписью Memento mori — «Помни о смерти». В центре расположен шестиугольный кварц фантазийной огранки. Под него можно поместить прах животного, шерсть питомца или волосы человека.

В XIX веке пряди умерших близких вплетали в броши, медальоны, браслеты и кольца. Волосы считались почти идеальным материалом памяти: они сохранялись дольше тканей и фотографий, не меняли форму и продолжали напоминать о физическом присутствии человека. Иногда из них создавали целые орнаменты или помещали под стекло рядом с инициалами и датой смерти. Сегодня подобные вещи могут казаться жуткими лишь потому, что современная культура старается спрятать смерть. Умерших быстро увозят из квартир, похоронные процессы передаются специалистам, а разговоры о теле, прахе и разложении считаются неприличными. Викторианское же памятное кольцо не позволяло забыть: смерть существует рядом с жизнью, а любовь к человеку не исчезает вместе с его телом.

Памятное украшение превращает горе в предмет, который можно надеть на палец, спрятать в ладони, коснуться во время тяжёлого разговора или взять с собой туда, где покойный человек уже никогда не окажется. Это не лечит утрату и не отменяет одиночество, но придаёт памяти физическую форму. Самое сложное здесь — доверие. Клиент передаёт ювелиру материал, обладающий абсолютной ценностью лично для него и почти никакой рыночной стоимостью. Прядь волос можно случайно уронить, повредить или потерять. Восстановить её невозможно. Поэтому работа требует не только технической аккуратности, но и особого внутреннего отношения.

Крест из кости черепа

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / snapkate

Но даже многолетний опыт работы с памятными кольцами не подготовил Катю к заказу блогера Ирины Небоги. Ирина болела раком костей черепа. Во время одной из операций врачи удалили часть поражённой кости. Девушка заранее попросила сохранить фрагмент и передать ей. Позже она обратилась к Кате с просьбой сделать крест с гравировкой. Так в мастерской впервые оказался человеческий костный материал. Кость сильно отличается от привычных ювелирных материалов. Металл можно расплавить и отлить заново, камень — заменить, если он треснул. Человеческий фрагмент был хрупким, и любое неверное движение могло уничтожить его.

Технически это был очень нервный заказ. Раньше я никогда не работала с человеческой костью и постоянно боялась, что что-то пойдёт не так. Материал очень хрупкий. Мы укрепили его смолой, а к петельке добавили серебряный терновый венок. В итоге получилось два небольших креста. Катя Снепп Героиня Life.ru

Работа заняла несколько месяцев. После смерти Ирины эти украшения приобрели новое значение. Изначально кресты создавались для живого человека из части его собственного тела. Затем стали памятью о нём.

В этой истории особенно трудно провести привычную границу между телом и предметом. Крест сделан не просто «на память» о человеке — он буквально является его частью. При этом религиозный символ, человеческая кость и терновый венок соединяются в одном изделии, вызывая у зрителя почти физическое напряжение. Для одних подобный предмет будет выглядеть святыней, для других — недопустимым обращением с останками, для третьих — произведением искусства. Универсальной реакции здесь не существует. Катя и не пытается её навязать.

Она признаётся, что сама часто сталкивается с критикой. Но считает, что базовые темы — смерть, вера, страх, родина, память — по определению не могут быть нейтральными. Чем ближе образ подходит к личной боли человека, тем сильнее сопротивление. «Я достаточно часто сталкиваюсь с критикой. Люди по-разному воспринимают мои изделия, потому что я работаю с такими базовыми темами, как родина, ностальгия и религиозное искусство. Поэтому почти каждое второе украшение для кого-то становится провокацией», — говорит Катя.

Смерть перестала быть только на кладбище

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / snapkate

Истории Кати могут показаться исключением — радикальным искусством для узкого круга людей. Однако за последние годы само отношение к памятным вещам заметно меняется. Всё больше родственников хотят не только установить надгробие или хранить урну дома, но и оставить себе небольшую физическую частицу умершего.

Руководитель и основатель центра похоронных услуг «Вознесение» Елена Шевченко рассказывает, что в последние месяцы особенно вырос интерес к кулонам с прахом. Чаще всего их делают из эпоксидной смолы: небольшое количество праха смешивают с прозрачным материалом, добавляют сухоцветы, блёстки, инициалы или крошечные символы, связанные с жизнью человека.

По её словам, кремация давно стала привычной услугой, но у родственников всё чаще возникает вопрос: обязательно ли навсегда расставаться со всем прахом при захоронении или развеивании? Возможность сохранить небольшую часть в украшении оказывается для многих эмоционально важной. Существуют технологии изготовления искусственных бриллиантов из праха. Однако стоимость такого изделия может превышать полмиллиона рублей, поэтому оно доступно далеко не каждой семье. Кулон из смолы обходится дешевле, но его выбирают не только из-за цены.

Такие украшения воспринимаются не как дешёвая замена бриллианту, а как более личная, тёплая и камерная вещь. Здесь важна не стоимость, а ощущение, что частичка близкого человека остаётся рядом. Эпоксидная смола при этом даёт большой простор для дизайна: внутри можно сохранить любимый цвет покойного, его инициалы или небольшой символ, связанный с увлечениями. Елена Шевченко Руководитель и основатель центра похоронных услуг «Вознесение»

Для одного человека таким символом может стать маленький цветок, для другого — нота, звезда, буква имени или оттенок, который любил покойный. Кулон превращается в визуальный код, понятный прежде всего владельцу. Посторонний может даже не догадаться, что находится внутри. Это отличает новые памятные украшения от традиционных траурных предметов. Чёрная одежда, венки, урны и надгробия открыто сообщают об утрате. Кулон с прахом остаётся интимным. Его можно носить под одеждой, не объяснять коллегам и знакомым, не превращать горе в публичное высказывание.

По наблюдениям Елены Шевченко, чаще всего такие изделия заказывают молодые женщины. Обычно они хотят сохранить прах родителей. Для них кулон становится одновременно талисманом, личным архивом и способом чувствовать связь с умершим в повседневной жизни.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / snapkate

«Женщины в целом чаще носят украшения и следят за новыми форматами. Но главным остаётся не тренд. Молодой человек может уехать в другой город, построить новую жизнь, а небольшая вещь остаётся с ним. Особенно в моменты, когда рядом нет фотографий, семейного дома или других предметов, связанных с родителями», — отмечает руководитель центра.

Для кулона требуется совсем немного материала. Остальной прах семья может захоронить в урне, хранить дома или развеять в предусмотренном для этого месте — в зависимости от воли умершего и решения родственников. По словам Шевченко, небольшую часть нередко просят отсыпать ещё до захоронения, чтобы затем передать мастеру. Сам момент отделения праха может иметь большое эмоциональное значение. Некоторые родственники хотят присутствовать при этом лично, другие просят провести процедуру особенно бережно. Даже если речь идёт о нескольких граммах, для семьи это не безликий материал, а останки близкого человека.

Именно здесь ювелирная и ритуальная сферы сходятся. Обе работают не столько с веществом, сколько со смыслом, который ему придаёт заказчик. Для постороннего волос, пепел или фрагмент кости могут выглядеть пугающе. Для владельца украшения они означают конкретный голос, знакомое движение руки, любимый запах, семейный разговор или последний день вместе.

Почему мы хотим носить умерших рядом

Фото © Из личного архива Кати Снепп

Память редко подчиняется логике. Человек может годами хранить старый билет, сломанную заколку, пустой флакон духов или рубашку, которую невозможно надеть. Рыночная стоимость этих предметов равна нулю, но потеря переживается почти как повторная смерть. Памятное украшение отличается тем, что создаётся специально. Родственник не просто оставляет случайную вещь покойного, а принимает решение превратить память в новый объект. Он выбирает металл, форму, гравировку, камень и место, где будет находиться частица тела.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / snapkate

Этот процесс может быть способом вернуть себе ощущение контроля. Смерть происходит независимо от человеческой воли, разрушает планы и заставляет принимать решения в состоянии шока. Создание кольца или кулона становится редким действием, которое родственник совершает сам: так будет выглядеть память, так она будет храниться, так близкий человек останется рядом. Но есть и другая сторона. Кулон нельзя обнять, кольцо не отвечает, а волосы под кварцем никогда не станут живыми. Украшение удерживает связь, но одновременно постоянно напоминает о невозможности возвращения.

Поэтому такие вещи подходят не всем. Одному человеку физическое присутствие праха помогает переживать утрату, другому становится тяжело от одного взгляда на изделие. Кто-то видит в нём продолжение семейной традиции, кто-то — нарушение религиозных представлений или вторжение в покой умершего.

Катя Снепп не пытается сделать памятные украшения универсальным рецептом от горя. Она создаёт их для тех, кому нужен именно такой способ помнить. В этом смысле её кресты, кольца и браслеты домашнего ареста объединяет одна идея: человек пытается вернуть власть над тем, что его пугает. Смерть превращается в кольцо, несвобода — в декоративную накладку, медицинский датчик — в будущий аксессуар.

После работы над браслетами Катя задумалась о накладках для датчиков непрерывного контроля глюкозы. Такие устройства диабетики носят на плече: небольшая игла находится под кожей, а снаружи остаётся белый пластиковый круг. Катя хочет превратить его из медицинской метки в украшение. Это уже не история про смерть и наказание, но механизм остаётся прежним. Тело получает нечто чужеродное, напоминающее о болезни или ограничении. Ювелир предлагает не прятать устройство, а переосмыслить его внешний вид.

Возможно, именно поэтому работы Кати вызывают настолько сильную реакцию. Она берёт то, что общество предпочитает не замечать, и помещает в центр композиции. Волосы умершего больше не спрятаны в семейной коробке. Браслет домашнего ареста не скрывается под длинной юбкой. Кость после операции не уничтожается, а становится крестом.

Где заканчивается память и начинается провокация

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / snapkate

Главный вопрос, который неизбежно возникает рядом с такими украшениями: существует ли граница, после которой память превращается в эксплуатацию смерти? Очевидного ответа нет. Многое зависит от того, кому принадлежал материал, кто заказал изделие и с какой целью оно создаётся. Кольцо для вдовца, сделанное подругой покойной, существует в иной этической реальности, чем серийный аксессуар, использующий чужую трагедию только ради продаж.

Для Кати принципиально важна история. Именно она превращает вещь в памятный объект, а не просто в пугающий сувенир. В кольце с волосами Наташи каждая деталь связана с её жизнью. В крестах Ирины Небоги использован материал, который сама Ирина попросила сохранить после операции. Накладка на браслет домашнего ареста появилась из реальной ситуации конкретной женщины.

Однако после публикации работа начинает жить отдельно от заказчика. Зритель не знает всех обстоятельств, видит только кость, волосы или символ наказания и реагирует на собственные страхи. В социальных сетях сложная личная история легко превращается в несколько секунд шока. Катя признаёт, что контролировать интерпретацию невозможно. Кто-то увидит любовь, кто-то — безвкусицу, а кто-то решит, что ювелир намеренно наживается на смерти. Но отказаться от сложных тем ради безопасной реакции она не готова.

Каждый новый проект повышает градус сложности и заставляет учиться. Я всегда буду продолжать осваивать новые технологии и материалы. Если идея приходит в голову, мне хочется сразу понять, можно ли её воплотить. Катя Снепп Героиня Life.ru

Вероятно, настоящая граница проходит не между допустимым и недопустимым материалом, а между вниманием и равнодушием. Человеческие волосы, прах или кость сами по себе не делают изделие честным. Честным его делает отношение к тому, чья жизнь стоит за материалом.

Частица вечности, которой можно коснуться

Смерть долго считалась темой, которую нужно выносить за пределы повседневности. Ей отводили отдельные пространства — кладбища, крематории, ритуальные залы. Но памятные украшения возвращают её в обычную жизнь. Кулон с прахом касается кожи во время поездки в метро. Кольцо с волосами сидит на руке, которая держит чашку кофе. Крест из человеческой кости оказывается рядом с ключами, телефоном и банковской картой. Память перестаёт быть событием, назначенным на годовщину, и становится частью каждого дня. Для кого-то это покажется невыносимым. Для другого — единственным способом пережить утрату, не отказываясь от физической связи с человеком.

Катя Снепп говорит, что её украшения прежде всего должны быть красивыми. Но красота в её понимании не обязана быть безопасной, гладкой и удобной. Она может тревожить, напоминать о конечности жизни и заставлять думать о том, что останется после нас.

Наверное, поэтому прозрачный камень над прядью волос выглядит сильнее любого портрета. Он ничего не объясняет и не обещает бессмертия. Просто сохраняет маленькую часть человека в форме, которую можно носить рядом. И пока одни видят в таких вещах мрачную провокацию, другие заказывают кулоны, кольца и кресты, чтобы однажды утром застегнуть цепочку на шее и хотя бы на мгновение почувствовать: тот, кого больше нет, всё ещё здесь.

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