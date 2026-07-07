Она вам не плакальщица! Петербурженка рассказала Life.ru, как поёт на поминках и помогает пережить утрату Оглавление Детство в селе и путь к фольклору Личный опыт и первое знакомство с поминальным обрядом Идея вернуть традицию в современную жизнь Первые поминки в Петербурге Не «плакальщицы», а поддержка через традицию «Смерть — это временная разлука» Певица и актриса Екатерина Ряжских изучает русские традиции и исполняет духовные стихи на поминках, помогая людям прожить утрату близких. Она рассказала Life.ru, почему решила вернуть старинный обряд в современную жизнь и как музыка помогает пережить горе! 7 июля, 04:00 Екатерина Ряжских исполняет русские духовные стихи и изучает традиции поминальных обрядов. Обложка © Из личного архива Екатерины Ряжских

33-летняя Екатерина Ряжских из Петербурга изучает русскую традиционную культуру, поёт фольклор и гастролирует с моноспектаклями, но однажды её интерес к старинным обрядам привёл к очень непростой теме — духовным стихам на поминках. Она подчёркивает: это не «плакальщицы» и не попытка устроить эмоциональное представление на чужом горе. Девушка рассказала Life.ru, почему решила исполнять духовные стихи на поминках, в чём главный смысл такого обряда и как пережить утрату близкого человека!

Детство в селе и путь к фольклору

Фольклорист Екатерина Ряжских выросла в музыкальной семье в Липецкой области. Фото © Из личного архива Екатерины Ряжских

Екатерина Ряжских — исследователь русской традиционной культуры и исполнительница фольклора. Ей 33 года, она живёт в Санкт-Петербурге, а родом из Липецкой области. Девушка занимается популяризацией народной культуры: поёт, обучает фольклорному пению взрослых и детей, читает лекции, проводит мастер-классы и гастролирует по России со своими моноспектаклями.

Интерес к традиционной культуре сопровождал её буквально с рождения — Екатерина выросла в селе в музыкальной семье: пела бабушка, поют и пляшут её мама с сёстрами, а вокруг постоянно звучал диалект Липецкой области. Однако, как признаётся сама девушка, по-настоящему осознать богатство этого наследия она смогла только после переезда в город на учёбу. Екатерина окончила Липецкий областной колледж искусств имени Игумнова, а затем бакалавриат и магистратуру Санкт-Петербургского государственного института культуры. По словам Екатерины, пение на поминках — это одна из частей похоронно-поминального комплекса. «У русских крестьян песня звучала на протяжении всей жизни и погребальный обряд, и поминальные обряды тоже имели музыкальное сопровождение», — рассказывает девушка.

Личный опыт и первое знакомство с поминальным обрядом

Исследователь традиционной культуры рассказала, как впервые столкнулась с поминальными обрядами. Фото © Из личного архива Екатерины Ряжских

К теме пения на похоронах Екатерина пришла не случайно. Она вспоминает, что впервые столкнулась с этим ещё в собственной семье — на похоронах родственников. «Так вышло, что на похоронах бабушки и брата к нам приезжала читать Псалтырь женщина из соседнего села и я ей подпевала в моменте. После она же служила 40 дней. Её зовут Валентина Дмитриевна Шатохина, и она «читает по покойникам» уже много лет. Когда мы проводили душу бабушки и спустя несколько лет душу брата на 40 дней, мне как человеку, изучающему традиционную культуру, очень запомнился сам обряд. Там было много необычных вещей, о которых мне хотелось узнать подробнее», — вспоминает Екатерина.

Идея вернуть традицию в современную жизнь

Исполнительница фольклора пытается вернуть традицию духовного пения в современную жизнь. Фото © Из личного архива Екатерины Ряжских

Когда пришло время выбирать тему дипломной работы в институте культуры, девушка решила посвятить исследование именно этому обряду. Она несколько раз ездила к Валентине Дмитриевне, записывала её рассказы, последовательность проведения поминок, тексты и музыкальный материал. Под руководством преподавателя Алексея Николаевича Захарова Екатерина подготовила научную работу, которую успешно защитила. Спустя несколько лет ей вновь довелось участвовать в обряде на 40 дней. «Я приехала на родину и сразу позвонила Валентине Дмитриевне с просьбой рассказать мне, будет ли она служить где-то 40 дней в период моего пребывания дома. И она разрешила мне приехать в село Малиновая Поляна Тербунского района, где я помогала ей петь и читать на поминках уже незнакомого мне человека», — рассказывает девушка.

По словам Екатерины, к идее петь на поминках она шла постепенно много лет — изучала традицию, пробовала петь духовные стихи и пыталась понять, почему её так тянет к этой теме. Кроме того, в прошлом году девушка дважды участвовала в свадьбах в русском стиле, где исполняла аутентичные свадебные песни. «Они прекрасно вписались в современность, и я стала думать о том, как бы вернуть и в похоронно-поминальную историю то, что там должно звучать. Мне казалось, что это нужно. Но было даже страшно озвучить своё желание вслух, и даже публично где-то сказать об этом было как будто неуместно», — отмечает певица.

Первые поминки в Петербурге

Петербурженка начала исполнять духовные стихи на поминках после обращения семьи из Петербурга. Фото © Из личного архива Екатерины Ряжских

Однажды Екатерина поделилась своими мыслями с учениками, а спустя примерно месяц получила неожиданное сообщение: в одной семье из Петербурга хотят услышать духовные стихи на поминах на 40 дней. Девушка согласилась и поехала. «К тому же в феврале у меня вышла песня — это духовный стих Брянской области в современной обработке, где рассказывается о похоронах благочестивого человека, наверное, это тоже не случайно», — делится девушка.

Готовясь к поминкам, Екатерина подбирала духовные стихи из разных регионов России и сохраняла диалектное звучание текстов. Ей было важно исполнить не только поминальные стихи об умершем, но и другие духовные, где речь идёт о каждом из тех, кто их услышит. «Потому что смерть ходит рядом с каждым из нас и память смертная, на мой взгляд, должна быть ежедневно с каждым человеком... Но самым сложным было настроиться», — поясняет она.

Девушка отмечает, что в первый раз очень переживала — она вспоминает, что ехала одна к совершенно незнакомым людям с желанием поддержать их через тексты и музыку, помочь прожить горе и выплакать боль. «Я эмпат, поэтому самым сложным поначалу было не расплакаться. Первую песню я пела с комом в горле и слезами на глазах, а дальше мне как будто удалось перенести слёзы внутрь себя, я плакала внутри вместе с ними, но внешне пыталась спокойно, размеренно и от души передать содержание духовных стихов», — вспоминает девушка.

Не «плакальщицы», а поддержка через традицию

Фольклорист объяснила, почему её деятельность не связана с образом плакальщиц. Фото © Из личного архива Екатерины Ряжских

Больше всего в тот день Екатерине запомнился момент после поминальной трапезы, когда она продолжила петь, а все присутствующие со слезами на глазах стали пересматривать фотоальбомы умершего. Тогда, по её словам, она поняла уместность и важность того, что делает. Она считает, что скорее не создаёт что-то новое, а аккуратно возвращает в современную жизнь отдельные элементы старой традиции, которые будут актуальны и сейчас. «Но, конечно, речь о возврате всего комплекса не идёт. Только какие-то детали. Основная моя деятельность по жизни связана с пением, поэтому именно эту часть я хотела бы попробовать вернуть», — делится девушка.

По словам Екатерины, ей трудно сказать о главной ценности того, что она делает. Девушка говорит, что люди, которые впервые сталкивались с таким форматом поминок, сначала начинали всё сильнее плакать, позволяли себе прожить эмоции, а потом постепенно успокаивались. «Наверное, именно для этого я была там нужна», — рассказывает девушка. При этом Екатерина подчёркивает, что пока не рассматривает это направление как профессию. Если у неё будут силы, время и появятся люди, которым это действительно нужно, она готова продолжать. По её мнению, в этом есть смысл.

Отдельно Екатерина отмечает, что её деятельность не имеет отношения к образу плакальщиц, о которых многие начали писать после её публикаций в соцсетях. Она объясняет, что традиция плакальщиц больше связана именно с похоронами. «В похоронах я пока не готова участвовать, потому что там люди находятся в полном горе. На 40 дней эта рана хотя бы немного начинает затягиваться, а на похоронах это ещё совсем открытая боль, и я пока не готова», — делится девушка.

«Смерть — это временная разлука»

Екатерина Ряжских считает, что память о смерти помогает людям переосмыслить жизнь. Фото © Из личного архива Екатерины Ряжских

По словам Екатерины, на поминках важно говорить о душе сразу в двух плоскостях: о душе умершего, которому сейчас может помочь только молитва, и о душах живых людей. «И второе — это о душах нас, живущих здесь, чтобы стараться думать о том, что мы все туда придём, в это место, вернёмся туда. И что очень важно каждому иметь в душе память смертную», — рассказывает она. Екатерина говорит, что иногда на поминках нужно произносить утешительные слова. Для неё важно донести мысль о том, что смерть — это не окончательное исчезновение, а временная разлука. Если человек верит, что однажды сможет снова встретиться со своими близкими, то пережить потерю становится немного легче и появляется смысл жить дальше ради этой будущей встречи.

История Екатерины Ряжских — это попытка бережно вернуть в современную жизнь забытые элементы русской традиции. Через духовные стихи она помогает людям прожить утрату, напоминая, что память, поддержка и человеческое участие остаются важными даже в самые тяжёлые моменты. Читайте также на Life.ru про то, как сложилась судьба пары, на свадьбе которой мать зацеловала сына!

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