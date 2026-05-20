Та самая мемная свекровь Рунета: Life.ru узнал судьбу пары, на свадьбе которой мать зацеловала сына Оглавление Отношения с экс-свекровью и завирусившийся видеоролик О будущем Свадебное видео, где мама жениха буквально «не отпускает» сына к алтарю, взорвало соцсети и обросло слухами. После неожиданного развода пары страсти вспыхнули с новой силой. Невеста Карина раскрыла Life.ru, что на самом деле произошло в тот день! 20 мая, 05:00 Коллаж © Life.ru. Обложка © Magnific, © Из личного архива Карины

На свадьбе молодой пары произошёл момент, который мгновенно стал вирусным в соцсетях: мама жениха буквально «не хотела отдавать сына» невесте. Одни пользователи заподозрили постановку или использование ИИ, другие назвали поведение свекрови токсичным. Невеста из видео Карина эксклюзивно для Life.ru рассказала, как складывались отношения со свекровью и уже бывшим мужем, о популярности видеоролика и причине развода.

24-летняя Карина из Рязани познакомилась со своим будущим мужем ещё в школе в 2015 году, когда перевелась в его класс. Долгое время они были просто друзьями. Всё изменилось в январе 2018 года: парень неожиданно поздравил девушку с днём рождения розой и плюшевым мишкой, а спустя несколько дней признался в чувствах. Для Карины это стало полной неожиданностью. «Я сначала не верила, что из таких «братских отношений» могут выйти любовные. Но он был очень настойчив, и в итоге я согласилась попробовать», — отмечает девушка.

Фото © Из личного архива Карины

Это были первые серьёзные отношения для обоих. Со временем они съехались, переехали в Москву, начали вместе работать и копить на свадьбу. Предложение тоже было романтичным и эффектным — в июне парень устроил Карине сюрприз с прыжком с парашютом. Официально они расписались 15 мая 2025 года, а большое свадебное торжество прошло в августе. «И уже на второй день свадьбы я узнала об измене со стороны моего на тот момент ещё мужа. Мне было тяжело и больно, казалось, что не смогу пережить такое предательство. Всем близким я тогда говорила: «Мне больнее потерять человека, чем его измена», поэтому я приняла решение попробовать сохранить брак», — вспоминает Карина.

Но очень быстро стало понятно, что ситуация только ухудшается. Измены продолжились, а позже Карина узнала, что супруг, по её словам, оставался рядом в том числе ради покупки автомобиля на подаренные на свадьбу деньги. «Как только я согласилась на покупку, он, скрыв от меня, переписал её на свою мамочку. По этой теме у нас до сих пор идут суды, хоть мы и развелись ещё в декабре 2025 года. Он почему-то затягивал бракоразводный процесс, часто писал мне с вопросами, куда ему идти в МФЦ и как всё это делается», — рассказывает Карина.

Отношения с экс-свекровью и завирусившийся видеоролик

Видео © Из личного архива Карины

Один из роликов со свадьбы с бывшей свекровью Карины неожиданно завирусился в соцсетях. По словам девушки, на кадрах абсолютно искренняя реакция матери супруга, которая с самого начала не хотела отпускать сына в другую семью. Ещё задолго до свадьбы мать бывшего мужа пыталась убедить его отказаться от идеи жениться. «После того как я дождалась его из армии, мы стали строить планы на создание семьи. Но она всячески отговаривала его фразами: «Ты ещё не готов к женитьбе, она ещё шесть лет подождёт, подумай хорошо, там нет ничего хорошего, с мамой лучше, а как же я?» — рассказывает девушка.

По словам Карины, трудности в отношениях со свекровью начались практически сразу. Женщина постоянно писала ей сообщения с вопросами, где её сын, почему он не отвечает на звонки, сколько у него пар в университете и поел ли он. Со временем это переросло в болезненную ревность: свекровь могла демонстративно отталкивать её во время объятий с мужем и сама обнимала и целовала сына при всех. «Она обижалась на то, что на дембеле он подарил мне цветы, а ей — просто подарки без букета», — поделилась Карина.

Девушка отмечает, что долго терпела такую ситуацию потому, что верила: нужно уважать старших, а после свадьбы и появления детей отношение свекрови изменится к лучшему. Однако стало только хуже. Свекровь открыто показывала недовольство буквально всем: ей не нравилась рассадка гостей, дресс-код, организация торжества и в целом сам факт того, что сын женится.

Фото © Из личного архива Карины

Карина рассказывает, что причиной развода стала измена. «Я думаю, она была счастлива, хоть и не показывала этого. В моменты, когда я пыталась сохранить брак, она перестала проявлять негатив, выжидая, видимо, что они исполнят свой план с машиной. А потом от меня окончательно избавились», — отмечает девушка.

Карина добавляет, что выложила видео с юмористическими целями, так как оно вызвало у неё исключительно смех. Хотя в день свадьбы ей было одновременно и обидно, и неловко из-за происходящего. По словам девушки, она понимала, что ролик может «залететь» в соцсетях, но масштабы реакции пользователей всё равно стали для неё неожиданностью. Сами бывший муж и свекровь напрямую ей по поводу ролика не писали. Но, как рассказывает Карина, после популярности видео на неё обрушилась волна негатива со стороны их знакомых и друзей. «Их друзья и знакомые обрушили на меня волну хейта, начали распространять слухи, всячески пытались очернить мою семью и моё имя», — рассказывает Карина.

О будущем

Фото © Из личного архива Карины

Карина отмечает, что очень сильно пересмотрела свои взгляды на отношения и брак. Теперь для неё принципиально важно, чтобы рядом был взрослый, эмоционально зрелый мужчина, который умеет принимать решения самостоятельно и не зависит от мнения родителей или окружающих. Девушка мечтает о спокойных, надёжных отношениях, где мужчина будет для неё настоящей опорой и поддержкой. Ей важно чувствовать эмоциональную близость, заботу и ощущение защищённости и поддержки. «Чего я точно не допущу — это равнодушия, неуважения и попыток нарушить то личное пространство, которое принадлежит только нам двоим», — добавила она.

Хотите ещё такие материалы? Подписывайтесь на WOW в МАХ