Повторение кризиса 2008 года, смена тактики на СВО, крах Зеленского: чего ещё ждать в августе 2026

Август 2026 года обещает стать одним из самых напряжённых месяцев года: солнечное затмение, редкое соединение планет в знаке Льва и почти двухнедельный коридор нестабильности затронут сразу политику, экономику и самочувствие миллионов людей. Одни события уже наметились ещё в июле, другие только начнут разворачиваться после середины месяца. Life.ru разбирается, каких перемен ждать в ближайшие недели и почему именно этот август называют переломным для всего мира.

Мощный тройной удар планет по политике и бизнесу

Двойное соединение планет во Льве и его влияние на политику и бизнес. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Ключевая причина будущих потрясений — редкое соединение крупных небесных тел. Будет проявляться очень мощное влияние и Солнца, и Плутона в знаке Льва. Они будут находиться в оппозиции к Юпитеру, а такое расположение планет эксперты традиционно связывают с переменами во власти и крупными потрясениями для целых государств. Астролог Александр Зараев уверен: спокойной жизни в этот период ждать не стоит ни политикам, ни крупным бизнесменам, ни рядовым гражданам страны.

Август будет переломным месяцем, поскольку здесь будет проявляться очень мощное влияние и Солнца, и Плутона в знаке Льва. Они будут находиться в оппозиции к Юпитеру, что будет указывать на крупные политические потрясения и перемены во властных структурах. Это означает, что очень нестабильная энергетика будет в головах, в обществе и в политических структурах, а также это будет сильно влиять на бизнес и рынки. Александр Зараев Астролог

Затмение 12 августа и перелом в военных действиях

Солнечное затмение 12 августа 2026 года и коридор перемен. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Отдельного внимания заслуживает солнечное затмение 12 августа — с него начнётся так называемый коридор затмений, который продлится до 28-го числа месяца. Именно в эти дни, уверен астролог Зараев, и Дональд Трамп, и Владимир Путин столкнутся с необходимостью резко менять тактику своих военных действий на разных фронтах. Перелом, который наметился ещё в первой половине июля, наберёт полную силу уже в ближайшие недели, считает эксперт.

Астролог не скрывает: именно этот отрезок августа станет ключевым для всей второй половины года, и объясняет свою мысль так. «Важно отметить момент, что 12 августа начнётся солнечное затмение и коридор затмений будет продолжаться до 28 августа. Сейчас наступает похожий период, когда и у Трампа, и у нас в России, у Путина, будут кардинальные перемены в их военных действиях. Я бы сказал так, что здесь СВО кардинально поменяет своё лицо и свои возможности», — говорит Александр Зараев.

Рынки затрясёт: астролог предрёк повторение сценария 2008 года

Прогноз дефолта 2026 года: астролог сравнил ситуацию с кризисом 2008-го. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Финансовый мир тоже не останется в стороне от космических потрясений, уверен астролог. Зараев прогнозирует резкое ухудшение отношений между крупными корпорациями и целыми странами, а также возможные дефолты по образцу событий 18-летней давности. Дополнительным фактором нестабильности станет смена Лунных узлов, которая заметно изменит расстановку сил на политической карте мира уже к осени.

«Если мы говорим о том, как это всё повлияет на рынки, то ожидается очень большая нестабильность. Этот процесс сильно ударит по взаимоотношениям между крупными корпорациями и странами. В том числе я ожидаю, что этот период может быть связан с крупными кризисами и даже дефолтами, похожими на 2008 год, то есть на то, что было 18 лет назад», — рассказывает Александр Зараев.

Европа охладеет к Киеву, а протесты потрясут украинскую власть

Охлаждение Европы к Украине и кризис власти в августе 2026 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Один из самых громких прогнозов астролога касается судьбы Владимира Зеленского и его команды. По мнению Зараева, Европа начнёт заметно охладевать к поддержке Украины уже в августе, а внутри страны вспыхнут массовые протесты и резко обострится кризис власти на всех уровнях. Прежние связи и договорённости украинского лидера постепенно начнут рушиться прямо на глазах у всего мира уже в ближайшие недели.

Астролог подчёркивает: почва в буквальном смысле уйдёт из-под ног у прежнего руководства страны, а привычные союзники начнут дистанцироваться один за другим. Одновременно с этим начнут меняться и более широкие геополитические расклады: те европейские политики, которые рассуждали о новом военном конфликте где-то в 2029–2030 годах, столкнутся с неожиданной и резкой корректировкой собственных планов уже во второй половине этого непростого августа, уверен эксперт.

Ястребы столкнутся с переменами, а Ближний Восток окажется под угрозой

Обострение на Ближнем Востоке и рост напряжённости после 15 августа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Особенно бурным, по прогнозу Зараева, станет период с 15 по 31 августа. Именно в эти дни политики-ястребы, годами говорившие о будущей большой войне где-то на горизонте 2029–2030 годов, вынуждены будут резко пересмотреть свои прежние планы под давлением общественного недовольства и растущей усталости от конфликтов. Настроения в обществе резко качнутся против любой воинственной риторики. Астролог предупреждает: вторая половина месяца принесёт не только политические потрясения, но и реальную опасность.

После 15 августа будет высока вероятность крупных террористических актов и военных действий в разных странах, в том числе на Ближнем Востоке: Ирана с Израилем, Ливаном, Йеменом. Поэтому август надо пережить или пройти как по минному полю, поскольку может быть очень много неожиданных перекосов и вспышек. Александр Зараев Астролог

Специалист подытоживает: август 2026 года действительно можно назвать одним из самых сложных периодов за последние годы. Активное Солнце и Юпитер способны сказаться и на психофизическом состоянии людей — Зараев напоминает историю сенатора Линдси Грэма*, у которого на ровном месте не выдержало сердце. Астролог советует запастись терпением в дни коридора затмений с 12 по 28 августа и беречь силы для больших перемен, которые придут уже осенью этого сложного года.

Пока одни готовятся к переменам на мировой арене, другие ищут ответы на вопросы попроще — например, чего ждать от энергетики ближайшей недели. Если августовский расклад кажется слишком масштабным, загляните в рунический прогноз для своего знака зодиака на конец июля и начало августа — там же найдётся совет, как пережить паузу перед большими переменами.

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