Главный храм Руси построили 700 лет назад, но мы видим не его: Что скрывает Успенский собор Кремля

В 1326 году в Московском Кремле заложили первый каменный Успенский собор. Тогда никто не мог представить, что скромный храм поможет Москве возвыситься, станет местом погребения русских святителей, переживёт вражеское нашествие, а затем уступит место новому архитектурному шедевру. В честь 700-летия главного храма в России Life.ru вспоминает его удивительную историю!

Почему первый каменный Успенский собор построили именно в Москве

Зачем Иван Калита и митрополит Пётр решили построить Успенский собор в Москве? Фото © Wikipedia / Henry Charles Brewer.

В начале XIV века Москва ещё не была столицей объединённого Русского государства. Она оставалась центром сравнительно небольшого княжества и соперничала с Тверью за влияние в Северо-Восточной Руси. Усилить её положение помог союз московского князя Ивана Даниловича, прозванного Калитой, и митрополита Киевского и всея Руси Петра. До этого главы Русской церкви преимущественно находились во Владимире. Пётр всё чаще останавливался в Москве, а в 1325 году сделал её одной из своих главных резиденций. Присутствие митрополита резко повышало значение города: туда приезжали духовенство, князья, послы и просители со всей Руси. Москве требовался кафедральный храм, который соответствовал бы её новым амбициям.

Место для собора выбрали на самой высокой точке Боровицкого холма. Именно там позднее сформировалась Соборная площадь. Белокаменный храм должен был показать, что Москва становится не только политическим, но и духовным центром. После Успенского собора при Иване Калите в Кремле появились церковь Иоанна Лествичника, Спасский и Архангельский соборы. Их расположение определило композицию кремлёвского центра, которая в основных чертах сохраняется до сих пор, пусть и все они были полностью разобраны и перестроены сперва при Дмитрии Донском, а потом ещё раз — при Иване III.

Каким был первый Успенский собор Московского Кремля

Как выглядел первый Успенский собор Московского Кремля времён Ивана Калиты? Фото © РИА Новости / Евгений Леонов

Торжественная закладка собора состоялась 4 августа 1326 года. Строительством занимались по инициативе митрополита Петра и князя Ивана Калиты, а уже 14 августа 1327 года храм освятили накануне престольного праздника. Первый Успенский собор был гораздо меньше нынешнего. Это был небольшой одноглавый белокаменный храм с тремя алтарными апсидами и тремя притворами. Исследователи предполагают, что образцом для московских мастеров мог стать Георгиевский собор в Юрьеве-Польском, возведённый в первой половине XIII века. Позднее к зданию начали пристраивать приделы, из-за чего его облик постепенно менялся. Успенский собор стал главным храмом Московского княжества. Само его появление было важным заявлением: ещё не получив ярлык на великое княжение Владимирское, Иван Калита уже создавал в Москве архитектурный и духовный центр будущей столицы.

Как митрополит Пётр превратил собор в главную святыню Москвы

Кто заложил первый каменный Успенский собор Московского Кремля в 1326 году? Фото © Wikipedia © Дмитриев-Оренбургский, Николай Дмитриевич

Одновременно с закладкой здания митрополит Пётр, согласно летописному свидетельству, собственными руками приготовил для себя каменную гробницу у алтаря. Завершения строительства он не увидел. Святитель скончался в декабре 1326 года и 21 декабря был погребён в ещё недостроенном соборе.

Это захоронение имело огромное значение для Москвы. Пётр стал первым главой Русской церкви, похороненным в городе, а его гробница вскоре превратилась в почитаемую святыню. После канонизации митрополита к его мощам приезжали паломники, князья и духовенство. Так Москва получила не только кафедральный храм, но и собственного небесного покровителя.

Вслед за Петром в Успенском соборе начали хоронить других митрополитов, а позднее московских патриархов. Сейчас в храме находится 19 захоронений глав Русской церкви. Здесь покоятся митрополиты Пётр, Феогност, Киприан, Фотий, Иона, Филипп II, а также патриархи Иов, Гермоген, Филарет и другие святители.

Почему первый собор разобрали, а второй неожиданно рухнул

Почему первый Успенский собор Кремля разобрали при Иване III в 1472 году? Фото © Евгений Кассин

Собор Ивана Калиты простоял почти полтора столетия. За это время здание пережило многочисленные московские пожары, обветшало и оказалось слишком тесным для столицы разраставшегося государства. В начале 1470-х годов великий князь Иван III решил возвести на его месте более просторный храм. 13 апреля 1472 года митрополит Филипп и Иван III заложили новый собор. Образцом выбрали знаменитый Успенский собор во Владимире — символ прежнего политического и духовного центра Северо-Восточной Руси. Строительство поручили московским мастерам Кривцову и Мышкину. Старый храм разобрали, но его камень использовали при возведении новых стен.

К весне 1474 года здание было почти готово. Однако 20 мая случилась катастрофа: стены и своды неожиданно обрушились. Псковские зодчие, осматривавшие развалины, указали на слабость известкового раствора и ошибки в конструкции. Летописи упоминали и землетрясение, которое произошло в Москве в тот день. Для Ивана III обрушение главного собора стало не только строительной неудачей, но и ударом по престижу. Псковские мастера не согласились продолжить работу, поэтому великому князю пришлось искать архитектора далеко за пределами Руси.

Как итальянец Аристотель Фиораванти построил русский собор

Кто такой Аристотель Фиораванти и как он построил Успенский собор Московского Кремля? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

За новым мастером отправили посольство в Италию. В марте 1475 года в Москву приехал уроженец Болоньи Аристотель Фиораванти — известный архитектор, инженер и специалист по перемещению зданий. Иван III поручил ему создать храм, похожий на владимирский Успенский собор, но более просторный и надёжный.

Фиораванти лично отправился во Владимир, изучил старинное здание и его пропорции, однако слепо копировать образец не стал. В основание московского собора забили дубовые сваи, фундамент укрепили камнем и известью, в стены вместо деревянных связей заложили железные. Белый камень архитектор сочетал с прочным кирпичом, а своды и барабаны сделал легче, чтобы уменьшить давление на стены.

В результате древнерусские архитектурные традиции соединились с точными инженерными расчётами эпохи Возрождения. Внешне собор оставался строгим и монументальным, а внутри напоминал огромный парадный зал, наполненный светом. Новый пятиглавый храм освятили 12 августа 1479 года. Именно это здание мы видим на Соборной площади сегодня.

Что пережил Успенский собор за семь столетий

Каких русских царей и императоров короновали в Успенском соборе Кремля? Фото © РИА Новости / Иван Шагин

Святыню неоднократно разоряли. В 1382 году воины хана Тохтамыша вскрыли гробницу митрополита Петра в надежде найти драгоценности. В 1612 году храм разграбили находившиеся в Кремле польские войска. Во время нашествия Наполеона в 1812 году французы уничтожили серебряную раку Петра — новое надгробие пришлось создавать уже после окончания войны.

После революции 1917 года Успенский собор превратили в музей, а богослужения в нём прекратились. Благодаря работе реставраторов удалось сохранить древние иконы, росписи и большую часть исторического интерьера. Службы возобновились в 1990 году, хотя храм продолжил входить в состав музея-заповедника «Московский Кремль». От стен первого храма Ивана Калиты почти ничего не осталось, но сохранились место, посвящение, захоронение митрополита Петра и сама традиция главного собора страны. Камни менялись, здания разбирали и возводили заново, а духовный центр, заложенный на Боровицком холме 4 августа 1326 года, пережил и князей, и царей, и императоров.

Первый каменный Успенский собор не сохранился, однако именно он закрепил за Московским Кремлём роль духовного центра Руси. Возведённый на его месте храм Аристотеля Фиораванти унаследовал древние святыни, захоронения митрополитов и значение своего предшественника. Поэтому в 2026 году отмечается не возраст нынешних стен, а 700-летие истории главного собора страны на этом месте. Уже 28 августа православные будут отмечать Успение Пресвятой Богородицы — праздник, которому посвящён кремлёвский собор. Life.ru составил полный церковный календарь на август 2026 года и рассказал, когда начнётся Успенский пост, на какие даты приходятся три Спаса и какие ещё важные праздники ждут верующих.