Пасхальные традиции: откуда они пошли и что означают Оглавление В чём смысл праздника Ночная служба и крестный ход Освящение куличей, яиц и пасок Откуда пошла традиция красить яйца Христосование — история и смысл А пасхальный кролик — это наша традиция? Разговение Что после Пасхи: Светлая седмица и Красная горка Популярные вопросы Пасхальные традиции: откуда пошёл обычай красить яйца, что означает крестный ход и христосование, при чём тут пасхальный кролик. 3 августа, 05:24 Традиции на Пасху — откуда пошли, что означают. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shaiith

Пасха — это не только куличи, крашеные яйца и семейный стол. В центре праздника — древние церковные обряды: ночная служба, крестный ход, освящение пасхальной еды, христосование и разговение после поста. Life.ru разбирает главные пасхальные традиции простым языком: что именно происходит, откуда пошло и какой смысл в этих действиях.

В чём смысл праздника

Пасха, или Светлое Христово Воскресение, — главный праздник христианского календаря. Его смысл — победа жизни над смертью и Воскресение Иисуса Христа. Поэтому пасхальная ночь в храме не похожа на обычную службу: тёмное ожидание сменяется светом, радостью, свечами и главным приветствием праздника — «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!».

Для церковной традиции Пасха — не просто воспоминание о событии прошлого. Это праздник надежды: смерть не последнее слово, а человеческая жизнь не заканчивается только земной болью и потерями. Поэтому большинство пасхальных обрядов связано со светом, движением, радостным приветствием и общей трапезой.

Именно поэтому Пасху не стоит сводить только к столу или бытовым запретам. Куличи, яйца и пасхи важны как часть семейной традиции, но они идут после главного — пасхальной вести о Воскресении.

Ночная служба и крестный ход

Крестный ход с зажжёнными свечами в пасхальную ночь у храма. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Главное пасхальное богослужение проходит в ночь с Великой субботы на воскресенье. Люди приходят в храм вечером, зажигают свечи, стоят на службе и ждут момента, когда начинается пасхальное торжество.

Один из самых узнаваемых обрядов — крестный ход. В полночь священнослужители и прихожане выходят из храма и обходят его с крестом, иконами, хоругвями и свечами. В это время поют пасхальную стихиру: «Воскресение Твое, Христе Спасе…».

Смысл крестного хода — движение навстречу воскресшему Христу. Храм на короткое время остаётся позади, двери закрываются, а затем открываются снова. Внешне это выглядит просто как обход здания, но внутри обряда есть образ пустого гроба и радостной вести: Христос воскрес.

После крестного хода звучит пасхальное приветствие, начинается светлая утреня, а затем Божественная литургия. С этого момента меняется всё настроение церковной жизни: вместо постной строгости — радость, свет, открытые царские врата, многократное пение «Христос воскресе из мертвых…».

Для человека, который редко бывает в храме, пасхальная служба может показаться долгой. Но даже если прийти только на часть богослужения, важно понимать: это не «церемония ради обычая», а главный момент праздника.

Освящение куличей, яиц и пасок

Освящение пасок, куличей и яиц. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86

Освящение пасхальной еды обычно проходит в Великую субботу или после ночной службы. В корзину кладут куличи, крашеные яйца, творожную пасху, иногда сыр, мясные продукты и другую еду для праздничного стола. Главное — не превращать освящение в «магическое действие». Смысл не в том, что пища становится оберегом, а в благодарности Богу и в благословении радостной трапезы после поста.

Кулич — праздничный высокий хлеб. Его часто связывают с церковным артосом — особым хлебом, который освящают в Пасху. В домашней традиции кулич стал символом пасхального стола: красивый, сладкий, высокий, с глазурью и украшениями.

Творожная пасха обычно имеет форму усечённой пирамиды. Её делают из творога, масла, сливок, сахара, изюма, цукатов или орехов. В кулинарные детали здесь уходить не будем: рецепты куличей, пасхи и праздничного стола можно вынести в отдельную статью.

Яйца освящают вместе с куличами, потому что они стали одним из главных символов Пасхи. Но их смысл шире, чем просто красивая семейная традиция. Именно поэтому история крашеного яйца заслуживает отдельного блока. А если после праздника остаётся вопрос со скорлупой освящённых яиц, у нас есть отдельный материал: как правильно избавляться от скорлупы освящённых яиц.

Откуда пошла традиция красить яйца

Обычай красить яйца — одна из самых известных пасхальных традиций. Яйцо воспринимается как символ новой жизни: снаружи оно кажется неподвижным и закрытым, но внутри скрыта жизнь. Для Пасхи это понятный образ Воскресения.

Самая известная церковная история связывает красное яйцо с Марией Магдалиной. По преданию, она пришла к римскому императору Тиберию и возвестила ему о Воскресении Христа. В руках у неё было яйцо, которое стало красным. Отсюда — традиция дарить на Пасху красные яйца и говорить: «Христос воскресе!».

Красный цвет объясняют по-разному, но главный смысл связан с жертвенной смертью Христа и радостью Воскресения. Поэтому красное яйцо — не просто украшение, а маленький символ всего пасхального события: смерти, жизни и победы над смертью.

Позже яйца начали красить не только в красный цвет. Появились луковая шелуха, травы, узоры, роспись, наклейки, современные красители. В народной культуре возникли крашенки, писанки, крапанки — разные способы украшения. Но в церковном смысле важнее не сложность узора, а память о празднике.

Есть и культурная ветвь этой традиции — пасхальные яйца Фаберже. В 1885 году Александр III заказал первое драгоценное пасхальное яйцо для императрицы Марии Фёдоровны. Потом такие яйца стали отдельным явлением русского ювелирного искусства. Они не заменяют церковную традицию, но показывают, насколько глубоко пасхальный образ яйца вошёл в культуру.

Для детей эту традицию можно объяснить просто: яйцо похоже на закрытый домик, где спрятана жизнь, а Пасха говорит о том, что жизнь сильнее смерти.

Христосование — история и смысл

Христосование — что это такое. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bogdan Sonjachnyj

Христосование — это пасхальное приветствие и знак радости. Люди говорят друг другу: «Христос воскресе!» — и отвечают: «Воистину воскресе!». Часто после этого трижды целуются и обмениваются яйцами.

Смысл христосования — не просто в вежливой праздничной фразе. Это исповедание веры в Воскресение. Человек не просто поздравляет другого с календарным событием, а произносит главную пасхальную весть.

Троекратное целование выражает мир, радость и братство. В старой традиции христосование стирало социальную дистанцию: с праздником приветствовали родных, соседей, знакомых, священников, прихожан. Пасха объединяла людей вокруг одной радости.

Сейчас обычай может выглядеть по-разному. В семье люди христосуются по старинке, на работе иногда ограничиваются словами, а в мессенджерах пишут короткое «Христос воскресе!». Если человек не уверен, уместно ли целоваться, достаточно сказать пасхальное приветствие и не навязывать телесный контакт. Если нужны готовые слова для родных и друзей — они есть в подборке поздравлений с Пасхой.

А пасхальный кролик — это наша традиция?

Является ли пасхальный кролик православным символом? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Karniewska

Пасхальный кролик или заяц — не православная традиция. Это западный фольклорный и во многом коммерческий образ, который особенно распространился в Германии, США и других странах. С ним связаны детские игры, охота за яйцами, шоколадные фигурки и подарочные корзинки.

Для православной Пасхи центральными символами остаются Христово Воскресение, пасхальная служба, крестный ход, красное яйцо, кулич, христосование и разговение. Кролик к этому ряду не относится.

Это не значит, что декоративного зайца нельзя поставить на стол как весеннюю игрушку. Но важно не путать сувенирный образ с церковной традицией. Если ребёнок спрашивает, «при чём тут кролик», можно ответить прямо: это западный праздничный персонаж, а в нашей пасхальной традиции главный символ среди угощений — яйцо как знак новой жизни.

Разговение

Что такое разговение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mehes Daniel

Разговение — первая праздничная трапеза после Великого поста. После ночной службы люди возвращаются домой, садятся за стол, едят освящённые яйца, кулич, пасху и другую праздничную еду. Главный смысл разговения — не в том, чтобы «наконец-то наесться», а в радостном завершении постного пути: пост был временем ограничения и сосредоточения, а Пасха открывает время радости и благодарности. Подробный разбор пасхального меню и рецептов — уже отдельная тема, которую мы раскрываем в материале [ССЫЛКА: вставить после публикации — «Пасхальный стол: куличи, рецепты»].

Что после Пасхи: Светлая седмица и Красная горка

Пасха не заканчивается утром воскресенья. После неё начинается Светлая седмица — первая неделя после праздника. Это время особой радости, когда в церковной традиции продолжаются пасхальные песнопения, а пост в среду и пятницу не соблюдается.

Подробно расписывать каждый день Светлой седмицы здесь не будем: для этого есть отдельный материал. В нашей теме важно другое: пасхальные традиции продолжаются и после главной ночи. Люди ещё несколько дней приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!», ходят в храм, навещают родных, делятся угощениями.

Следующее воскресенье после Пасхи называется Антипасхой, или Фоминым воскресеньем. В народной традиции с ним связана Красная горка. Её часто воспринимали как время свадеб и весенних гуляний: строгий пост уже закончился, пасхальная радость продолжается, начинается новый круг семейной жизни. А вокруг самого праздника в народе издавна накопилось и много примет — им посвящён отдельный материал: приметы на Пасху 2026.

Популярные вопросы

Можно ли ходить на кладбище в сам день Пасхи? В церковной традиции Пасха — день радости о Воскресении, а не день поминовения усопших на кладбище. Для посещения могил после Пасхи есть Радоница. В сам праздник лучше сходить в храм, поздравить близких и помолиться дома или на службе.

Почему на Пасху принято красить яйца именно в красный цвет? Красный цвет связывают с кровью Христа и радостью Воскресения. По церковному преданию, Мария Магдалина возвестила императору Тиберию о Воскресении, держа в руках красное яйцо. Поэтому красное яйцо стало одним из главных пасхальных символов.

Сколько дней празднуется Пасха? Самая торжественная часть праздника длится всю Светлую седмицу — неделю после Пасхи. В более широком смысле пасхальный период продолжается до Вознесения, то есть 40 дней, и всё это время уместно пасхальное приветствие.

Что ответить на «Христос воскресе»? Правильный традиционный ответ: «Воистину воскресе!». Это не просто поздравление, а пасхальное исповедание радости о Воскресении Христа.

Пасхальные традиции — это не набор случайных красивых обычаев. Ночная служба говорит о переходе от ожидания к радости, крестный ход — о движении навстречу Воскресению, красное яйцо — о новой жизни, христосование — о главной вести праздника, а разговение — о благодарном завершении поста.

Не стоит смешивать церковные обряды с гаданиями, эзотерическими ритуалами и коммерческими символами. Пасха в православной традиции держится на другом: храм, молитва, свет, семейная радость и слова, которые в этот день звучат снова и снова: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!».

Авторы Кирилл Золотарев