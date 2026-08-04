Луи Армстронгу — 125: Почему король джаза всю жизнь праздновал день рождения не в тот день Оглавление Когда на самом деле родился Луи Армстронг? Детство Луи Армстронга Как исправительная школа подарила миру великого трубача Как Луи Армстронг стал мировой звездой Последние годы Луи Армстронга 4 августа 2026 года исполняется 125 лет со дня рождения Луи Армстронга. Правда, сам музыкант эту дату не признавал! Он был уверен, что появился на свет на год раньше, да ещё и в июле. Life.ru рассказывает, как мальчик из нищего квартала навсегда изменил джаз. 4 августа, 05:00 Луи Армстронгу — 125 лет: биография, настоящее имя и тайна даты рождения великого трубача. В каком году родился Луи Армстронг — в 1900-м или 1901-м. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сегодня невозможно представить мировую музыку без хрипловатого голоса Луи Армстронга, его широкой улыбки и звука трубы, который узнаётся буквально с нескольких нот. Он превратил джаз из музыки ансамбля в искусство яркого солиста, снимался в кино, выступал перед королями и президентами, а в 63 года сумел потеснить с вершины американского хит-парада самих The Beatles. 4 августа Луи исполнилось бы 125 лет! В день рождения вокалиста Life.ru решил вспомнить творческий путь мужчины, изменившего джаз навсегда.

Когда на самом деле родился Луи Армстронг?

В каком году родился Луи Армстронг: в 1900-м или 1901-м? Фото © America Comes Alive

Главная загадка Луи связана с датой его рождения. Сам трубач был уверен, что родился 4 июля 1900 года. Конечно, дата очень символичная, поскольку будущая легенда американской музыки появилась на свет в День независимости США. Эту версию поддерживала и мать артиста, а сам мужчина указывал её в документах ещё в юности. Вот только подтвердить эту теорию было нечем... Свидетельство о рождении у семьи не сохранилось, поэтому музыканту оставалось верить рассказам матери.

Правда открылась лишь после смерти музыканта. В 1988 году исследователь истории джаза Тэд Джонс обнаружил запись в книгах католической церкви Святейшего Сердца Иисуса в Новом Орлеане. В ней говорилось, что 25 августа 1901 года был крещён мальчик Луи, родившийся тремя неделями ранее, соответственно, 4 августа. Его родителями значились не состоявшие в браке Уильям Армстронг и Мэри Альберт. Получается, Армстронг не только ошибался на один месяц, но и всю жизнь считал себя на год старше. При этом нет оснований полагать, что музыкант сознательно придумал эффектную легенду. Вероятнее всего, его мать просто перепутала воспоминания. При этом поклонники музыканта до сих пор отмечают оба дня. В его доме-музее 4 июля называют «традиционным» днём рождения, а 4 августа настоящим. Так ошибка бедной новоорлеанской семьи невольно подарила легенде джаза сразу два праздника!

Детство Луи Армстронга

Как жил Луи Армстронг до того, как стал знаменитым? Фото © Youtube / Daisy Nghi Nguyen

Так или иначе, Луи Дэниел Армстронг вырос в Новом Орлеане в квартале, который местные жители прозвали «Полем битвы». Это был один из самых бедных и опасных районов города. Отец будущего музыканта оставил семью вскоре после рождения младшей дочери Беатрис, поэтому первые годы Луи воспитывала бабушка. Позднее мальчик вернулся к матери, но их жизнь оставалась крайне тяжёлой.

Армстронг рано бросил школу и брался за любую работу: продавал газеты, развозил уголь, собирал выброшенную еду, пел на улицах в составе детского квартета. Некоторое время ему помогала семья еврейских эмигрантов Карновских, выходцев из Российской империи. Они давали мальчику работу, кормили и относились к нему с теплотой. Впоследствии Армстронг вспоминал Карновских с огромной благодарностью.

Переломный момент наступил в новогоднюю ночь накануне 1913 года. Луи взял без разрешения пистолет отчима и выстрелил в воздух. Мальчика задержали и отправили в исправительное учреждение для чернокожих подростков под названием Colored Waifs’ Home. Именно наказание неожиданно определило всю его дальнейшую жизнь. Но как исправительная колония подарила миру гениального трубача?

Как исправительная школа подарила миру великого трубача

Когда Луи Армстронг впервые оказался в духовом оркестре: исправительная школа подарила миру знаменитого трубача. Фото © ТАСС / ASSOCIATED PRESS

Парадоксально, но именно исправительная школа подарила миру великого трубача. Но как? При приюте работал духовой оркестр под руководством преподавателя Питера Дэвиса. Сначала Луи разрешили петь, затем доверили барабан и горн, а после корнет. Дэвис обучил подростка правильному дыханию, постановке губ и работе со звуком. Вскоре Армстронг стал руководителем оркестра и начал выступать на городских мероприятиях. После освобождения он снова был вынужден заниматься тяжёлой работой, но музыку уже не бросил. Днём Луи зарабатывал на жизнь, а по вечерам играл в барах и танцевальных залах. Его наставником стал знаменитый новоорлеанский корнетист Джо Кинг Оливер. Когда тот уехал в Чикаго, Армстронг занял его место в оркестре Кида Ори, а позднее получил приглашение присоединиться к группе самого Оливера.

В 1922 году музыкант перебрался в Чикаго. Через несколько лет он уже записывался под собственным именем с ансамблями Hot Five и Hot Seven. Эти записи стали важнейшей частью истории джаза. Армстронг изменил сам принцип исполнения этой музыки. Раньше в центре внимания чаще находился весь ансамбль, но он показал, насколько выразительным может быть продолжительное сольное выступление. Его манера игры, чувство ритма и способность импровизировать оказали влияние на несколько поколений музыкантов.

Как Луи Армстронг стал мировой звездой

Почему Луи Армстронга называют одним из создателей современного джаза? Фото © ТАСС / ASSOCIATED PRESS

Как мы уже писали, в 1922 году музыкант переехал в Чикаго. Тогда Кинг Оливер пригласил Луи Армстронга в свой оркестр Creole Jazz Band. Уже в 1923-м он участвовал в своих первых студийных записях, а в 1924 году отправился в Нью-Йорк и присоединился к знаменитому оркестру Флетчера Хендерсона. Его мощный звук и смелые импровизации заметно отличались от привычной манеры других трубачей. В 1925 году Армстронг вернулся в Чикаго и начал записываться под собственным именем с ансамблями Hot Five и Hot Seven. Именно эти записи превратились в важнейшую веху в истории джаза!

В 1929 году музыкант выступил на Бродвее в мюзикле Hot Chocolates, где исполнил ставшую хитом композицию Ain’t Misbehavin’. В 1930-е он много гастролировал по США и Европе, снимался в кино и постепенно превратился из знаменитого джазмена в настоящую звезду массовой культуры. В 1947 году Армстронг собрал ансамбль Louis Armstrong and His All Stars, с которым объехал десятки стран. В 1950-е Армстронг записывался с Эллой Фицджеральд, появлялся в кино вместе с Бингом Кросби и Фрэнком Синатрой и выступал перед многотысячной аудиторией. Новый триумф пришёл в 1964 году: песня Hello, Dolly! возглавила Billboard Hot 100 и сместила с первой строчки The Beatles. Армстронг стал самым возрастным на тот момент исполнителем, покорившим этот чарт. А в 1967 году он записал What a Wonderful World. В США композицию поначалу почти не заметили, зато в Великобритании она стала хитом, а позднее превратилась в одну из самых узнаваемых песен XX века.

Последние годы Луи Армстронга

Почему Луи Армстронг не дожил до своего настоящего 70-летия всего месяц? Фото © ТАСС / imago stock&people

Многолетние гастроли и напряжённый график сильно подорвали здоровье Армстронга. В 1959 году во время поездки по Италии он перенёс сердечный приступ, однако вскоре снова вернулся на сцену. В 1968 году музыкант оказался в больнице из-за серьёзных проблем с сердцем и почками и несколько месяцев провёл под наблюдением врачей. Ему рекомендовали отказаться от гастролей и ограничить игру на трубе, но Армстронг не собирался расставаться с музыкой.

Несмотря на ухудшение здоровья, в 1970 году он вновь начал выступать. Последняя серия концертов Армстронга прошла в марте 1971 года в нью-йоркском отеле Waldorf Astoria. Вскоре после неё музыкант снова перенёс сердечный приступ. Он вернулся домой в мае, а утром 6 июля 1971 года умер во сне от сердечной недостаточности в своём доме в Куинсе.

По настоящей дате рождения Армстронгу было 69 лет, однако сам он считал, что двумя днями ранее отметил 71-летие. До своего реального 70-летнего юбилея музыкант не дожил меньше месяца. Проститься с ним пришли тысячи поклонников, а среди почётных носильщиков гроба были Бинг Кросби, Фрэнк Синатра и другие знаменитости.

Луи Армстронг прошёл путь от нищего мальчика из опасного квартала до человека, который изменил звучание мировой музыки. Его жизнь закончилась больше полувека назад, но голос солиста и сегодня невозможно спутать ни с одним другим. Иногда легенда продолжает жить даже тогда, когда тайны её судьбы раскрываются лишь спустя десятилетия. Так произошло и с Антуаном де Сент-Экзюпери! Ранее Life.ru рассказал, как через много лет после исчезновения нашли самолёт автора «Маленького принца».

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Авторы Софья Кузнецова