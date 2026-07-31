Тайна последнего полёта Сент-Экзюпери: Как спустя 60 лет нашли самолёт автора «Маленького принца»

Утром 31 июля 1944 года Антуан де Сент-Экзюпери отправился с Корсики в очередной разведывательный полёт, но на базу так и не вернулся. Десятилетиями исчезновение автора «Маленького принца» оставалось загадкой, пока случайная находка рыбака не помогла обнаружить самолёт писателя и восстановить часть событий того рокового дня. Life.ru попытался разобраться, что произошло с писателем 82 года назад и какая невероятная находка спустя 50 лет после исчезновения вывела исследователей на след его самолёта.

Писатель, который не представлял жизни без неба

Кем был Антуан де Сент-Экзюпери и почему автор «Маленького принца» стал военным лётчиком? Фото © Getty Images / Bettmann / Contributor

Антуан де Сент-Экзюпери вошёл в историю как автор «Маленького принца», однако сам он прежде всего считал себя лётчиком. Впервые будущий писатель поднялся в воздух ещё в 1912 году, когда ему было 12 лет. Во время службы в армии в 1921–1923 годах он прошёл подготовку пилота, а в 1926-м устроился в авиакомпанию Latécoère доставлять почту, позднее ставшую частью легендарной Aéropostale.

Сент-Экзюпери доставлял почту между Францией, Северной Африкой и Южной Америкой, летал над пустыней и неоднократно попадал в аварии. В декабре 1935 года во время попытки установить рекорд на маршруте Париж – Сайгон его самолёт разбился в Ливийской пустыне. Писатель и механик Андре Прево несколько дней провели практически без воды, пока их не спас бедуин.

Почему Сент-Экзюпери разрешили вернуться за штурвал?

Кем был Антуан де Сент-Экзюпери и почему автор «Маленького принца» стал военным лётчиком? Фото © Getty Images / ullstein bild

Когда началась Вторая мировая война, Сент-Экзюпери добился назначения в разведывательную авиацию. После поражения Франции он уехал в США, но оставаться в стороне не собирался. В 1943 году писатель вернулся в Северную Африку и снова стал выполнять боевые задания. К тому моменту Сент-Экзюпери было уже 43 года, а многочисленные травмы серьёзно ограничивали его движения. Последствия прежних аварий не позволяли ему свободно поворачивать голову, самостоятельно надевать лётный комбинезон и без посторонней помощи закрывать тяжёлый фонарь кабины. Для пилота военной авиации он считался слишком возрастным и физически измотанным.

Тем не менее знаменитый писатель настойчиво требовал вернуть его к полётам. Он получил разрешение управлять Lockheed F-5B — разведывательной модификацией американского P-38 Lightning. На этих самолётах не было вооружения, вместо пушек и пулемётов устанавливались камеры, с помощью которых пилоты фотографировали позиции противника. После аварии во время одного из вылетов Сент-Экзюпери отстранили от полётов. Однако он снова сумел добиться возвращения в строй. Предполагалось, что писатель выполнит лишь несколько заданий, но в итоге последний полёт стал для него девятой разведывательной миссией.

Последний полёт Сент-Экзюпери 31 июля 1944 года

Когда состоялся последний полёт Сент-Экзюпери и куда направлялся писатель перед тем, как навсегда исчезнуть? Фото © Getty Images / Keystone-France / Gamma-Rapho

Утром 31 июля 1944 года Сент-Экзюпери вылетел с аэродрома Борго на Корсике. Ему предстояло провести аэрофотосъёмку юга Франции: долины Роны, района Анси и Прованса. Полученные снимки должны были помочь союзникам подготовить высадку на средиземноморском побережье страны. Самолёт поднялся в воздух примерно в 08:35. После взлёта радары ещё некоторое время фиксировали его, а затем отметка исчезла. Пилот не вышел на связь и не вернулся на базу в назначенный срок. Запаса топлива хватало лишь на несколько часов, поэтому вскоре стало ясно: ждать Сент-Экзюпери бессмысленно.

Поиски не дали результата. В море не обнаружили ни масляного пятна, ни спасательного жилета, ни фрагментов самолёта. Через восемь дней Сент-Экзюпери официально признали пропавшим без вести. Так началась одна из главных авиационных загадок XX века.

Какие версии исчезновения Сент-Экзюпери рассматривали историки?

Что случилось с Сент-Экзюпери: основные версии гибели автора «Маленького принца»? Фото © Wikipedia / Yaroslav Blanter

Первой и наиболее очевидной версией стала атака немецкого истребителя. Сент-Экзюпери управлял невооружённым разведчиком и в случае встречи с противником мог рассчитывать только на скорость и высоту. Однако в немецких военных документах долгое время не удавалось найти подтверждённую заявку на уничтожение P-38 в нужном районе. Обсуждалась и техническая неисправность. Сент-Экзюпери летал на сложной машине, к управлению которой допустили пилота с серьёзными последствиями травм. До последнего задания он уже разбивал P-38, а его физическое состояние могло привести к ошибке или внезапному ухудшению самочувствия.

Самой мрачной стала версия самоубийства. В последние годы жизни писатель тяжело переживал войну, оккупацию Франции и конфликты с соотечественниками. Некоторые исследователи находили в его письмах и записях признаки отчаяния. Однако прямых доказательств того, что Сент-Экзюпери намеренно направил самолёт в море, не существует.

Как рыбак случайно нашёл браслет Сент-Экзюпери?

Где погиб Сент-Экзюпери и почему тайна последнего полёта писателя до сих пор окончательно не раскрыта? Фото © Wikipedia / Fredriga

Первый настоящий след появился только 7 сентября 1998 года, через 54 года после исчезновения писателя. Марсельский рыбак Жан-Клод Бьянко поднял сеть неподалёку от острова Риу и заметил среди улова потемневший серебряный браслет. После очистки на нём проступили надписи: имя Антуана де Сент-Экзюпери, имя его жены Консуэло, а также название и адрес нью-йоркского издательства Reynal & Hitchcock, выпустившего «Маленького принца». Небольшое украшение более полувека пролежало на дне, а затем случайно оказалось именно в рыбацкой сети. Кроме того, браслет нашли далеко от предполагаемого маршрута самолёта. Из-за этого Бьянко обвиняли в подделке и попытке прославиться. Но рыбак продолжал настаивать, что действительно выловил вещь в море.

После находки поиски возобновились. Профессиональный ныряльщик Люк Ванрель изучил сведения о старых авиакатастрофах и подводные фотографии, сделанные в районе архипелага Риу. В 2000 году на глубине около 85 метров он идентифицировал разбросанные по дну детали самолёта Lockheed P-38 Lightning. Однако одного совпадения модели было недостаточно. Во время войны над Средиземным морем потерпело крушение немало таких машин, поэтому исследователям требовалось доказать, что перед ними именно самолёт Сент-Экзюпери.

Разрешение поднять обломки получили лишь спустя несколько лет. В 2003 году со дна достали фрагменты шасси, обшивки и турбокомпрессора. На одной из деталей сохранился заводской номер — 2734 L. Его сверили с документами компании Lockheed и установили, что элемент принадлежал самолёту, на котором Сент-Экзюпери отправился в последний полёт. В 2004 году об идентификации объявили официально. Почти через 60 лет после исчезновения машина автора «Маленького принца» была найдена. Сегодня поднятые фрагменты хранятся в Музее авиации и космонавтики в Ле-Бурже.

Уже в 2008 году бывший лётчик люфтваффе Хорст Рипперт заявил, что именно он мог сбить Сент-Экзюпери. По его словам, 31 июля 1944 года он заметил над Средиземным морем вражеский P-38, атаковал его и видел, как самолёт упал в воду. Рипперт утверждал, что любил книги французского писателя и никогда не открыл бы огонь, если бы знал, кто находится за штурвалом...

Так или иначе, прошлого уже не изменить, а установить, что именно произошло над Средиземным морем 31 июля 1944 года, не удастся, вероятно, никогда. Однако Сент-Экзюпери продолжает жить в своих книгах, а его «Маленький принц» и сегодня напоминает миллионам читателей о любви, дружбе и ответственности за тех, кого мы приручили. А ранее Life.ru рассказал девять тайн Ивана Айвазовского, чья жизнь была неразрывно связана с морем.