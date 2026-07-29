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29 июля, 13:30

Не умел плавать и писал море по памяти: 9 тайн Ивана Айвазовского, которые удивят даже поклонников

Оглавление
Настоящее имя Айвазовского совсем не Иван
Как так получалось, что Айвазовский «рождал» картины быстрее других художников?
Сколько за жизнь создал картин? Цифра, которая пугает и восхищает одновременно
Почему Айвазовский носил морской мундир, хотя не был военным?
Был талантливым не только в живописи, что ещё умел?
Айвазовский научился писать море по памяти
Правда ли, что Айвазовский не умел плавать?
Во что в итоге Айвазовский превратил собственный дом?
Последняя картина осталась на мольберте

29 июля 1817 года родился Иван Айвазовский — художник, превративший морскую стихию в главный образ своей жизни. Кажется, о создателе «Девятого вала» известно всё, однако его биография хранит немало удивительных историй. Life.ru собрал девять фактов о великом маринисте.

Когда родился Иван Айвазовский и какие тайны скрывает биография автора картины «Девятый вал»? 9 удивительных фактов о жизни и творчестве знаменитого художника-мариниста. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Когда родился Иван Айвазовский и какие тайны скрывает биография автора картины «Девятый вал»? 9 удивительных фактов о жизни и творчестве знаменитого художника-мариниста. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Кажется, биография Ивана Айвазовского давно изучена до мельчайших подробностей. Однако за хрестоматийным образом художника скрывается множество неожиданных историй. В день рождения великого мариниста, 29 июля, Life.ru собрал девять удивительных фактов о художнике, который умел изображать волны так убедительно, словно управлял самой морской стихией.

Настоящее имя Айвазовского совсем не Иван

Какое настоящее имя Ивана Айвазовского, где и когда он родился и кем художник был по национальности? Фото © Wikiipedia / Иван Айвазовский

Какое настоящее имя Ивана Айвазовского, где и когда он родился и кем художник был по национальности? Фото © Wikiipedia / Иван Айвазовский

Будущий создатель «Девятого вала» родился 17 июля 1817 года по старому стилю, или 29 июля по современному календарю, в Феодосии — портовом городе Таврической губернии Российской империи. При рождении художника звали не Иваном Айвазовским, а Ованнесом Айвазяном. В метрической книге местной армянской церкви была сделана запись о появлении на свет «Ованнеса, сына Геворка Айвазяна».

Отец художника, армянский купец Геворк Айвазян, в русскоязычной среде стал Константином Григорьевичем Айвазовским. Мать будущего живописца Рипсиме также была армянкой. Предки семьи, по наиболее распространённой версии, переселились из Западной Армении в Галицию, а затем отец Айвазовского перебрался в Крым и обосновался в Феодосии. В семье росло пять детей — самыми знаменитыми стали маринист Ованнес, он же Иван, и Саргис, который позднее принял монашество под именем Габриэл.

Как так получалось, что Айвазовский «рождал» картины быстрее других художников?

Сколько времени Иван Айвазовский тратил на одну картину и правда ли, что он мог написать морской пейзаж за несколько часов? Секрет необыкновенной скорости художника. Фото © Wikiipedia / Иван Айвазовский

Сколько времени Иван Айвазовский тратил на одну картину и правда ли, что он мог написать морской пейзаж за несколько часов? Секрет необыкновенной скорости художника. Фото © Wikiipedia / Иван Айвазовский

Айвазовский работал очень быстро и порой завершал картину всего за один сеанс. Небольшой морской пейзаж мог появиться за несколько часов, более крупное полотно всего за несколько дней. Современники вспоминали, что художник писал стремительно и уверенно, почти не исправляя уже нанесённые мазки. Такая скорость породила разговоры о том, что Айвазовский превратил искусство в производство. Однако за внешней лёгкостью стояли десятилетия наблюдений и развитая насмотренность. Художнику не требовалось долго искать композицию: будущая картина уже существовала в его памяти.

Сколько за жизнь создал картин? Цифра, которая пугает и восхищает одновременно

Сколько картин написал Иван Айвазовский за свою жизнь и какие произведения, кроме «Девятого вала», принадлежат знаменитому маринисту? Фото © Wikiipedia / Hovhannes Aivazovsky

Сколько картин написал Иван Айвазовский за свою жизнь и какие произведения, кроме «Девятого вала», принадлежат знаменитому маринисту? Фото © Wikiipedia / Hovhannes Aivazovsky

Точное количество произведений Айвазовского установить сложно, но обычно исследователи говорят примерно о шести тысячах работ. Среди них были не только морские пейзажи. Художник изображал города, степи, горы, библейские события, исторические сцены и портреты. Необычайная продуктивность мастера позднее создала проблему для экспертов. Картины Айвазовского дорого стоили ещё при его жизни, поэтому его манеру активно копировали. Сегодня на рынке искусства регулярно появляются подделки и работы учеников, которые пытаются выдать за неизвестные полотна мариниста.

Почему Айвазовский носил морской мундир, хотя не был военным?

Когда Иван Айвазовский стал художником Главного морского штаба и какие морские сражения он изобразил? Фото © Wikiipedia / Hovhannes Aivazovsky

Когда Иван Айвазовский стал художником Главного морского штаба и какие морские сражения он изобразил? Фото © Wikiipedia / Hovhannes Aivazovsky

В 1844 году Айвазовского назначили живописцем Главного морского штаба. Ему разрешили носить морской мундир, хотя кадровым военным художник не являлся. Он общался с адмиралами и моряками, бывал на кораблях, наблюдал за учениями и военными операциями. Айвазовский изображал Синопское сражение, Чесменский бой, оборону Севастополя и другие важные страницы истории флота. Чтобы достоверно показать положение кораблей, вооружение и ход боя, он расспрашивал участников событий. Благодаря этому его полотна стали не только произведениями искусства, но и своеобразной художественной летописью.

Был талантливым не только в живописи, что ещё умел?

Когда Иван Айвазовский стал художником Главного морского штаба и какие морские сражения он изобразил? Фото © WIkipedia

Когда Иван Айвазовский стал художником Главного морского штаба и какие морские сражения он изобразил? Фото © WIkipedia

Айвазовский с детства любил музыку и самостоятельно научился играть на скрипке. Особенно ему нравились армянские народные мелодии, услышанные в Феодосии. Некоторые из них он позднее исполнял для композитора Михаила Глинки. Музыка, вероятно, повлияла и на живопись Айвазовского. Его картины часто построены почти как музыкальные произведения: спокойное вступление сменяется нарастающим напряжением, после которого наступает кульминация — ослепительная вспышка света, огромная волна или гибнущий корабль.

Айвазовский научился писать море по памяти

Правда ли, что Иван Айвазовский писал море по памяти, а не с натуры? Фото © Wikipedia / Иван Айвазовский

Правда ли, что Иван Айвазовский писал море по памяти, а не с натуры? Фото © Wikipedia / Иван Айвазовский

Удивительно, но большинство морских пейзажей Ованнеса создавалось не на берегу, а в мастерской. Художник наблюдал за водой, делал небольшие наброски, запоминал движение волн, оттенки неба и игру света, после чего восстанавливал увиденное на холсте. Сам Айвазовский считал, что живую стихию невозможно точно скопировать с натуры. Пока художник смешивает краски, форма облаков уже меняется, солнечный луч исчезает, а волна разбивается о берег. Поэтому он не пытался остановить мгновение, а сохранял общее впечатление и затем превращал его в законченный образ.

Правда ли, что Айвазовский не умел плавать?

Умел ли Иван Айвазовский плавать и откуда появилась легенда о том, что знаменитый художник-маринист боялся воды? Правда и мифы о создателе «Девятого вала». Фото © Wikipedia / Alexey Vassilievich Tyranov

Умел ли Иван Айвазовский плавать и откуда появилась легенда о том, что знаменитый художник-маринист боялся воды? Правда и мифы о создателе «Девятого вала». Фото © Wikipedia / Alexey Vassilievich Tyranov

Слух о том, что Айвазовский не умел плавать, регулярно появляется в подборках необычных фактов, однако достоверных свидетельств того, что художник не умел плавать, нет. Вероятно, легенда возникла из-за его необычного метода работы. Как мы уже говорили, маринист действительно редко писал море непосредственно с натуры.

Но при этом художник не боялся морских путешествий. Он участвовал в походах Российского флота, в 1845 году отправился в экспедицию к берегам Малой Азии под руководством адмирала Фёдора Литке, бывал в Константинополе и пересекал Атлантический океан. Так что представлять Айвазовского человеком, который наблюдал за морем исключительно из безопасного окна, точно не стоит.

Во что в итоге Айвазовский превратил собственный дом?

Где находится картинная галерея Айвазовского и когда она была открыта? Фото © Wikipedia / Department of Manuscripts

Где находится картинная галерея Айвазовского и когда она была открыта? Фото © Wikipedia / Department of Manuscripts

В 1845 году Айвазовский начал строить в Феодосии дом с мастерской. Позднее к нему пристроили выставочный зал, куда могли приходить зрители. Так в городе появилась одна из первых общедоступных картинных галерей на территории Российской империи. В 1880 году художник официально открыл галерею для посетителей, а после смерти завещал её Феодосии. Сегодня Феодосийская картинная галерея имени Ивана Айвазовского обладает крупнейшим собранием его произведений.

Последняя картина осталась на мольберте

Какую картину Иван Айвазовский писал перед смертью, когда и где умер художник? Фото © WIkipedia / Ivan Constantinovich Aivazovsky

Какую картину Иван Айвазовский писал перед смертью, когда и где умер художник? Фото © WIkipedia / Ivan Constantinovich Aivazovsky

Айвазовский продолжал работать до последних дней жизни. 2 мая 1900 года художник начал картину «Взрыв турецкого корабля». Он успел наметить композицию, однако закончить полотно уже не смог: ночью 82-летний мастер умер. Айвазовского похоронили во дворе армянской церкви Сурб Саркис в Феодосии, где когда-то его крестили. На надгробии высечены слова историка Мовсеса Хоренаци: «Рождённый смертным, оставил по себе бессмертную память». И спустя более двух столетий после рождения художника эта фраза звучит особенно точно.

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Софья Кузнецова
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