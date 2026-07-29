Не умел плавать и писал море по памяти: 9 тайн Ивана Айвазовского, которые удивят даже поклонников

Кажется, биография Ивана Айвазовского давно изучена до мельчайших подробностей. Однако за хрестоматийным образом художника скрывается множество неожиданных историй. В день рождения великого мариниста, 29 июля, Life.ru собрал девять удивительных фактов о художнике, который умел изображать волны так убедительно, словно управлял самой морской стихией.

Настоящее имя Айвазовского совсем не Иван

Какое настоящее имя Ивана Айвазовского, где и когда он родился и кем художник был по национальности? Фото © Wikiipedia / Иван Айвазовский

Будущий создатель «Девятого вала» родился 17 июля 1817 года по старому стилю, или 29 июля по современному календарю, в Феодосии — портовом городе Таврической губернии Российской империи. При рождении художника звали не Иваном Айвазовским, а Ованнесом Айвазяном. В метрической книге местной армянской церкви была сделана запись о появлении на свет «Ованнеса, сына Геворка Айвазяна».

Отец художника, армянский купец Геворк Айвазян, в русскоязычной среде стал Константином Григорьевичем Айвазовским. Мать будущего живописца Рипсиме также была армянкой. Предки семьи, по наиболее распространённой версии, переселились из Западной Армении в Галицию, а затем отец Айвазовского перебрался в Крым и обосновался в Феодосии. В семье росло пять детей — самыми знаменитыми стали маринист Ованнес, он же Иван, и Саргис, который позднее принял монашество под именем Габриэл.

Как так получалось, что Айвазовский «рождал» картины быстрее других художников?

Сколько времени Иван Айвазовский тратил на одну картину и правда ли, что он мог написать морской пейзаж за несколько часов? Секрет необыкновенной скорости художника. Фото © Wikiipedia / Иван Айвазовский

Айвазовский работал очень быстро и порой завершал картину всего за один сеанс. Небольшой морской пейзаж мог появиться за несколько часов, более крупное полотно всего за несколько дней. Современники вспоминали, что художник писал стремительно и уверенно, почти не исправляя уже нанесённые мазки. Такая скорость породила разговоры о том, что Айвазовский превратил искусство в производство. Однако за внешней лёгкостью стояли десятилетия наблюдений и развитая насмотренность. Художнику не требовалось долго искать композицию: будущая картина уже существовала в его памяти.

Сколько за жизнь создал картин? Цифра, которая пугает и восхищает одновременно

Сколько картин написал Иван Айвазовский за свою жизнь и какие произведения, кроме «Девятого вала», принадлежат знаменитому маринисту? Фото © Wikiipedia / Hovhannes Aivazovsky

Точное количество произведений Айвазовского установить сложно, но обычно исследователи говорят примерно о шести тысячах работ. Среди них были не только морские пейзажи. Художник изображал города, степи, горы, библейские события, исторические сцены и портреты. Необычайная продуктивность мастера позднее создала проблему для экспертов. Картины Айвазовского дорого стоили ещё при его жизни, поэтому его манеру активно копировали. Сегодня на рынке искусства регулярно появляются подделки и работы учеников, которые пытаются выдать за неизвестные полотна мариниста.

Почему Айвазовский носил морской мундир, хотя не был военным?

Когда Иван Айвазовский стал художником Главного морского штаба и какие морские сражения он изобразил? Фото © Wikiipedia / Hovhannes Aivazovsky

В 1844 году Айвазовского назначили живописцем Главного морского штаба. Ему разрешили носить морской мундир, хотя кадровым военным художник не являлся. Он общался с адмиралами и моряками, бывал на кораблях, наблюдал за учениями и военными операциями. Айвазовский изображал Синопское сражение, Чесменский бой, оборону Севастополя и другие важные страницы истории флота. Чтобы достоверно показать положение кораблей, вооружение и ход боя, он расспрашивал участников событий. Благодаря этому его полотна стали не только произведениями искусства, но и своеобразной художественной летописью.

Был талантливым не только в живописи, что ещё умел?

Когда Иван Айвазовский стал художником Главного морского штаба и какие морские сражения он изобразил? Фото © WIkipedia

Айвазовский с детства любил музыку и самостоятельно научился играть на скрипке. Особенно ему нравились армянские народные мелодии, услышанные в Феодосии. Некоторые из них он позднее исполнял для композитора Михаила Глинки. Музыка, вероятно, повлияла и на живопись Айвазовского. Его картины часто построены почти как музыкальные произведения: спокойное вступление сменяется нарастающим напряжением, после которого наступает кульминация — ослепительная вспышка света, огромная волна или гибнущий корабль.

Айвазовский научился писать море по памяти

Правда ли, что Иван Айвазовский писал море по памяти, а не с натуры? Фото © Wikipedia / Иван Айвазовский

Удивительно, но большинство морских пейзажей Ованнеса создавалось не на берегу, а в мастерской. Художник наблюдал за водой, делал небольшие наброски, запоминал движение волн, оттенки неба и игру света, после чего восстанавливал увиденное на холсте. Сам Айвазовский считал, что живую стихию невозможно точно скопировать с натуры. Пока художник смешивает краски, форма облаков уже меняется, солнечный луч исчезает, а волна разбивается о берег. Поэтому он не пытался остановить мгновение, а сохранял общее впечатление и затем превращал его в законченный образ.

Правда ли, что Айвазовский не умел плавать?

Умел ли Иван Айвазовский плавать и откуда появилась легенда о том, что знаменитый художник-маринист боялся воды? Правда и мифы о создателе «Девятого вала». Фото © Wikipedia / Alexey Vassilievich Tyranov

Слух о том, что Айвазовский не умел плавать, регулярно появляется в подборках необычных фактов, однако достоверных свидетельств того, что художник не умел плавать, нет. Вероятно, легенда возникла из-за его необычного метода работы. Как мы уже говорили, маринист действительно редко писал море непосредственно с натуры.

Но при этом художник не боялся морских путешествий. Он участвовал в походах Российского флота, в 1845 году отправился в экспедицию к берегам Малой Азии под руководством адмирала Фёдора Литке, бывал в Константинополе и пересекал Атлантический океан. Так что представлять Айвазовского человеком, который наблюдал за морем исключительно из безопасного окна, точно не стоит.

Во что в итоге Айвазовский превратил собственный дом?

Где находится картинная галерея Айвазовского и когда она была открыта? Фото © Wikipedia / Department of Manuscripts

В 1845 году Айвазовский начал строить в Феодосии дом с мастерской. Позднее к нему пристроили выставочный зал, куда могли приходить зрители. Так в городе появилась одна из первых общедоступных картинных галерей на территории Российской империи. В 1880 году художник официально открыл галерею для посетителей, а после смерти завещал её Феодосии. Сегодня Феодосийская картинная галерея имени Ивана Айвазовского обладает крупнейшим собранием его произведений.

Последняя картина осталась на мольберте

Какую картину Иван Айвазовский писал перед смертью, когда и где умер художник? Фото © WIkipedia / Ivan Constantinovich Aivazovsky

Айвазовский продолжал работать до последних дней жизни. 2 мая 1900 года художник начал картину «Взрыв турецкого корабля». Он успел наметить композицию, однако закончить полотно уже не смог: ночью 82-летний мастер умер. Айвазовского похоронили во дворе армянской церкви Сурб Саркис в Феодосии, где когда-то его крестили. На надгробии высечены слова историка Мовсеса Хоренаци: «Рождённый смертным, оставил по себе бессмертную память». И спустя более двух столетий после рождения художника эта фраза звучит особенно точно.

Айвазовский оставил после себя настоящее наследие, которое узнают в любом уголке мира. Его полотна по-прежнему вызывают восхищение и стоят огромных денег! Недавно работу «У берегов Ялты» выставили на торги за 420 тысяч долларов! Life.ru рассказал, какие ещё шедевры вошли в коллекцию стоимостью миллиард рублей.