Последняя дуэль Лермонтова: За что Мартынов убил поэта и какие тайны его гибели не разгаданы спустя 185 лет

Вечером 27 июля 1841 года у подножия Машука прозвучал роковой выстрел. Пуля прошла через тело 26-летнего Лермонтова, и спустя несколько минут его не стало. Стрелявший, отставной майор Николай Мартынов, вины не отрицал. Однако почти каждая деталь этой истории вызывает вопросы: что заставило старого знакомого поэта нажать на спуск, почему секунданты не остановили поединок и действительно ли Лермонтов перед смертью выстрелил в воздух?

Кем был Николай Мартынов и как он познакомился с Лермонтовым

Николай Мартынов — человек, убивший Михаила Лермонтова. Фото © biography.wikireading

Будущий поэт и его убийца знали друг друга много лет. Они вместе учились в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, занимались фехтованием и бывали в одних компаниях. Николай Мартынов тоже пробовал писать и мечтал о военной карьере. Но к 1841 году он уже вышел в отставку в звании майора и появился в Пятигорске в образе романтического горца: носил черкеску, белую папаху и огромный кинжал.

Лермонтов передразнивал Мартынова и называл его «горцем с большим кинжалом». По показаниям самого Мартынова, насмешки продолжались не одну неделю. Он просил приятеля остановиться, но тот вскоре снова принимался за колкости. Версии о том, что Мартынов завидовал таланту Лермонтова или считал себя прототипом Грушницкого из «Героя нашего времени», надёжно не подтверждены.

Шутка, после которой Мартынов вызвал Лермонтова

Какая шутка Лермонтова стала поводом для дуэли? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Роковая ссора произошла 25 июля (13 июля по старому стилю) в доме семьи Верзилиных. Гости танцевали и разговаривали, князь Сергей Трубецкой играл на рояле. Увидев Мартынова рядом с Надеждой Верзилиной, Лермонтов снова назвал его по-французски «горцем с большим кинжалом». Как раз в этот момент музыка оборвалась, и последние слова услышала вся комната.

Мартынов побледнел и попросил больше не делать его мишенью для шуток. После вечера разговор продолжился. Лермонтов заявил, что тот не вправе запрещать ему смеяться, а если обижен, может потребовать удовлетворения. Формально вызов всё же сделал Мартынов.

Вероятнее всего, колкость стала последней каплей. Публичное унижение перед женщинами било по самолюбию офицера, а отозвать вызов означало потерять лицо. Но почему примирения не добились общие друзья? Позднее возникли версии о ревности, зависти и даже о том, что недоброжелатели поэта намеренно подталкивали Мартынова к конфликту. Доказательств заговора не найдено.

Как прошла последняя дуэль Лермонтова

Как проходила дуэль Михаила Лермонтова и Николая Мартынова: место, секунданты, последние минуты поэта. Фото © culture

Поединок назначили на вечер 27 июля у подножия горы Машук. Участники отмерили дистанцию и установили барьеры. Секундант Александр Васильчиков вспоминал, что Лермонтов остался на месте и поднял оружие дулом вверх. Мартынов подошёл к барьеру и прицелился. Когда дуэлянты медлили, Алексей Столыпин якобы пригрозил прекратить поединок. Тогда Мартынов выстрелил.

Пуля вошла в правый бок Лермонтова и вышла слева, повредив внутренние органы. Поэт упал и больше не поднялся. Вскоре началась гроза. На месте не оказалось ни врача, ни экипажа, поэтому тело несколько часов оставалось под дождём и было доставлено в Пятигорск лишь поздно вечером. Окружение считало ссору приятелей несерьёзной и до последней минуты ожидало примирения.

Выстрелил ли Лермонтов в воздух?

Правда ли, что Михаил Лермонтов выстрелил в воздух на последней дуэли с Николаем Мартыновым? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Это одна из главных неразгаданных деталей. По одним свидетельствам, Лермонтов заранее говорил, что не станет стрелять в Мартынова, а на месте лишь поднял пистолет вверх. По другим, он всё-таки успел разрядить оружие в воздух. Позднее Васильчикову приписывали рассказ, будто поэт ещё и громко произнёс: «Я в этого дурака стрелять не буду». Но в ранних официальных показаниях этой фразы нет.

Точно установить последовательность невозможно. Все очевидцы старались смягчить ответственность, ведь дуэли запрещались законом. Они скрыли, что секундантов было не двое, а четверо, и путались в сведениях о расстоянии и условиях поединка. Пистолеты подробно не исследовали, а позднее заменили другой парой. Вместе с оружием исчезла возможность проверить одну из главных загадок.

Мог ли в Лермонтова стрелять кто-то ещё?

Версия о втором стрелке на дуэли Лермонтова: правда или миф? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Согласно самой мрачной легенде, Мартынов был лишь частью заговора, а настоящая пуля прилетела из кустов или со скалы. Её сторонники ссылались на необычный раневой канал: справа налево и снизу вверх. Однако судебно-медицинская реконструкция показала, что такая траектория не противоречит выстрелу Мартынова. Площадка имела уклон, Лермонтов стоял выше соперника, держал руку поднятой и мог наклонить корпус. Свидетельств второго выстрела нет.

Поэтому главная тайна последней дуэли скрывается не в кустах Машука, а в поведении людей, которые находились рядом. Почему они назначили столь жёсткие условия из-за пустой ссоры? Почему не остановили поединок, когда стало ясно, что Лермонтов не намерен целиться? Что именно было сказано в последние секунды перед выстрелом? Ответы ушли вместе с очевидцами, которые сначала спасали себя от суда, а спустя десятилетия рассказывали о трагедии уже по памяти.

Наказание Николая Мартынова за убийство Лермонтова

Николай Мартынов пережил Лермонтова на 34 года. Первоначально военный суд приговорил его к лишению чина и всех прав состояния. Кавказское командование предлагало разжаловать бывшего майора в солдаты, однако Николай I значительно смягчил наказание: Мартынова заключили на три месяца на гауптвахту в Киевской крепости и предали церковному покаянию. Киевская духовная консистория назначила ему 15-летнюю епитимию — с молитвами, постами и паломничествами. В 1843 году этот срок сократили до пяти лет, а в 1846-м Николая Мартынова освободили от дальнейшего публичного покаяния. Но главным наказанием стала память: его имя осталось в истории только рядом с именем человека, которого он убил из-за нескольких обидных слов.