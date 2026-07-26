Ни одной кровати, но поместились все: Как проходила ночь в русской избе, и куда бы положили спать вас

Сегодня крестьянская изба представляется уютным домиком с занавесками, резной мебелью и непременно огромной печью, на которой сладко спит вся семья. В действительности забраться на неё могли далеко не все. Ночью единое пространство дома превращалось в своеобразную спальню-трансформер: с полатей снимали вещи, по полу расстилали постели, лавки становились лежанками, а младенческая колыбель продолжала покачиваться возле печи. Причём случайным такое распределение не было. Место человека зависело от его возраста, семейного положения, времени года и заведённого в конкретной местности порядка. Life.ru рассказывает, как могла выглядеть обычная ночь в русской избе конца XIX – начала XX века и почему наиболее почётное место не всегда было самым удобным.

Почему в избе почти не было кроватей?

На чём спали крестьяне в русской деревне до появления привычных кроватей? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Изба служила семье одновременно кухней, столовой, мастерской, гостиной и спальней. Загромождать её отдельными кроватями было непрактично, поэтому для сна использовали почти любую подходящую поверхность: печь, полати, широкие лавки, деревянные помосты, сундуки и пол.

Днём постельные принадлежности убирали, чтобы освободить место для работы. Их складывали на полати, сундуки или специальные настилы, а вечером снова доставали. Вместо современных матрасов использовали солому, сено, тканые подстилки и набитые растительным материалом тюфяки. Накрывались домотканными одеялами, тулупами и овчинными покрывалами.

При этом единой схемы для всей России не существовало. Устройство северного крестьянского дома заметно отличалось от южного, а зажиточная семья могла располагать горницей, клетью или отдельной летней половиной. Этнографы отмечают лишь общий принцип: спальные места распределялись между членами семьи в соответствии с возрастом и положением в доме.

Младенцы спали между небом и землёй?

Почему детскую зыбку подвешивали к потолку рядом с печью? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для самого маленького члена семьи предназначалась подвесная колыбель — зыбка, люлька или качка. Её делали из дерева, холста, дуба, лозы и даже соломы, а затем подвешивали на длинном гибком шесте или к потолочной балке. Часто колыбель располагалась неподалёку от печи, поскольку там было тепло, а мать могла заниматься хозяйством и одновременно покачивать ребёнка.

На дно клали сено, солому или мягкие тряпки, под голову — небольшую подушку. Сверху зыбку закрывали пологом, защищавшим младенца от света, мух и комаров. Иногда его шили из старой юбки или сарафана матери. Подвесное положение объяснялось не только удобством. Крестьяне верили, что младенца необходимо отделить от пола, который связывался с опасным «нижним» миром. Под зыбку могли положить ножницы, веник или другой предмет, способный, согласно поверьям, отогнать нечистую силу. Пустую колыбель запрещалось качать, поскольку считалось, что после этого ребёнок будет плохо спать.

Дети перебирались на полати

Что такое полати и кому на Руси положено на них спать? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Подросших детей обычно отправляли на полати — деревянный настил, устроенный под потолком между печью и противоположной стеной. Забирались туда непосредственно с печи, голбца или по небольшой лесенке. Для ребёнка это было идеальное место: наверху скапливался тёплый воздух, снизу не тянуло холодом, а невысокие перильца защищали от падения. Днём полати превращались в склад постельных принадлежностей, одежды и разных вещей, а ночью становились общей детской спальней.

Однако просторно там было далеко не всегда. Несколько братьев и сестёр могли лежать практически вплотную друг к другу. Этнографические описания некоторых северных изб также упоминают, что дети, спавшие высоко под потолком в курном помещении, особенно сильно страдали от дыма и духоты. Именно полати, по данным этнографов, считались любимым детским местом не только для сна, но и для наблюдения за домашними праздниками и свадьбами.

Если всем места наверху не хватало, дети ложились на полу, лавках или на импровизированном ложе, для которого приставную скамью придвигали к широкой лавке. В воспоминаниях жителей Кижской волости сохранилось описание, как девочкам и мальчикам устраивали отдельные спальные места, а утром постели уносили из избы.

Старикам отдавали печь

Кто на самом деле имел право спать на печи и почему? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Русская печь действительно использовалась для сна, но разместить на ней всю семью было невозможно. Обычно наверху хватало места одному или двум людям. Поэтому печь чаще уступали старикам, больным и тем, кто особенно тяжело переносил холод. После топки кирпичная конструкция долго сохраняла тепло, а потому служила своеобразной домашней грелкой. Считалось, что сон на печи помогает при простуде, боли в суставах и других недомоганиях.

Если пожилому человеку было трудно забираться наверх, его укладывали на лавке или помосте рядом с печью. В некоторых домах существовала отдельная невысокая лежанка. Важнее всего было не оказаться непосредственно на печи, а провести ночь как можно ближе к теплу.

А где спали хозяева избы?

Ночь в русской избе: где находилось спальное место каждого члена семьи? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Что удивительно, хозяину и хозяйке дома вовсе не всегда доставалось лучшее место. Супруги могли спать на широкой лавке, деревянном настиле около печи или на постели, разложенной прямо на полу. Летом становилось немного свободнее. Семейные пары перебирались в сени, клеть, горницу или другую неотапливаемую часть дома. Там было прохладнее и появлялась хотя бы небольшая возможность остаться вдвоём. С наступлением холодов приходилось возвращаться в общую избу и снова устраиваться рядом с остальными домочадцами. Настоящие деревянные кровати начали чаще появляться в крестьянских домах только на рубеже XIX–XX веков. Поначалу они считались признаком достатка и обычно стояли в чистой горнице, которой пользовались по особым случаям.

Куда укладывали неожиданного гостя?

Ночной быт русской деревни: кто спал на печи, полатях и лавках? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Отказать путнику или родственнику в ночлеге считалось негостеприимным, но отдельной комнаты для приезжих в бедной избе, разумеется, не было. Гостю освобождали широкую лавку, сооружали постель из нескольких скамей или укладывали его на полу. Иногда хозяева сами теснились, уступая пришедшему более удобное место. При этом незнакомый человек не мог свободно ходить по дому. Потолочная балка условно разделяла избу на входную, «чужую», и семейную части. Гость оставался ближе к двери и проходил дальше только после приглашения хозяев.

Во время свадеб и больших праздников привычный порядок нарушался. Родственники и приезжие занимали лавки, укладывались на набитых сеном тюфяках и засыпали прямо на полу. На несколько ночей изба превращалась в переполненное общежитие, где свободный угол уже считался удачей.

Кстати, некоторые старинные традиции семьи стараются сохранять и сегодня. Например, трёхлетнего мальчика из Тюмени посадили на коня с отцовской шашкой в руках, следуя древнему казачьему обряду. Зачем ребёнка с малых лет готовят к роли защитника рода и как старые обычаи уживаются с современной жизнью, Life.ru рассказал в материале о воспитании по-казачьи!