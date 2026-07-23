Это вам не «Колобок»: 7 кровавых сказок Афанасьева с совсем не детскими концовками!

При упоминании сказок Александра Афанасьева мы обычно вспоминаем «Колобка», «Репку», «Морозко» и «Василису Прекрасную». Однако за яркими иллюстрациями из детских книг скрывается жестокий и по-настоящему пугающий фольклорный мир. Кстати, отдельно Афанасьев собирал и так называемые заветные сказки с эротическими, антиклерикальными и откровенно непотребными сюжетами. Но гораздо страшнее неприличных шуток выглядят истории из основного собрания. Life.ru собрал семь народных сказок Афанасьева, от которых вам будет не по себе.

«Медведь»: отрубленная лапа вернулась за хозяевами

Сказка «Медведь» Афанасьева — страшная история о звере с отрубленной лапой. Фото © «Медведь — липовая нога», режиссёр Галина Баринова, сценарист Виктор Мережко

Знакомая многим присказка «Скрипи, нога, скрипи, липовая» в полном варианте оказывается частью довольно страшной истории. В сказке «Медведь» старик встречает в лесу зверя и отрубает ему топором лапу. Потом с гордостью приносит добычу домой, где его старуха снимает с лапы кожу, выщипывает шерсть, а мясо ставит вариться в печь. Медведь тем временем мастерит себе новую конечность из липы и отправляется мстить. По дороге он поёт о том, как старуха сидит на его коже, прядёт его шерсть и варит его мясо. Старики слышат приближающийся скрип и пытаются спрятаться в доме, но деревянная нога подходит всё ближе. В финале нет привычного нам «и жили они долго и счастливо». Зверь находит старика со старухой и жестоко с ними расправляется.

«Ивашко и ведьма»: мать съела собственную дочь

«Ивашко и ведьма» — народная сказка о похищении ребёнка, где ведьма собирается зажарить мальчика в печи. Фото © «Ивашка из Дворца пионеров», режиссёр Геннадий Сокольский, сценаристы Эдуард Успенский, Геннадий Сокольский

В сказке «Ивашко и ведьма» мальчик рыбачит на лодке, а родители подзывают его к берегу специальной песенкой. Ведьма слышит их голоса, идёт к кузнецу и заставляет его выковать ей такое же тонкое звучание, чтобы обманным путём заманить к себе ребёнка, притворившись его родителями. Афера старухи срабатывает, и Ивашко ведётся на её мелодию, после чего ведьма хватает мальчика и уносит домой.

Далее колдунья велит дочери Алёнке растопить печь и зажарить пленника к приходу гостей. Но Ивашко притворяется, что якобы не понимает, как нужно садиться на печную лопату, и просит девочку показать. Как только Алёнка устраивается на лопате, мальчик мигом отправляет её в огонь, запирает дом и прячется на дереве. Позже вернувшаяся ведьма достаёт жареное мясо и подаёт его гостям, совсем не подозревая, что угощает компанию собственной дочерью. Правду она узнаёт лишь после пиршества, когда Ивашко кричит с дерева, чьего именно мяса все наелись. При всём этом сцена каннибализма описана весьма комически: сытые гости катаются по траве и радуются удачному обеду.

«Кобиляча голова»: кости дочери принесли матери в мешке

«Кобиляча голова» — мрачная сказка из сборника Афанасьева о девушке, брошенной в лесу. Фото © «Чудесный колокольчик», режиссёры Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг, сценаристы Зинаида Филимонова, Маро Ерзинкян

«Кобиляча голова» начинается с предательства внутри семьи. Мачеха невзлюбила трудолюбивую падчерицу и заставляет мужа избавиться от неё. Отец отвозит родную дочь в лес, оставляет в пустой избушке и уезжает. Также он привязывает к окну стучащую на ветру деревяшку, чтобы девочка думала, будто бы он всё ещё рядом рубит дрова. А ночью к домику внезапно прикатывается отрубленная лошадиная голова. Она требует открыть дверь, перенести её через порог, уложить и накрыть.

Девушка выполняет все просьбы, за что получает красоту, слуг, коней и богатство. Узнав об успехе падчерицы, мачеха отправляет в тот же лес собственную дочь, но та отказывается прислуживать жуткой гостье. Тогда кобылья голова съедает девушку, складывает её кости в мешок и подвешивает в избе. Позже домашний пёс мачехи сообщает ей, что от дочери остались одни косточки. Старик привозит останки девочки домой, а разъярённая женщина убивает ни в чём не повинную собаку.

«Упырь»: жених, поедающий трупы в церкви

«Упырь» — одна из самых страшных сказок в собрании Афанасьева, где девушка узнаёт, что её жених по ночам пожирает мертвецов. Фото © «Сказка сказывается», режиссёр Иван Аксенчук, сценарист Борис Ларин

«Упырь» мог бы стать готовым сценарием для готического фильма ужасов. Девушка Маруся знакомится на празднике с красивым незнакомцем, который предлагает ей выйти за него замуж. Но родители советуют сначала узнать, кто он такой. Тогда Маруся привязывает к его одежде нитку и идёт по оставленному следу, который приводит её к церкви. Внутри девушка видит, как жених пожирает мертвеца.

Незнакомец понимает, что его тайна раскрыта, и начинает расспрашивать Марусю, была ли она у церкви и что там заметила. Героиня всё отрицает, но упырь в отместку убивает сначала её отца, затем мать, а потом насылает смерть на саму девушку. Но Маруся необычайным образом воскресает, выходит замуж за другого и рожает ребёнка, однако мёртвый жених находит её снова и губит мужа и сына. Победить упыря удаётся только святой водой, после которой чудовище рассыпается в прах, а погибшие возвращаются к жизни.

«Ведьма и Солнцева сестра»: сестра съела целое царство

«Ведьма и Солнцева сестра» — сказка о девочке, пожирающей собственную семью. Фото © «Горе — не беда», режиссёр Иван Аксенчук, сценарист Владимир Голованов

Иван-царевич, герой «Ведьмы и Солнцевой сестры», узнаёт, что у его матери родится дочь-ведьма. Девочка должна съесть царя, царицу и всех людей в государстве, поэтому парень заранее бежит из дома. Спустя годы он смотрит на родной дворец и видит лишь пустые стены: предсказание действительно сбылось. Тем не менее Иван решает вернуться. Сестра ласково встречает брата и предлагает ему поиграть на гуслях, пока она готовит обед. Но мышонок предупреждает царевича, что ведьма на самом деле ушла точить зубы, чтобы съесть и его. Иван, к счастью, спасается бегством, а сестра отправляется в погоню, прогрызая появляющиеся на пути леса и горы.

В конце царевич успевает укрыться у Солнцевой сестры. Ведьма предлагает определить судьбу брата на весах: если она перевесит, то съест Ивана, если он — сможет её убить. Однако царевича подбрасывает прямо на небо, а людоедка остаётся на земле. Никакой заслуженной кары за уничтоженное царство сказка для ведьмы не предусматривает.

«Чудесная дудка»: сестра зарезала брата из-за ягод

«Чудесная дудка» — страшная сказка об убийстве из-за ягод. Фото © «Дудочка и кувшинчик», режиссёр Виктор Громов, сценарист Валентин Катаев

Название «Чудесная дудка» звучит вполне безобидно, но история начинается с детоубийства. Брат Иванушка и сестра Алёнушка отправляются в лес собирать ягоды. Мать обещает подарить красные сапоги тому, кто принесёт больше. Иванушка старательно наполняет кувшин, а Алёнушка съедает почти всё, что находит. Позавидовав брату, девочка предлагает поискать ягодки у него в волосах. Иванушка кладёт голову ей на колени и засыпает. Тогда Алёнушка достаёт нож, перерезает ему горло, закапывает тело и присваивает собранные ягоды.

Позже на могиле мальчика вырастает тростник. Пастух срезает его и делает дудочку, которая человеческим голосом рассказывает об убийстве. Музыкальный инструмент спустя время попадает к родителям, а затем и к самой Алёнушке. В её руках дудочка прямо обвиняет сестру в преступлении. Девочка вынуждена признаться, после чего отец выгоняет её из дома навсегда.

«Косоручка»: отрубленные руки и младенец с отсечённой головой

«Косоручка» — жестокая народная сказка об оклеветанной девушке. Фото © «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», режиссёр Ольга Ходатаева, сценарист Владимир Данилов

В одном из вариантов «Косоручки» брат после смерти родителей обещает заботиться о сестре, но всё-таки женится на злой волшебнице. Та ревнует мужа к родственнице и пытается заставить его поверить, что девушка разрушает дом. Сначала колдунья бьёт посуду, затем отрубает голову любимому коню супруга, а после рождения ребёнка убивает собственного младенца и обвиняет во всём сестру. Поверив жене, мужчина вывозит невиновную девушку в лес и отрубает ей обе руки по локоть. После долгих скитаний она выходит замуж и рожает чудесного ребёнка, но волшебница подменяет письма и добивается изгнания молодой матери. Безрукую женщину вместе с младенцем отправляют прочь.

Позже её руки чудесным образом восстанавливаются: как говорится, «родишь — пройдёт». Кстати, правда раскрывается во время встречи мужа бедной девушки, брата и колдуньи. Наказание соответствует жестокости всей сказки: волшебницу привязывают к хвосту лошади и пускают животное по полю. В финале от злодейки остаётся лишь коса — всё остальное разрывает и разбрасывает лошадь.

Для фольклориста Афанасьева эти тексты были не сборником нравственных образцов, а документом народной культуры. Он старался сохранить живую речь вместе с её страхами, жестокостью и представлениями о справедливом наказании. Если бы исследователь оставил только добрые истории о добрых зверях и прекрасных царевнах, мы получили бы слишком искажённую картину прошлого. Кстати, мультфильм «Жил-был пёс» тоже основан на народной сказке, только уже доброй, а его знаменитая песня скрывает трагическую историю о погибшей любви — читайте на Life.ru.