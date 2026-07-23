Многие до сих пор рискуют, забывая, что нельзя делать во время грозы на даче, в воде и в квартире

23 июля по народному календарю отмечают Антония-громоносца: день, когда наши предки особенно внимательно прислушивались к раскатам грома и гадали по ним о будущей погоде. Середина лета — самое грозовое время года, и ненастье часто застаёт людей и на даче, и у воды, и дома за самыми обычными делами. При этом многие привычки, которые кажутся безобидными обычно, во время грозы превращаются в настоящую опасность. Life.ru собрал семь реальных запретов в грозу, которые часто игнорируют, хотя они спасают жизнь.

Не прячьтесь под одиноким деревом на участке

Почему нельзя прятаться под деревом во время грозы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nivens

Высокое дерево в стороне от остальных работает как громоотвод: молния бьёт именно в самую высокую точку местности, а человек под кроной оказывается в опасной близости от разряда и переносимого им тока по стволу и корням. При первых раскатах грома на даче правильнее сразу идти в дом или другое капитальное строение, а почему нельзя пережидать ливень под яблоней или соснами у забора, мы на Life.ru уже рассказывали.

Немедленно выходите из воды и отходите подальше от берега

Услышали раскаты грома во время купания? Скорее собирайте вещи и бегом на берег! Вода прекрасно проводит электричество, а открытый водоём да ещё и человек в нём — это фактически идеальная мишень для разряда молнии. Рыбалку, купание и катание на лодке при первых признаках приближающейся грозы стоит прекращать сразу, не дожидаясь дождя: гром уже означает, что молния бьёт где-то в радиусе нескольких километров и в любой момент может ударить туда, где стоите именно вы.

Отложите металлический садовый инвентарь и рыболовные снасти в сторону

Металлический инвентарь на даче в грозу: как убрать безопасно. Фото © Freepik

Лопаты, вилы, металлические лейки, удочки с длинным углепластиковым или металлическим удилищем притягивают разряд ничуть не хуже одинокого дерева на открытой местности. При приближении грозы такие предметы стоит положить на землю и отойти от них хотя бы на 20–30 метров, а не продолжать полоть грядки или сматывать леску, надеясь успеть закончить дела до начала дождя.

Не топите печку, баню или мангал во время грозы

Оказывается, дым, поднимающийся из трубы или от открытого огня, обладает намного более высокой электропроводностью, чем обычный воздух, и способен буквально притянуть к себе разряд молнии сверху. На даче с печным отоплением или баней это одна из главных, но малоизвестных опасностей: жарить шашлыки под раскаты грома лучше отложить до конца непогоды, а не тушить костёр уже в последний момент перед ливнем.

Не принимайте душ, не мойте посуду и не трогайте краны в квартире

Душ и краны в грозу: почему вода опасна дома. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Juliya Shangarey

Молния способна бить в дом и распространяться дальше по водопроводным трубам, поэтому проточная вода во время грозы становится проводником не хуже реки или озера за окном. По данным зарубежных исследований, около трети всех травм от молнии происходит именно в помещении, а не на открытой местности, и контакт с водой из крана считается одной из главных тому причин.

Отключайте технику от розетки, а не просто кнопкой на корпусе

Обычный выключатель не разрывает электрическую цепь полностью, и скачок напряжения при близком ударе молнии способен вывести из строя телевизор, компьютер или стиральную машину, даже если те формально выключены и не работают. Перед грозой стоит физически вынуть вилку из розетки хотя бы у самой дорогой и чувствительной техники, а не полагаться на кнопку питания на панели устройства. Кстати, если уезжаете из квартиры более чем на три дня, то позаботьтесь отключить эту технику, чтобы не вернуться на пепелище после пожара.

Держитесь подальше от окон и забудьте про проводной телефон

Окна и проводной телефон: опасность во время грозы дома. Фото © Freepik

Металлические рамы, антенны на подоконнике и провода городской телефонной линии способны провести разряд молнии внутрь квартиры, а обычное стекло не создаёт для этого никакой преграды. Во время грозы лучше не облокачиваться на подоконник и не разговаривать по обычному телефону с трубкой на проводе — мобильная связь для этого риска не несёт и остаётся вполне безопасной альтернативой на время непогоды.

Гроза кажется привычным летним явлением, но именно в такие минуты обычные действия — душ, рыбалка, работа в огороде — превращаются в реальную опасность. Достаточно на время грозы уйти под крышу капитального строения, отложить металлические предметы и подождать хотя бы полчаса после последнего раската грома. Кстати, если после ливня участок всё же залило, Life.ru уже разбирался, как быстро осушить грядки и газон и спасти растения от подтопления, — тоже пригодится этим летом.