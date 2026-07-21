Повторение Помпеев: Какие самые опасные супервулканы могут проснуться в ближайшие годы

Мы привыкли представлять вулкан как огромную гору с дымящимся кратером, но самые опасные из них выглядят совсем иначе. На месте древнего взрыва может появиться озеро, национальный парк или даже целый город, жители которого годами не замечают, что происходит под их ногами — глубоко под землёй. Life.ru рассказывает, какие супервулканы сегодня вызывают у учёных больше всего вопросов и стоит ли ждать их пробуждения в ближайшие годы.

Что такое супервулкан и почему его извержение опаснее обычного

Что такое супервулкан и чем его извержение отличается от активности обычного вулкана? Фото © Shutterstock / FOTODOM / xavier pou gonzalez

Строгого научного определения у слова «супервулкан» нет. Обычно так называют огромные вулканические системы, которые в прошлом были способны произвести извержение высшей, восьмой категории по шкале VEI и выбросить более тысячи кубических километров материала. После такого взрыва на месте вулкана зачастую остаётся гигантская впадина — кальдера — диаметром в десятки километров.

Но главная опасность заключается не только в лаве. Пирокластические потоки уничтожают всё на огромной территории, пепел парализует авиацию, загрязняет воду и повреждает сельскохозяйственные угодья. Попавшие в атмосферу соединения серы могут на несколько лет снизить среднюю температуру на планете. Конечно, не каждое новое извержение супервулкана обязано быть «суперизвержением». Гораздо вероятнее локальный выброс пара, пепла или сравнительно небольшой объём лавы. Так какие же вулканы могут быть опасны прямо сейчас?

Самый тревожный вулкан Европы

Супервулкан Флегрейские поля рядом с Неаполем, который считается одной из самых опасных вулканических систем Европы. Фото © ТАСС / Zuma / De Martino / Giacomino

Западная часть Неаполя буквально стоит внутри огромной вулканической кальдеры Флегрейских полей. На её территории находятся жилые кварталы, дороги и город Поццуоли, а рядом проживают сотни тысяч человек. Последнее подтверждённое извержение здесь произошло в 1538 году и сформировало конус Монте-Нуово.

Именно Флегрейские поля сегодня чаще других попадают в тревожные новости. С середины 2000-х годов поверхность внутри кальдеры поднимается, а под землёй регулярно происходят рои землетрясений. Этот процесс называется брадисейсмом и связан с изменением давления в недрах. Учёные также следят за температурой, составом газов и деформацией поверхности.

Однако землетрясения ещё не означают, что гигантский взрыв уже начался. Давление может создавать не только поднимающаяся магма, но и горячие подземные жидкости и газы. На сегодняшний день специалисты не называют дату возможного извержения. Тем не менее из всех крупных кальдер мира именно Флегрейские поля выглядят одним из наиболее реалистичных кандидатов на дальнейшее усиление активности в ближайшие годы. Причём даже небольшое извержение здесь стало бы чрезвычайно опасным из-за плотной застройки вокруг кальдеры.

Айра, Япония: гигантская кальдера, которая уже извергается

Супервулкан Айра в Японии: почему активность Сакурадзимы не означает начала глобального извержения. Фото © ТАСС / Zuma

На юге японского острова Кюсю находится кальдера Айра, образовавшаяся после мощнейшего извержения примерно 22 тысячи лет назад. Внутри неё расположен Сакурадзима — один из самых активных вулканов Японии. Он регулярно выбрасывает пепел, а всего в нескольких километрах находится город Кагосима с населением около 600 тысяч человек.

По данным вулканологов, активность Сакурадзимы продолжается и в 2026 году. Фиксируются небольшие взрывы, свечение кратера и значительные выбросы диоксида серы. Уровень опасности сохраняется на третьей ступени из пяти, а людям рекомендуют не приближаться к активным кратерам.

Но нынешние извержения Сакурадзимы нельзя считать пробуждением всей кальдеры Айра. Это часть постоянно работающей вулканической системы. Гораздо более мощное событие теоретически возможно, однако никаких данных о подготовке нового катастрофического извержения сейчас нет. Главная угроза ближайших лет — не «конец света», а более сильный взрыв самого Сакурадзимы, выпадение пепла и пирокластические потоки.

Таупо, Новая Зеландия: супервулкан под живописным озером

Супервулкан Таупо: землетрясения и движение поверхности под крупнейшим озером Новой Зеландии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Wolfgang Berroth

Озеро Таупо занимает кальдеру одного из самых мощных вулканов Земли. Около 25,5 тысячи лет назад здесь произошло извержение Оруануи, при котором было выброшено более тысячи кубических километров вулканического материала. Последнее крупное извержение Таупо случилось примерно 1800 лет назад и опустошило значительную часть Северного острова.

В 2022 году уровень вулканической опасности Таупо впервые повысили с нулевого до первого из-за землетрясений и деформации дна озера. Позже активность уменьшилась. Небольшие толчки в районе Таупо продолжают фиксировать и сейчас, но для такой вулканической системы это не обязательно является признаком скорого извержения. Учёные признают, что Таупо ещё способен проснуться. Однако определить, произойдёт ли это через год, тысячу или десятки тысяч лет, невозможно. Даже сильный рой землетрясений может закончиться ничем: магма способна перемещаться в глубине, так и не достигнув поверхности.

Самый известный и самый преувеличенный супервулкан США

Может ли Йеллоустонский супервулкан проснуться и вызвать глобальную климатическую катастрофу? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lane V. Erickson

Йеллоустонскую кальдеру часто называют вулканом, который якобы «давно должен был взорваться». На самом деле вулканы не извергаются по расписанию. Три крупнейших взрыва Йеллоустона произошли примерно 2,08 миллиона, 1,3 миллиона и 631 тысячу лет назад, но выводить из этих дат точный интервал нельзя.

Под национальным парком действительно сохраняется огромная вулканическая система. Об этом напоминают гейзеры, горячие источники, землетрясения и периодические изменения высоты поверхности. Однако специалисты Геологической службы США не обнаруживают признаков приближающегося извержения. Текущий уровень опасности остаётся нормальным.

Если Йеллоустон вновь проявит активность, наиболее вероятно не суперизвержение, а гидротермальный взрыв или излияние лавы. Перед действительно катастрофическим событием учёные ожидали бы увидеть быстрое поднятие земли, мощные рои землетрясений и резкие изменения состава газов. Такие признаки, вероятно, появились бы за недели, месяцы или даже годы до взрыва.

Лонг-Валли, США: опасный сосед Йеллоустона

Почему магматическая система под кальдерой Лонг-Валли остаётся объектом постоянного наблюдения вулканологов? Фото © ТАСС / Zuma

Кальдера Лонг-Валли находится в Калифорнии рядом с популярным горнолыжным курортом Маммот-Лейкс. Она образовалась около 760 тысяч лет назад после одного из крупнейших извержений Северной Америки. В 1980-х годах здесь начались землетрясения и заметный подъём поверхности, из-за чего учёные усилили наблюдение за районом.

Внутри кальдеры по-прежнему существует горячая магматическая система, а землетрясения периодически напоминают, что вулкан нельзя считать окончательно потухшим. Но весной 2026 года все вулканы, которые отслеживает Калифорнийская вулканологическая обсерватория, включая Лонг-Валли, находились на нормальном уровне опасности. Зарегистрированные толчки соответствовали фоновой активности. Поэтому Лонг-Валли теоретически может снова ожить, но оснований ожидать извержения именно в ближайшие годы сейчас нет.

Тоба, Индонезия: вулкан, который едва не изменил историю человечества

Может ли супервулкан Тоба снова проснуться и повторить древнее катастрофическое извержение? Фото © ТАСС / Zuma / Ivan Damanik

Около 74 тысяч лет назад извержение Тобы на острове Суматра стало одним из самых мощных за последние несколько миллионов лет. После него образовалась кальдера длиной около 100 километров, которую сегодня заполняет озеро Тоба. В центре водоёма находится остров Самосир — поднявшаяся часть дна древнего вулкана.

Тоба остаётся активной магматической системой: в регионе происходят землетрясения и работают горячие источники. Однако убедительных признаков подготовки нового извержения нет. Огромные промежутки между катастрофическими событиями также не позволяют рассчитать дату следующего пробуждения.

Опасность Тобы заключается прежде всего в потенциальном масштабе. Если когда-нибудь здесь повторится событие, сравнимое с древним извержением, последствия почувствует вся планета. Но включать Тобу в список вулканов, которые с большой вероятностью проснутся в ближайшие годы, было бы спекуляцией.

Среди перечисленных систем наибольшее внимание в ближайшие годы, скорее всего, будет приковано к Флегрейским полям и кальдере Айра. Однако назвать конкретный год следующего извержения вулканологи пока не могут. Кстати, недавно Life.ru рассказал, почему люди до сих пор стригутся по лунным фазам и верят в «опасные» полнолуния.