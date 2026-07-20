Как пережить долгий перелёт в отпуск и не угробить организм: Что происходит с телом в самолёте

Перелёт в отпуск редко воспринимают всерьёз: подумаешь, несколько часов в кресле у иллюминатора. Но пока вы смотрите фильм или дремлете, тело переживает настоящий стресс: падает уровень кислорода, сохнут слизистые, застаивается кровь в ногах. Именно поэтому многие выходят из самолёта разбитыми ещё до начала отпуска. Life.ru разобрался, что на самом деле происходит с организмом в воздухе и что стоит сделать заранее, чтобы долететь без потерь для здоровья.

Салон самолёта устраивает телу высотную гипоксию

Что происходит с организмом при нехватке кислорода в самолёте. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Song_about_summer

Даже в исправном лайнере давление в салоне держится на уровне высоты примерно в две с половиной тысячи метров над морем, а не привычного нуля. Крови в такой среде труднее насыщаться кислородом, и уже через час полёта человек чувствует лёгкую сонливость, тяжесть в голове или необъяснимую вялость. Это не усталость от сидения в кресле, а обычная реакция мозга на менее насыщенный кислородом воздух.

Проблему усиливают духота салона и алкоголь, который многие заказывают, чтобы расслабиться. На высоте спиртное действует куда сильнее, чем на земле, и вместе с нехваткой кислорода даёт эффект тяжёлого похмелья ещё до посадки самолёта. Перед долгим перелётом полезнее хорошо выспаться накануне и отказаться от бокала вина в воздухе, оставив его для отпускного вечера уже на месте назначения.

Организм обезвоживается в полёте быстрее, чем на земле

Влажность воздуха внутри держится на уровне десяти-двадцати процентов — это суше, чем в среднем пустынном климате днём. Кожа стягивается, слизистая носа и горла пересыхает, а вместе с ней слабеет и естественная защита от вирусов, которые с удовольствием циркулируют в замкнутом пространстве салона на протяжении всего долгого рейса. Кофе и газировка только усугубляют потерю жидкости, хотя кажутся привычным способом взбодриться перед долгой дорогой.

За несколько часов до вылета и во время полёта стоит пить обычную воду небольшими порциями, а на борт взять с собой бальзам для губ и по возможности назальный спрей с солевым раствором. Это простое правило заметно снижает риск проснуться в самолёте с пересохшим горлом и головной болью.

Кровь застаивается в ногах — растёт риск тромбоза

Застой крови в ногах и риск тромбоза в долгом перелёте. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Real_life_photo

Несколько часов неподвижности в тесном кресле замедляют кровоток в венах голеней, а ноги к концу полёта заметно отекают даже у здоровых и молодых людей. У пассажиров с сидячей работой и склонностью к варикозу риск образования тромба в этой ситуации повышается в разы, особенно если рейс длится больше четырёх часов подряд без единой разминки.

Врачи советуют вставать и проходить по проходу хотя бы раз в час, а в кресле — сгибать и разгибать стопы, чтобы включить мышечный насос в икрах. Компрессионные гольфы перед долгим перелётом стоит купить не только людям из группы риска: они помогают ногам меньше отекать. Тесные джинсы и узкая обувь в дороге, наоборот, только ухудшают ситуацию с кровотоком.

Перепады давления бьют по ушам и пазухам носа

При наборе высоты и особенно при снижении давление в салоне резко меняется, а внутреннее ухо не успевает подстроиться под новые условия за такое короткое время. Отсюда знакомая всем боль и ощущение заложенных ушей на посадке, а при насморке или гайморите дискомфорт превращается в настоящую пытку на весь остаток рейса.

Простое глотательное движение, зевота или жевательная резинка помогают выровнять давление в среднем ухе. Если перед вылетом мучает насморк, за час до посадки самолёта стоит воспользоваться сосудосуживающим спреем — это классический совет отоларингологов для пассажиров с простудой. Специалисты не рекомендуют лететь с острым отитом или гайморитом вовсе, если есть возможность перенести поездку.

Смена часовых поясов сбивает биоритмы ещё до посадки в самолёт

Джетлаг и смена часовых поясов: как подготовить организм. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Matej Kastelic

Организм ориентируется на внутренние часы, завязанные на свет и привычное время еды, а вовсе не на табло аэропорта прилёта. При разнице в несколько часовых поясов тело первые дни продолжает жить по старому расписанию: хочет спать днём и бодрствовать ночью, что и называют простым словом «джетлаг».

Сместить внутренние часы легче, если начать за два-три дня до вылета и постепенно сдвигать время отбоя и подъёма в сторону нового часового пояса. В самолёте помогает маска для сна и отказ от экрана телефона за час до посадки, а по прилёте — как можно скорее выйти на естественный солнечный свет. Такая подготовка сокращает срок адаптации в разы и оставляет больше сил на первый день отпуска.

Долгий перелёт неизбежен, а вот разбитое состояние после него — нет. Достаточно выспаться накануне, пить больше воды, двигаться по проходу и заранее подстроить режим сна под новый часовой пояс. Организм скажет спасибо уже в первый день на месте. Кстати, о неожиданных источниках недомогания летом Life.ru уже рассказывал: можно ли на самом деле заболеть от кондиционера дома или в офисе — механизм там очень похож на историю с сухим воздухом в самолёте.