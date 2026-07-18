Свежие блюда из помидоров: 10 простых и вкусных рецептов без заготовок Оглавление Капрезе классический Ачичук — узбекский салат с луком Летний салат с помидорами, луком и сметанно-чесночной заправкой Шакшука — яйца по-восточному в томатном соусе Брускетта с помидорами и базиликом Фаршированные свежие помидоры с сыром и зеленью Греческий салат с помидорами, огурцом и фетой Тёплый салат с помидорами, стейком и сыром фета Открытый пирог-тарт с помидорами и сыром Яичница / омлет с помидорами Как выбрать помидоры для разных блюд Ответы на частые вопросы Как быстро снять кожицу с помидоров, если это нужно для рецепта? Что делать с помидорами, которые уже слишком мягкие для салата? Сколько хранится готовый салат с помидорами в холодильнике? Какие сорта помидоров лучше для салатов, а какие — для тёплых блюд? Заключение 10 блюд из свежих помидоров без заготовок: капрезе, шакшука, брускетта и другие рецепты на сегодня, а не на зиму. 17 июля, 22:55 Самые вкусные летние рецепты из помидоров — витамины в вашей тарелке. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сезон помидоров — это не только банки на зиму. Собрали сразу 10 блюд, которые готовятся и съедаются сразу. Ищете, что приготовить из помидоров быстро? Яичница, брускетта или капрезе — на выбор. А если думаете, что приготовить из помидоров кроме салата, попробуйте шакшуку или фаршированные помидоры — они точно удивят.

Капрезе классический

Тип: закуска, без готовки | Время: 10 мин. | Порций: 2

Три ингредиента, никакой готовки, а на тарелке — настоящая итальянская элегантность.

Ингредиенты:

помидоры спелые, мясистые — 2–3 штуки (350–450 г);

моцарелла свежая — 200–250 г;

базилик свежий — 1 небольшой пучок;

оливковое масло extra virgin — 2–3 столовые ложки;

соль крупная морская — по вкусу;

перец чёрный молотый — по вкусу.

Моем помидоры и базилик, обсушиваем бумажным полотенцем.

Нарезаем помидоры и моцареллу кружочками толщиной примерно 0,5 см.

Выкладываем на тарелку, чередуя ломтики помидора и сыра.

Рвём базилик руками и распределяем сверху.

Солим, перчим, поливаем оливковым маслом — и подаём.

Салат капрезе с помидорами и моцареллой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Esin Deniz

Ачичук — узбекский салат с луком

Тип: салат, без готовки | Время: 10 мин. | Порций: 2–3

В Узбекистане этот салат подают к плову, и он идеально оттеняет жирные блюда свежестью и лёгкой остротой.

Ингредиенты:

помидоры — 2–3 штуки;

лук красный — 1 головка;

перец острый (чили) — по желанию и вкусу;

соль крупная — по вкусу;

зелень (базилик, кинза или петрушка) — по вкусу;

масло растительное — по желанию.

Моем помидоры, удаляем плодоножки, нарезаем тонкими ломтиками. Очищаем лук и нарезаем максимально тонкими полукольцами. Если используем острый перец, нарезаем его колечками, удалив семена.

В салатнике соединяем помидоры, лук и перец.

Солим по вкусу, аккуратно перемешиваем. Традиционно масло и уксус не добавляют — но вы можете капнуть немного растительного масла, если хочется. Подаём сразу.

Летний салат с помидорами, луком и сметанно-чесночной заправкой

Тип: салат, низкокалорийный | Время: 10 мин. | Порций: 2–3

Летняя классика. Около 60–70 ккал на 100 г — то, что надо, особенно в жару.

Ингредиенты:

помидоры — 5–6 штук;

лук красный репчатый — 1 штука;

чеснок — 1 зубчик;

укроп свежий — 1 пучок;

сметана 15% — 6–8 столовых ложек;

соль, перец чёрный молотый — по вкусу.

Моем помидоры и укроп. Нарезаем помидоры дольками или кубиками. Очищаем лук и чеснок. Лук нарезаем тонкими полукольцами, чеснок пропускаем через пресс или мелко рубим. Укроп мелко нарезаем.

В отдельной миске смешиваем заправку — сметану, чеснок, половину укропа, соль и перец.

Соединяем помидоры и лук, заправляем соусом, посыпаем оставшимся укропом.

Салат с помидорами и красным луком. Фото © Shutterstock / FOTODOM / A. Zhuravleva

Шакшука — яйца по-восточному в томатном соусе

Тип: тёплое блюдо | Время: 20 мин | Порций: 2

Яркая, ароматная, сытная — шакшука пришла к нам с Ближнего Востока.

Ингредиенты:

яйца куриные — 4 штуки;

помидоры — 400 г;

лук репчатый — 50 г;

перец болгарский — 50 г;

чеснок — 1 зубчик;

специи: паприка, кумин (зира), по желанию острый перец;

соль, перец, сахар — по вкусу;

масло растительное — для жарки.

Моем лук, болгарский перец и чеснок. Лук и перец — нарезаем мелким кубиком, чеснок — измельчаем в пасту.

Разогреваем сковороду с маслом, обжариваем лук до прозрачности, добавляем перец и чеснок, жарим ещё пару минут. Всыпаем специи: паприку, кумин и по желанию острый перец, перемешиваем и жарим около 30 секунд. Добавляем нарезанные кубиками свежие помидоры, тушим массу 2–3 минуты. Солим, перчим, добавляем щепотку сахара для баланса.

Делаем в соусе четыре углубления ложкой и аккуратно вбиваем в каждое по яйцу. Накрываем крышкой и готовим на медленном огне 5–7 минут. Подаём горячим, с хлебом для макания.

Шакшука классическая — рецепт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Goskova Tatiana

Брускетта с помидорами и базиликом

Тип: закуска, минимум готовки | Время: 10 мин. | Порций: 2

Классика, хорошо заходит как быстрая закуска к вину или аперитиву.

Ингредиенты:

хлеб (чиабатта, багет или любой белый) — 4 ломтика;

помидоры спелые (лучше сливовидные) — 4–6 штук;

чеснок — 1 зубчик;

базилик свежий — 1 пучок;

оливковое масло extra virgin — 4–6 столовых ложек;

уксус бальзамический — по желанию, несколько капель;

соль, перец чёрный молотый — по вкусу.

Моем помидоры и базилик. Помидоры нарезаем мелкими кубиками. Чеснок очищаем и мелко рубим или пропускаем через пресс. Листья базилика рвём руками.

В миске смешиваем помидоры, чеснок и базилик. Солим, перчим, добавляем 1 столовую ложку оливкового масла и по желанию несколько капель бальзамического уксуса. Отставляем на 5 минут.

Ломтики хлеба подсушиваем на сухой сковороде или в тостере до золотистой корочки.

Горячие ломтики натираем разрезанным зубчиком чеснока, выкладываем сверху помидорную смесь горкой и сразу подаём.

Брускетта с помидорами и зеленью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / nerudol

Фаршированные свежие помидоры с сыром и зеленью

Тип: закуска, без запекания | Время: 20 мин. | Порций: 2–4

Холодная закуска, которая выглядит празднично, а готовится за считаные минуты.

Ингредиенты:

помидоры среднего размера — 4–6 штук;

сыр творожный (или твёрдый) — 250–300 г;

сметана — 50 мл;

чеснок — 1–2 зубчика;

зелень (укроп, петрушка) — 1 небольшой пучок;

соль — по вкусу.

Моем помидоры, срезаем верхушки («крышечки») и чайной ложкой выбираем мякоть с семенами, чтобы получились «чашечки».

Сыр натираем на мелкой тёрке в глубокую миску. Зелень промываем, мелко рубим и добавляем к сыру. Чеснок пропускаем через пресс — и туда же. Добавляем сметану, соль и всё тщательно перемешиваем. Начинка готова.

Наполняем «чашечки» начинкой. Накрываем «крышечками» или украшаем зеленью. Убираем в холодильник на 10–15 минут — и подаём.

Фаршированные помидоры на закуску. Фото © Shutterstock / FOTODOM / margouillat photo

Греческий салат с помидорами, огурцом и фетой

Тип: салат | Время: 10 мин. | Порций: 2–3

Яркий, сочный, с кислинкой лимона и сливочной нотой феты — настоящий гимн летним овощам.

Ингредиенты:

помидоры спелые — 3–4 штуки;

огурцы свежие — 2 штуки;

перец болгарский (лучше жёлтый или красный) — 1 штука;

лук красный — 1 штука;

сыр фета — 200 г;

маслины без косточек — по желанию;

оливковое масло — 3–4 столовые ложки;

сок половинки лимона;

орегано сушёный — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Моем овощи. Помидоры нарезаем крупными кубиками. Огурцы нарезаем толстенькими кружочками или крупными брусочками. Перец очищаем от семян и нарезаем соломкой. Красный лук нарезаем тонкими полукольцами.

В глубокой салатнице соединяем все овощи. Солим, перчим, посыпаем орегано.

Добавляем оливковое масло и сок лимона, аккуратно перемешиваем.

Сверху выкладываем кубики феты и маслины. Не перемешиваем слишком активно, чтобы сыр не развалился. Подаём сразу.

Классический греческий салат. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Marian Weyo

Тёплый салат с помидорами, стейком и сыром фета

Тип: сытное блюдо | Время: 20 мин. | Порций: 2

Полноценный вариант на обед или ужин: сочный стейк, сладковатые томаты и солоноватая фета — сочетание, от которого невозможно отказаться.

Ингредиенты:

говядина (вырезка или стейк) — 250–300 г;

помидоры черри — 200–250 г;

сыр фета — 70–100 г;

рукола — 2 большие горсти;

оливковое масло — 2–3 столовые ложки;

чеснок — 1 зубчик;

соль, перец — по вкусу.

Достаём мясо из холодильника за 20 минут до готовки — оно должно быть комнатной температуры. Солим, перчим с обеих сторон. Разогреваем сковороду с небольшим количеством масла до сильного жара. Обжариваем стейк по 2–3 минуты с каждой стороны до желаемой степени прожарки. Даём мясу «отдохнуть» 5 минут под фольгой.

Помидоры черри разрезаем пополам. На той же сковороде быстро обжариваем их до появления румяных пятнышек — 1–2 минуты.

На тарелку выкладываем руколу, сверху — нарезанный полосками стейк, обжаренные помидоры и кубики феты.

Поливаем оливковым маслом, при желании добавляем немного бальзамического крема. Подаём тёплым.

Тёплый салат с помидорами и фетой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DronG

Открытый пирог-тарт с помидорами и сыром

Тип: выпечка | Время: 40 мин. | Порций: 4–6

Хрустящее песочное тесто, нежная сырная начинка и сочные помидоры сверху — выглядит как из дорогой пекарни, а готовится дома.

Ингредиенты:

Для теста:

мука — 200 г;

масло сливочное охлаждённое — 100 г;

соль — щепотка;

вода ледяная — 2–3 столовые ложки.

Для начинки:

помидоры (лучше черри или сливовидные) — 300 г;

сыр рикотта — 150 г;

сливочный сыр — 150 г;

пармезан — 50 г;

яйцо — 1 штука;

чеснок — 1 зубчик;

соль, перец, орегано — по вкусу.

Готовим тесто: в миске смешиваем муку с солью, добавляем нарезанное кубиками сливочное масло и перетираем в крошку. Вливаем ледяную воду, быстро замешиваем тесто. Заворачиваем в плёнку и убираем в холодильник на 20 минут.

Раскатываем тесто толщиной около 3 мм и выкладываем в форму для тарта, формируя бортики. Накалываем дно вилкой.

Для начинки слегка взбиваем яйцо, добавляем рикотту, сливочный сыр и половину тёртого пармезана, солим, перчим и перемешиваем.

Выкладываем сырную массу на тесто. Сверху красиво раскладываем нарезанные кружочками помидоры, посыпаем оставшимся пармезаном и орегано.

Запекаем при 180 °C около 20–25 минут, пока помидоры не начнут слегка потрескивать. Даём слегка остыть — и подаём.

Пирог-тарт с помидорами и зеленью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Valerio Pardi

Яичница / омлет с помидорами

Тип: завтрак, лёгкий ужин | Время: 10 мин. | Порций: 2

Самый доступный вариант, если надо что-то приготовить из помидоров быстро. Минимум ингредиентов, максимум вкуса.

Ингредиенты:

Яйца куриные — 4–5 штук;

Помидоры свежие — 2–3 штуки;

Молоко — 3–5 столовых ложек;

Сыр твёрдый (или брынза) — 50 г;

Масло сливочное или растительное — для жарки;

Соль, перец — по вкусу;

Зелень свежая — для подачи.

Моем помидоры, нарезаем их дольками или кубиками.

Разогреваем сковороду с маслом, выкладываем помидоры и обжариваем 2–3 минуты, помешивая, до мягкости.

В отдельной миске взбиваем яйца с молоком, солью и перцем.

Заливаем яичной смесью помидоры на сковороде. Готовим на среднем огне, помешивая лопаткой, если хотите омлет-болтунью, или не трогаем, если нужен пышный омлет.

Когда яйца почти готовы, посыпаем тёртым сыром, накрываем крышкой на 1 минуту — сыр расплавится. Подаём горячим, посыпав свежей зеленью.

Омлет с помидорами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Timolina

Как выбрать помидоры для разных блюд

Выбор сорта — половина успеха. Для салатов и закусок без готовки идеальны мясистые, сладкие сорта с плотной текстурой: бычье сердце, розовые или сливовидные помидоры. Они не растекаются при нарезке и держат форму.

Для тёплых блюд и соусов — шакшуки, тарта, яичницы — подойдут более сочные, даже слегка переспелые экземпляры. Они дадут больше сока и аромата. Черри хороши везде: они сладкие, плотные и красиво смотрятся в любом блюде.

Ответы на частые вопросы

Как быстро снять кожицу с помидоров, если это нужно для рецепта?

Сделайте на каждом помидоре крестообразный надрез со стороны плодоножки. Опустите в кипяток на 20–30 секунд, затем сразу в ледяную воду. Кожица слезет сама, достаточно поддеть её ножом.

Что делать с помидорами, которые уже слишком мягкие для салата?

Не выбрасывайте! Они идеально подойдут для шакшуки, томатного соуса или супа. Чем мягче помидор — тем больше сока он даст, а значит, насыщеннее будет блюдо.

Сколько хранится готовый салат с помидорами в холодильнике?

Салаты из свежих помидоров лучше есть сразу. Максимум — 2–3 часа в холодильнике, но вкус и текстура уже не будут теми же. Заправляйте салат непосредственно перед подачей.

Какие сорта помидоров лучше для салатов, а какие — для тёплых блюд?

Для салатов — плотные, мясистые, сладкие сорта: бычье сердце, сливовидные, черри. Для тёплых блюд и соусов — любые сочные помидоры, в том числе переспелые. Чем ароматнее, тем лучше.

Заключение

Теперь вы точно знаете, что приготовить из помидоров, когда урожай радует глаз, а холодильник полон красных, жёлтых и розовых красавцев. Блюда из свежих помидоров — это не только салат, но и горячие закуски и полноценные ужины.

Готовьте с удовольствием и делитесь своими шедеврами — успевайте, сезон короткий. Приятного аппетита!

Авторы Божена Зажицкая