Ваша лень спалит квартиру или дачу: Какие электроприборы нужно обесточить перед отпуском

Кажется, что выключенный телевизор или зарядка в розетке никому не помешают. Но летом ситуация меняется. Именно на июнь, июль и август приходится пик грозовой активности. Один удар молнии в линию электропередачи способен вызвать скачок напряжения на несколько километров вокруг. А следом и пожар, если обстоятельства сложатся совсем уж неудачно. Особенно уязвимы дачные посёлки, деревни и частный сектор, где электросети зачастую старые, а защитное оборудование отсутствует или работает неидеально. Но и жители многоквартирных домов не застрахованы от неприятностей.

Самое коварное в том, что техника может быть выключена кнопкой и при этом оставаться подключённой к сети. А значит, электроника внутри всё равно находится под ударом. Разберёмся, какие приборы можно оставить без особых опасений, какие допустимо не отключать на пару дней, а какие лучше обязательно вытащить из розетки перед длительным отсутствием.

Эту технику обычно можно оставить включённой

Какие приборы в квартире можно оставить подключёнными к розетке? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zhuravlev Andrey

Если речь идёт о квартире, которую вы покидаете на выходные, некоторые приборы считаются относительно безопасными. В первую очередь это холодильник и морозильная камера. Очевидно, что при наличии продуктов отключать их никто не будет. Современная техника рассчитана на круглосуточную работу и редко становится причиной проблем сама по себе. Также обычно оставляют подключёнными системы охраны, датчики протечек, роутеры и устройства умного дома, если они необходимы для удалённого контроля квартиры.

Однако если жильё пустует месяц или всё лето, ситуация меняется. Даже холодильник специалисты советуют разморозить, помыть и отключить, если хранить в нём нечего.

Можно оставить в розетке ненадолго, но не на недели

Какая электроника в доме и на даче безопасна. Фото © Shutterstock / FOTODOM / marcociannarel

Есть техника, которая спокойно переживёт ваш двухдневный отъезд, но уже при длительном отсутствии превращается в источник потенциальных проблем. К этой категории относятся: телевизоры, игровые приставки, компьютеры, мониторы, роутеры и музыкальные центры. Все они содержат чувствительную электронику и блоки питания, которые продолжают быть связанными с электросетью даже после нажатия кнопки выключения.

Если вы уезжаете на выходные, риск минимален. Но если квартира или дача остаётся без присмотра неделю, две или месяц, лучше полностью обесточить такие устройства. Особенно это касается дачных домов. После сильной грозы владельцы нередко возвращаются и обнаруживают сгоревшие телевизоры, роутеры и спутниковые приставки.

Эти приборы лучше отключать всегда, если вас не будет больше двух дней

Если уезжаете на выходные, то срочно выньте из розетки эти приборы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Eza_Nanda

Есть категория техники, которую электрики советуют отключать без раздумий. На первом месте находятся зарядные устройства: для телефонов, ноутбуков, шуруповёртов, электросамокатов и другой аккумуляторной техники остаются подключёнными к сети круглосуточно. Большинство из них безопасны, но именно зарядные блоки регулярно фигурируют в причинах бытовых возгораний.

Следом идут микроволновые печи, кофемашины, мультиварки, электрочайники и другая кухонная техника с электронными платами управления. Они не представляют большой пожарной опасности, но крайне чувствительны к перепадам напряжения. Если вас не будет дома больше нескольких дней, лучше потратить минуту и выдернуть вилки из розеток.

Особые правила для электроники на даче

Электроника на даче: что отключить, чтобы не было пожара. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kristi Blokhin

С дачей всё намного строже. Во-первых, здесь выше риск грозовых перенапряжений. Во-вторых, заметить проблему часто просто некому. Если в квартире короткое замыкание могут быстро обнаружить соседи, то загородный дом способен простоять пустым несколько недель.

Особое внимание стоит уделить бойлерам, насосам, насосным станциям, электрическим котлам и кондиционерам. Всё это дорогостоящая техника с чувствительной электроникой. Если дом пустует длительное время, специалисты рекомендуют отключать не только питание, но и воду. Прорыв шланга или неисправный клапан способны нанести ущерб гораздо больший, чем перегоревший телевизор. Многие владельцы дач идут ещё дальше и перед отъездом полностью отключают вводной автомат в электрощитке. Это считается самым надёжным способом защитить дом от последствий грозы и скачков напряжения.

Почему сетевой фильтр не всегда спасает

Многие уверены, что хороший сетевой фильтр обезопасит квартиру или дачный дом. Почему это миф? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Phoderstock

Многие уверены, что хороший сетевой фильтр решает все проблемы. Это не совсем так. Да, качественный фильтр способен защитить от небольших перепадов напряжения. Но если рядом ударит молния или произойдёт серьёзная авария на линии электропередачи, его возможностей может оказаться недостаточно. Поэтому среди электриков давно существует поговорка: лучшая защита от грозы — не дорогой сетевой фильтр, а вынутая из розетки вилка.

Если вы уезжаете из квартиры на пару дней, паниковать не стоит. Но перед отпуском или длительным отъездом на дачу лучше провести небольшую ревизию. Телевизоры, компьютеры, зарядки, кухонную технику и кондиционеры желательно полностью обесточить. А в загородном доме при возможности и вовсе отключить питание через щиток. Одна минута, потраченная на выключение техники, может уберечь от дорогостоящего ремонта после первой же летней грозы.