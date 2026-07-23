Картины Айвазовского и Рериха выставят на торги за 1 млрд рублей

Коллекцию произведений русского искусства общей стоимостью один миллиард рублей выставят на торги в Москве. Аукцион пройдёт 26 июля. Об этом сообщает РИА «Новости».

В собрание вошли работы Ивана Айвазовского, Николая Рериха, Михаила Нестерова, Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Григорьева, Константина Маковского и других известных мастеров. Высокую оценку организаторы объяснили подтверждённой историей владения, редкими техниками и музейным уровнем полотен.

Одним из главных лотов станет «Идольское место» Рериха конца 1900-х годов. Его стоимость предварительно оценили в 18 миллионов рублей. За картину Айвазовского «У берегов Ялты» планируют выручить 420 тысяч долларов. Работу Нестерова «У скита» выставят за 200 тысяч долларов.

Покупателям также предложат пейзаж Карла Фердинанда Когельгена «Крым. Вид Гурзуфа». В 1816 году произведение приобрёл Александр I для Императорского Эрмитажа, а теперь его оценили в 16 миллионов рублей.

Среди других заметных позиций — «Портрет Раисовой» Маковского за семь миллионов рублей и «Полулежащая обнажённая и натурщица» Петрова-Водкина за 2,2 миллиона. На аукционе также представят три портрета Бориса Григорьева и рисунок Кустодиева «Кирилл с плюшевым медвежонком».

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