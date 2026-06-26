Сенсация в мире искусства: На картине Рембрандта обнаружили скрытое изображение

Реставраторы сделали сенсационное открытие в процессе работы над картиной Рембрандта. Как сообщает The Guardian, под слоями перекраски было обнаружено изображение, которое неизвестный художник позднее закрасил. Оказалось, что на одном из персонажей полотна был стёрт тюрбан – его заменили традиционной голландской шапкой.

Картина, написанная в XVII веке, изображает сцену из Евангелия – «Пустите детей приходить ко Мне». Однако, как выяснили эксперты, оригинал Рембрандта содержал более разнообразную толпу, в которой присутствовал человек в тюрбане. Позднее другой художник или владелец полотна, вероятно, неправильно поняв замысел мастера, решил убрать этот элемент.

Открытие также подтвердило подлинность картины: слои перекраски были удалены, что позволило доказать её авторство Рембрандта. Исследователи полагают, что изменения могли быть связаны с культурным контекстом или попыткой адаптировать библейский сюжет под местные традиции. В Евангелии от Луки Иисус говорит: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное», – и этот призыв к толерантности, возможно, показался кому-то слишком смелым для XVII века.

Ранее Life.ru писал, что во Франции правоохранители обнаружили украденную картину Пабло Пикассо с изображением Мари-Терезы Вальтер стоимостью 12-15 миллионов евро во время расследования дела о незаконном обороте наркотиков. Полотно нашли в ходе обыска в Ормесон-сюр-Марн.