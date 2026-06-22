В музее современной истории назвали самую тяжёлую картину о войне

В День памяти и скорби 22 июня генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова назвала картину Ивана Радимова «Расстрел детей под Керчью» самой тяжёлой работой, посвящённой Великой Отечественной войне.

Картина Ивана Радимова «Расстрел детей под Керчью». Фото © yavarda.ru

«Пронзительная по своей истории работа Ивана Радимова «Расстрел детей под Керчью», которая была написана и поступила в наш музей в 1942 году», — ответила Великанова на вопрос о самой тяжёлой картине.

По её словам, полотно было написано в 1942 году и тогда же передано в музей. Его сюжет связан с трагическими событиями времён оккупации Керчи. Подробности произошедшего содержатся в рассекреченном акте комиссии о преступлениях немецко-фашистских захватчиков, составленном в августе 1944 года. Оригинал документа хранится в Государственном архиве России.

Согласно акту, оккупационные власти собрали 245 детей школьного возраста, обязав их явиться в школы. Затем их вывезли за город в заводскую школу под предлогом прогулки. Там детям раздали кофе и пирожки с ядом. Как отметила руководитель музея, учащихся старших классов также вывезли за пределы города и расстреляли из пулемётов.

Великанова заявила, что произведения, созданные в годы Великой Отечественной войны, являются свидетельствами событий того времени. По её словам, многие из этих работ создавались в условиях боевых действий, блокады и на оккупированных территориях.

Иван Александрович Радимов (1890 – 1958/1967) — русский и советский художник, родившийся в деревне Ходяйново Рязанской губернии и работавший в Подмосковье. Он писал масштабные исторические полотна на советские темы: например, запечатлел «Ленинский призыв» 1924 года — массовое вступление рабочих в партию после смерти Ленина, — а также сцену выступления Ленина на заводе «Динамо» в 1921‑м. Одна из самых пронзительных его работ — картина «Расстрел детей под Керчью» (1942). Среди других заметных произведений — «Конница Белова в Зарайске» («Парад Победы») и «Немецкая овчарка «Луч» (Питомник НКВД)». В творчестве Радимова сочетаются эпический размах и внимание к драматическим страницам истории страны.