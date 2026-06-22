Минута молчания и 10 тысяч огней: В Москве у Музея Победы прошла акция «Свеча памяти»

Более 3,5 тысячи человек приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» у стен Музея Победы в Москве. Мероприятие было посвящено 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В Москве прошла акция «Свеча памяти» к 22 июня. Видео © Предоставлено Life.ru Музеем Победы

Акция стартовала ровно в полночь 22 июня на Поклонной горе. Участники зажгли 1418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие ветераны, военнослужащие, представители органов власти и общественных организаций.

«Каждый год у стен главного военно-исторического музея страны — Музея Победы — зажигаются 1418 свечей в память о войне, которая унесла жизни миллионов наших соотечественников. Эта трагедия коснулась каждой семьи, и наш общий долг – сохранить правду о роли нашей страны в спасении мира от нацизма, о колоссальной цене, которая была за это заплачена», — отметил генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.

Вместе с ветеранами Великой Отечественной войны Марией Рохлиной и Иваном Гришановым он зажёг факел от Вечного огня и передал пламя участникам акции. Одновременно на фасаде музея появилась видеоинсталляция площадью почти три тысячи квадратных метров. Организаторы вывели на здание 1418 частиц Вечного огня и слово «Помни». После этого собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

Церемонию сопровождал Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии России. Перед гостями также выступили Сергей Войтенко, Родион Газманов, Олег Кухта, Ольга Гетман, Дмитрий Чеботарёв, студенты Академии музыки имени Гнесиных и артисты Музыкального театра «На Поклонке». Отдельной частью акции стала масштабная огненная картина из почти 10 тысяч свечей. Её посвятили 85-летию Битвы за Москву. В центре композиции организаторы разместили изображение маршала Георгия Жукова.

Акция продолжится в течение всего 22 июня, а вход в Музей Победы в этот день сделали бесплатным для посетителей.

Ранее сообщалось, что в Москве на Крымской набережной прошла акция «Линия памяти», посвящённая Дню памяти и скорби. Её участники зажгли 1418 свечей по числу дней Великой Отечественной войны. Глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин сообщил, что линия огней протянулась более чем на километр и появилась в парке «Музеон» уже в 12-й раз. По его словам, свечи будут гореть всю ночь и весь следующий день в память о погибших в годы войны.