В Москве зажгли 1418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной

В Москве на Крымской набережной проходит акция «Линия памяти». Её участники зажгли 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.







«Линия из свечей длиной больше километра снова зажглась на Крымской набережной в Парке «Музеон». Наша акция «Линия памяти», приуроченная ко дню начала Великой Отечественной войны, стартовала уже в 12-й раз. Каждая свеча — это один из тяжёлых и кровопролитных дней войны. 1418 огней в память о погибших будут гореть всю ночь и весь завтрашний день», — отметил он.

Фурсин рассказал, что на протяжении нескольких лет принимает участие в акции и зажигает свечу на дату 5 октября 1941 года. Глава департамента культуры добавил, что в каждой семье есть собственная история, связанная с военными годами.

Напомним, что 22 июня в России отмечается День памяти и скорби. В этом году исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны.

Ранее сопредседатель попечительского Совета акции Ирина Яровая заявила, что в Киеве и Одессе есть множество жителей, которые не предали память своих предков и примут участие в акции зажжения свечей. Парламентарий напомнила, что первая свеча памяти была зажжена 18 лет назад и с тех пор эта традиция объединяет всё больше участников. Она подчеркнула, что российский народ никогда не смирится с фашизмом, нацизмом или агрессией, и отметила, что международная версия акции в этом году охватывает 75 стран.