В Киеве и Одессе есть множество жителей, которые не предали память своих предков и примут участие в акции зажжения свечей. Такое мнение сопредседатель попечительского Совета акции Ирина Яровая выразила в ходе церемонии в Елоховском соборе.

«Мы зажигаем свечи по количеству всех бывших республик СССР, городов-Героев и Городов Воинской славы. В их числе Киев, Одесса, Керчь, Севастополь. Мы всегда зажигали и будем зажигать эти свечи. И уверены, что и в Одессе, и в Киеве много людей, которые зажгут свечу памяти, которые не предали память предков и которые сегодня не приемлют и ненавидят нацизм в его уродливом проявлении», — сказала Яровая.

Парламентарий напомнила, что первая свеча памяти была зажжена 18лет назад и с тех пор эта традиция объединяет всё больше участников. Она подчеркнула, что российский народ никогда не смирится с фашизмом, нацизмом или агрессией, и отметила, что международная версия акции в этом году охватывает 75 стран.

Яровая также обратила внимание на ежегодную резолюцию России в ООН, касающуюся недопустимости героизации нацизма. По её словам, данный документ поддерживают 119 государств, что символизирует поддержку действий российских военных. Она добавила, что атаки на гражданские объекты в России демонстрируют жестокость противника, однако это не меняет того факта, что у нацизма нет перспектив. В заключение она назвала свечу памяти символом веры и справедливости.

Ранее в берлинском парке Тиргартен состоялась церемония возложения венков и цветов, приуроченная к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Участие в церемонии принял посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев. Вместе с дипломатом к мемориалу советским воинам пришли активисты, выступающие за восстановление нормальных отношений с Москвой.