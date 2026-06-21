Володин призвал все страны принять законы об увековечивании памяти жертв ВОВ
Вячеслав Володин. Обложка © Life.ru
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о необходимости принятия законов об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа во всех странах. Такое мнение он высказал на заседании 70-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
«Наша с вами задача, чтобы такие законы были приняты во всех странах. В войне участвовал многонациональный народ. Но, как мы с вами видим, не все государства сегодня суверенные, защищают свою память», — сказал Володин.
Он призвал бороться за её сохранение, а также за увековечивание подвига героев. В противном случае, как подчеркнул председатель Госдумы, можно лишиться и памяти, и самого суверенитета.
Ранее в берлинском парке Тиргартен прошла торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Вместе с послом РФ в Германии Сергеем Нечаевым к мемориалу советским воинам пришли активисты антивоенной демонстрации. Они выступают за восстановление нормальных связей с Москвой.
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