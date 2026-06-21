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Регион
21 июня, 15:50

Володин призвал все страны принять законы об увековечивании памяти жертв ВОВ

Вячеслав Володин. Обложка © Life.ru

Вячеслав Володин. Обложка © Life.ru

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о необходимости принятия законов об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа во всех странах. Такое мнение он высказал на заседании 70-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

«Наша с вами задача, чтобы такие законы были приняты во всех странах. В войне участвовал многонациональный народ. Но, как мы с вами видим, не все государства сегодня суверенные, защищают свою память», — сказал Володин.

Он призвал бороться за её сохранение, а также за увековечивание подвига героев. В противном случае, как подчеркнул председатель Госдумы, можно лишиться и памяти, и самого суверенитета.

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Юлия Сафиулина
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