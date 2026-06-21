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Регион
21 июня, 15:08

Волгоград на сутки стал Сталинградом в память о начале ВОВ

Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин

В преддверии Дня памяти и скорби, отмечаемого 22 июня, в Волгограде стартовала акция по замене дорожных указателей. На въездах в город и основных магистралях привычные таблички с названием «Волгоград» временно заменяются на историческое наименование — «Сталинград». Данное мероприятие призвано напомнить жителям и гостям города о трагических событиях, ознаменовавших начало Великой Отечественной войны.

Такая практика давно стала для региона доброй традицией. Символическое переименование навигационных объектов происходит девять раз в течение года. Каждый раз это приурочено к ключевым датам военной истории, чтобы жители и гости города не забывали о героическом прошлом этих мест.

У подножия Мамаева кургана появились новые символы Сталинградской доблести
У подножия Мамаева кургана появились новые символы Сталинградской доблести

Ранее Life.ru писал, что на основных въездах в Волгоград накануне Дня Победы дорожные указатели временно заменили на «Сталинград». Город возвращает себе это имя девять раз в году в дни воинской славы, начиная с 2022 года.

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Дарья Денисова
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