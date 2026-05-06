У подножия Мамаева кургана появились новые символы Сталинградской доблести

У подножия Мамаева кургана в Волгограде дополнили мемориальную зону «Рубежей Сталинградской доблести». Там открыли памятные тумбы в честь городов Камышина, Суровикино, а также рабочих посёлков Иловли, Октябрьского, Светлого Яра и Чернышковского. Об этом рассказали в пресс-службе обласной администрации.

В каждую тумбу заложили капсулу с землёй из соответствующего населённого пункта. Церемония прошла спустя год после открытия мемориальной зоны, созданной 6 мая 2025 года. Изначально в композиции были отмечены Сталинград, Калач-на-Дону, Котельниково, Серафимович, станица Клетская и рабочий посёлок Городище.

В начале мая почётные грамоты о присвоении звания передали администрациям Иловли и Чернышковского. Также памятные стелы «Рубеж Сталинградской доблести» торжественно открыли в Светлом Яре и Октябрьском.

