В Латвии ограничили доступ к мемориалу с Вечным огнём на День Победы

В латвийском Даугавпилсе решили ограничить доступ к мемориалу с Вечным огнём в парке Дубровина 9 Мая. Об этом сообщили в местных ведомствах.

Речь идёт о мемориале в парке Дубровина, куда жители города традиционно приходили возлагать цветы в День Победы. Как сообщили в ведомствах, в феврале в парке произошло возгорание, после чего продолжается проверка, а территория остаётся под ограничениями. В Даугавпилсской думе подтвердили, что официальных публичных мероприятий или митингов на 9 Мая в городе не заявлено.

В полиции уточнили, что индивидуальное возложение цветов в местах захоронений не запрещено. При этом отдельно отмечается, что действия у мест демонтированных советских памятников могут трактоваться как «прославление военной агрессии» и допускаться не будут.

Ранее в Берлине собирались ввести ограничения на проведение мероприятий 8–9 мая вблизи советских воинских мемориалов. Ограничения затрагивают мемориальные комплексы в парках Трептов, Тиргартен и Шёнхольцер-Хайде. В перечень запрещённых атрибутов включены советская символика, георгиевская лента, а также буквы V и Z.