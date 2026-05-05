Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

5 мая, 13:50

В Петербурге в День Победы впервые пройдёт акция «Бессмертный флот»

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

В День Победы на водных артериях Санкт-Петербурга впервые организуют патриотическую акцию под названием «Бессмертный флот». О запуске этого проекта журналистам сообщил Кирилл Смирнов, возглавляющий региональный штаб общероссийского движения «Бессмертный полк России».

«Это уникальное мероприятие, которое даёт возможность почтить память экипажей кораблей, погибших в годы Великой Отечественной войны на Балтике», — сказал он.

По его словам, задействованы будут как парусные, так и моторные маломерные суда: их корпуса украсят названиями и портретами затонувших боевых единиц. На бортах разместятся ветераны специальной военной операции, священнослужители и ребятишки с ограниченными возможностями здоровья.

Смирнов уточнил, что колонна судов пройдёт именно по акватории Малой Невки, а идеальным местом для зрителей организаторы считают Крестовский остров, а именно участок, который тянется вдоль Северной дороги. Плюс ко всему в петербургском отделении «Бессмертного полка» заявили, что обязательно посоветуют своим коллегам из остальных субъектов РФ взять на вооружение подобную практику.

Дворцовую площадь закроют для пешеходов в День Победы

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге согласовали очное проведение шествия «Бессмертный полк» 9 мая 2026 года. Руководитель городского штаба движения Кирилл Смирнов сообщил, что Роспотребнадзор признал эпидемиологическую обстановку благополучной для проведения акции.

Вероника Бакумченко
