Дворцовую площадь закроют для пешеходов в День Победы

В Северной столице в связи с проведением традиционного парада в честь 9 Мая временно ограничат доступ горожан и гостей города на Дворцовую площадь. О таком решении жителей предупредил Александр Равин, занимающий пост зампреда Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, выступая перед журналистами.

«Задействуют беспрецедентные силы по обеспечению безопасности. Большое количество полиции, Росгвардии, сотрудников МЧС, коммунальных служб будет задействовано», — рассказал он о деталях.

Помимо временного закрытия главной площади, представитель комитета затронул и прочие вводимые 9 Мая ограничения в движении. Он пояснил, что с шести утра проезд личного и общественного транспорта по Невскому проспекту станет невозможен, хотя на тротуарах для пешеходов препятствий не появится. Чиновник также отметил, что свободными останутся соседние дворы вдоль Невского и городские набережные, откуда можно будет беспрепятственно полюбоваться праздничным фейерверком.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге согласовали очное проведение шествия «Бессмертный полк» 9 мая 2026 года. Руководитель городского штаба движения Кирилл Смирнов сообщил, что Роспотребнадзор признал эпидемиологическую обстановку благополучной для проведения акции. Он уточнил, что комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности разрешил пройти колонне по Невскому проспекту от площади Александра Невского до Дворцовой площади. К подготовке уже подключились волонтёры, общественные организации и городские власти.