Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 15:19

В Петербурге парад Победы пройдёт без современной военной техники

Обложка © DALL-E / Life.ru

В Петербурге парад Победы на Дворцовой площади пройдёт без современной военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинградского военного округа. В строю будут задействованы только пешие расчёты.

По данным СМИ, участие примут курсанты военных вузов. Из техники на Дворцовой покажут только исторические образцы. Их предоставит музейно-выставочный центр «Ленрезерв».

Формат торжества будет близок к московскому сценарию, однако программа в Петербурге окажется заметно сокращённой.

Парад Победы 9 мая 2026 в Москве: где смотреть, военная техника, программа мероприятий и кто из гостей приедет

Ранее Минобороны России анонсировало парад на Красной площади также без колонн современной военной техники. Таким образом, в этом году акцент на главных площадках сделают не на демонстрации вооружений, а на пеших расчётах, памятной части и исторической символике Дня Победы.

Марина Фещенко
  • Новости
  • День Победы
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar