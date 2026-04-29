В Петербурге парад Победы пройдёт без современной военной техники

В Петербурге парад Победы на Дворцовой площади пройдёт без современной военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинградского военного округа. В строю будут задействованы только пешие расчёты.

По данным СМИ, участие примут курсанты военных вузов. Из техники на Дворцовой покажут только исторические образцы. Их предоставит музейно-выставочный центр «Ленрезерв».

Формат торжества будет близок к московскому сценарию, однако программа в Петербурге окажется заметно сокращённой.

Ранее Минобороны России анонсировало парад на Красной площади также без колонн современной военной техники. Таким образом, в этом году акцент на главных площадках сделают не на демонстрации вооружений, а на пеших расчётах, памятной части и исторической символике Дня Победы.