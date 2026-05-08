Сталинград снова появился в России перед Днём Победы

На основных въездах в Волгоград в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне дорожные указатели временно заменили на «Сталинград». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Накануне празднования 81-летия Победы в ВОВ на всех основных въездах в город-герой дорожные знаки «Волгоград» временно заменяются на знаки «Сталинград». Десятого мая дорожные службы произведут обратную замену», — говорится в сообщении администрации.

Имя «Сталинград» решением гордумы возвращают городу девять раз в году, приурочивая к памятным датам Великой Отечественной войны. Переименование происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря. Впервые указатели заменили 19 ноября 2022 года — в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.

Ранее в пресс-службе администрации Волгоградской области сообщили, что у подножия Мамаева кургана дополнили мемориальную зону «Рубежи Сталинградской доблести» — там открыли памятные тумбы в честь городов Камышина, Суровикино, а также рабочих посёлков Иловли, Октябрьского, Светлого Яра и Чернышковского. В каждую тумбу заложили капсулу с землёй из соответствующего населённого пункта. Церемония прошла спустя год после открытия самой мемориальной зоны, созданной 6 мая 2025 года, в которую изначально были включены Сталинград, Калач-на-Дону, Котельниково, Серафимович, станица Клетская и рабочий посёлок Городище.