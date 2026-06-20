В берлинском парке Тиргартен прошла торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов. Мероприятие было приурочено к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент РИА «Новости».

Участие в церемонии принял посол РФ в Германии Сергей Нечаев. Вместе с ним к мемориалу советским воинам пришли активисты антивоенной демонстрации, выступающие за восстановление нормальных связей с Москвой. Завершилось собрание громкими выкриками «Дружба!» и «Спасибо!».

Позднее дипломат отметил, что почтить память павших в борьбе с фашизмом пришли многие немецкие граждане. Произошло это вопреки текущему политическому курсу официального Берлина.

«Неожиданно много немецких друзей пришли вместе с нами вспомнить о 22 июня 1941 года. Как можно заметить, у нас в Германии немало друзей, которые отмечают вместе с нами эту трагическую дату», — сказал Нечаев.

Посол подчеркнул, что мемориальные мероприятия у советских памятников и захоронений на территории ФРГ неизменно собирают много местных жителей. Эти люди, по его словам, помнят и отдают дань памяти солдату-освободителю, не допуская никаких иных интерпретаций или попыток перетолковать историю.

Россия, добавил Нечаев, выступает против любых фальсификаций прошлого и искренне ценит порыв рядовых немцев, которые хранят память о погибших красноармейцах.

Ранее в центре Берлина у Бранденбургских ворот прошла антивоенная демонстрация, приуроченная к 85-й годовщине нападения нацистской Германии на Советский Союз. Несколько сотен участников держали плакаты с лозунгами против милитаризации Европы и агрессивной политики в отношении России, требуя возобновить диалог с Москвой и выйти из НАТО. Собравшиеся также призвали признать геноцид советского народа в годы войны и остановить исторический реваншизм.