Большая часть жителей Германии выступает за добрососедские отношения с Российской Федерацией. Такое заявление сделала внешнеполитический эксперт партии BSW Севим Дагделен во время церемонии в Берлине, приуроченной к 85-й годовщине нападения нацистской Германии на Советский Союз.

Мероприятие прошло у памятника советскому воину в парке Тиргартен. Обращаясь к послу РФ в ФРГ Сергею Нечаеву и остальным собравшимся, Дагделен подчеркнула принципиальный разрыв между настроениями граждан и курсом кабинета канцлера Фридриха Мерца.

Она заявила, что обстрелы российской территории западным оружием ведутся не от имени немецкого народа. По её словам, граждане Германии хотят не войны, а мира и дружбы с Москвой.

Эксперт выразила надежду, что в России умеют различать правительственную политику и подлинные чаяния населения. Большинство немцев, добавила она, желают поддерживать добрые связи с соседями, к которым относится и РФ. Россиянам, подчеркнула Дагделен, важно это осознавать.

Тем временем глава польского МИД Радослав Сикорский потребовал включить Варшаву в переговорный процесс с Россией по украинскому урегулированию. В интервью он заявил, что Польша — сосед и РФ, и Украины, в отличие от Германии, а потому несёт прямые риски из-за военной поддержки Киева и заслуживает особого места за столом.