Правительство ФРГ и Сенат Берлина проигнорировали 85-ю годовщину нападения нацистской Германии на СССР. Об этом заявила внешнеполитический эксперт партии BSW Севим Дагделен на демонстрации за мир с Россией в центре столицы.

«Позор, что они [немецкие власти] этого не сделали [не организовали памятное мероприятие]. Ничего, никакого памятного мероприятия», — отметила Дагделен.

Политик заявила, что в ФРГ осуществляется «беспрецедентная ментальная мобилизация с целью развязывания войны против России». Дагделен напомнила, что ранее представители разных партий, включая «Зелёных», предлагали «контекстуализировать советские мемориалы», что, по её словам, означает «разрушить их духовно».

«Это позор», — заявила эксперт, назвав это «политико-исторической мобилизацией против России».

В акции под девизом «Мир! Россия не является нашим врагом!» у Бранденбургских ворот участвуют несколько сотен человек. По окончании они планируют направиться к памятнику советскому воину в парке Тиргартен и почтить память бойцов Красной армии, освободивших Европу от нацизма.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Россию шокировала реакция представителей Германии на поднятую в организации тему геноцида советского народа. Он назвал позицию германской стороны крайне провокационной и показательнной в свете нынешнего курса официального Берлина. Это прозвучало в ходе круглого стола «Коллаборационизм: невыученные уроки».