В Германии и других странах Евросоюза есть деятели, желающие поквитаться с Москвой за итоги Второй мировой. Такое мнение выразила «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», экс-депутат бундестага Севим Дагделен в блоге NachDenkSeiten.

Причиной для заявления стали недавние высказывания ряда официальных лиц. Дагделен обратила внимание на угрозы главы ВВС ФРГ Хольгера Нойманна, который допустил нанесение авиаударов по российской территории, включая Кольский полуостров, Калининград и черноморский регион.

В подобной риторике, по мнению экс-парламентария, несложно расслышать мотивы прошлого. Кроме того, эксперт упомянула слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что «распад России» не является чем-то плохим для мира, а также призывы политика из ХДС Родериха Кизеветтера работать над «капитуляцией Москвы». «Это не что иное, как мечта о мести за капитуляцию Германии в 1945 году», — подчеркнула она.

Дагделен убеждена, что идеи мирового господства в умах европейских элит никуда не исчезли. По её словам, звучит тон для очередной попытки захватить глобальную власть. Однако эксперт призвала осознавать изменившуюся реальность.

Она отметила, что нападение на ядерную державу сопряжено с колоссальным риском. «Это предприятие закончится еще более масштабным самоуничтожением», — резюмировала аналитик.

Тем временем в Москве не раз указывали на возросшую активность НАТО у западных рубежей. Альянс объясняет свои инициативы сдерживанием, тогда как в российском МИД настаивают на необходимости отказа от милитаризации континента и выстраивании диалога строго на равноправной основе.