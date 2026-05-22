Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в западных странах рассматриваются сценарии возможного нападения на Россию. По его словам, текущая ситуация напоминает период перед Второй мировой войной.

«Точно так же сейчас под теми же флагами нацизма, реваншизма создают общеевропейскую группу нападения на Россию уже не только гибридными методами, но и про физическое нападение думают. А во главе этой группы поставлен не Адольф Гитлер, а Владимир Зеленский со своими нацистскими лозунгами», — сказал Лавров в интервью «Детской редакции».

Также глава МИД выступил на заседании комиссии Генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Он заявил, что Европа и США, по его оценке, сохраняют курс на доминирование и расширение НАТО на восток.

Лавров также утверждает, что в НАТО обсуждаются идеи «деколонизации» России, а западные страны стремятся распространять свои порядки в разных регионах мира. Отдельно он отметил, что в ЕС, по его словам, поддерживают политику Киева и ситуацию вокруг русскоязычного населения.