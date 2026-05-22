Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Североатлантическом альянсе ранее выдвигались идеи о так называемой «деколонизации» России, и подобные рассуждения продолжают встречаться в публичном пространстве.

Выступая на заседании комиссии генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, он отметил, что Украину, по оценке Москвы, на протяжении многих лет пытались втянуть в НАТО с целью создания угроз для безопасности России и формирования военного плацдарма у её границ.

Лавров также отметил, что в рамках подобной риторики звучали рассуждения, затрагивающие возможность «деколонизации» самой Российской Федерации.

По его словам, подобные подходы вызывают обеспокоенность, поскольку в западной политике сохраняются элементы идеологического и практического превосходства, которые уже применялись в Европе ранее. Он также связал эти тенденции с использованием подходов, которые в российской трактовке сопоставляются с нацистской идеологией в отношении страны.

Ранее глава МИД России тоже заявлял об усилении влияния нацистской идеологии в ряде европейских государств. Он отдельно упомянул Германию и Финляндию, отметив, что именно в этих странах подобные тенденции проявляются наиболее заметно. Также Лавров высказал мнение о Великобритании, заявив, что исторически она не была далека от идеологических установок, которые он охарактеризовал как близкие к нацизму.