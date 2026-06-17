В Москве ответили на бред немецкого генерала, грозящего ударить по России

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отреагировал на резонансное интервью командующего ВВС Германии Хольгера Нойманна. Немецкий военачальник в беседе с британской газетой Telegraph допустил возможность нанесения ударов НАТО по Калининграду, Санкт-Петербургу, Кольскому полуострову и акватории Чёрного моря в случае прямого конфликта.

Российский дипломат с иронией оценил слова представителя Берлина. Он прокомментировал публикацию политолога Гленна Дисена в соцсети X, который выразил обеспокоенность, что подобные заявления приближают начало третьей мировой войны.

«Он, должно быть, очень опытный германский генерал, который сражался и побеждал во множестве битв, раз он делает такие заявления», — отметил Ульянов в соцсети.