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Регион
17 июня, 05:17

В Москве ответили на бред немецкого генерала, грозящего ударить по России

Постпред Ульянов ответил на угрозы командующего ВВС Германии

Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance / Jan Woitas

Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance / Jan Woitas

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отреагировал на резонансное интервью командующего ВВС Германии Хольгера Нойманна. Немецкий военачальник в беседе с британской газетой Telegraph допустил возможность нанесения ударов НАТО по Калининграду, Санкт-Петербургу, Кольскому полуострову и акватории Чёрного моря в случае прямого конфликта.

Российский дипломат с иронией оценил слова представителя Берлина. Он прокомментировал публикацию политолога Гленна Дисена в соцсети X, который выразил обеспокоенность, что подобные заявления приближают начало третьей мировой войны.

«Он, должно быть, очень опытный германский генерал, который сражался и побеждал во множестве битв, раз он делает такие заявления», — отметил Ульянов в соцсети.

«Неонацист»: Захарова ответила главе ВВС Германии, угрожавшему ударами по Калининграду и Петербургу
«Неонацист»: Захарова ответила главе ВВС Германии, угрожавшему ударами по Калининграду и Петербургу

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что Москва не собирается воевать с Европой и НАТО. Президент Владимир Путин также говорил, что Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела западных стран.

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Оксана Попова
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