«Неонацист»: Захарова ответила главе ВВС Германии, угрожавшему ударами по Калининграду и Петербургу

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала командующего ВВС Германии Хольгера Нойманна «неонацистом» в ответ на его высказывания о возможных действиях НАТО. Дипломат сделала это заявление в комментарии для РИА «Новости», комментируя слова немецкого генерала о гипотетическом конфликте с Россией.

Ранее Нойманн в интервью британской газете Telegraph предположил, что в случае конфликта с Россией НАТО будет наносить удары по Калининграду, Кольскому полуострову, Санкт-Петербургу и акватории Чёрного моря.