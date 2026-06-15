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15 июня, 15:57

«Неонацист»: Захарова ответила главе ВВС Германии, угрожавшему ударами по Калининграду и Петербургу

Захарова назвала неонацистом командующего ВВС ФРГ, пригрозившего ударами по РФ

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала командующего ВВС Германии Хольгера Нойманна «неонацистом» в ответ на его высказывания о возможных действиях НАТО. Дипломат сделала это заявление в комментарии для РИА «Новости», комментируя слова немецкого генерала о гипотетическом конфликте с Россией.

«Неонацист», — сказала Захарова.

Ранее Нойманн в интервью британской газете Telegraph предположил, что в случае конфликта с Россией НАТО будет наносить удары по Калининграду, Кольскому полуострову, Санкт-Петербургу и акватории Чёрного моря.

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Российские власти ранее неоднократно заявляли, что Москва не собирается воевать с Европой и НАТО. Президент Владимир Путин также говорил, что Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела западных стран.

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Наталья Демьянова
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