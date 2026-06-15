«Уже сегодня ночью»: командующий ВВС Германии сделал резкое заявление о России
Командующий ВВС ФРГ заявил о готовности защищать территорию НАТО
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Командующий Военно-воздушными силами Германии Хольгер Нойманн заявил, что Берлин готов к возможному военному конфликту с Россией «уже сегодня ночью». Об этом он сказал в интервью британской газете The Telegraph.
По словам Нойманна, Германия будет защищать каждый дюйм территории НАТО, если дело дойдёт до прямого столкновения.
«Если дело дойдет до конфликта, надеюсь, этого никогда не произойдет, но если это случится, мы будем защищать каждый дюйм нашей территории», — заявил он.
Командующий Люфтваффе подчеркнул, что этот сигнал особенно важен для Крайнего Севера и балтийских союзников НАТО.
Нойманн также утверждает, что в случае нападения России на одного из членов альянса ВВС Германии готовы нанести ответные авиаудары. По его словам, авиация НАТО способна быстро развернуться для защиты восточного фланга.
Российские власти ранее неоднократно заявляли, что Москва не собирается воевать с Европой и НАТО. Президент Владимир Путин также говорил, что Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела западных стран.
Заявление немецкого военачальника прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений в Европе о безопасности восточного фланга НАТО и военной готовности стран альянса.
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