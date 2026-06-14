Вовлечение НАТО в украинский конфликт приведёт к катастрофическим последствиям. Такое заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

«Наши политические лидеры одержимо хотят уничтожить крупнейшую в мире ядерную державу, которая считает, что ведёт борьбу за своё существование. <…> Нас должно беспокоить то, что они настолько вовлеклись в нападения на Россию и при этом продолжают делать вид, будто стороны конфликта — это только Россия и Украина», — написал он в соцсети.

По мнению профессора, западные лидеры сорвали как Минские мирные договорённости, так и Стамбульское соглашение, а затем в течение четырёх лет полностью блокировали дипломатию, заявляя, что «оружие — это путь к миру». Диесен добавил, что в Европе принято делать вид, будто речь идёт о помощи Украине, но это опасный самообман. Эскалация со стороны альянса, по его словам, вышла из-под контроля, а попытки игнорировать эту точку зрения как «пророссийскую» демонстрируют, насколько Запад погряз в бездумной военной пропаганде.