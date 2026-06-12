Путин назвал страны НАТО достойным противником с высоким уровнем развития
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Президент России Владимир Путин охарактеризовал государства Североатлантического альянса, противостоящие России, как развитого и сильного соперника. Соответствующее заявление прозвучало 12 июня на встрече главы государства с участниками специальной военной операции.
Президент подчеркнул, что необходимо отдать должное технологическому и научному потенциалу этих стран. Он отметил, что речь идёт о высокоразвитых экономиках.
«Надо отдать должное: общий уровень развития натовских стран технологический, научный — он высокий, это высокоразвитые экономики», — сказал лидер РФ.
Встреча состоялась в Москве. На ней присутствовали военнослужащие, задействованные в зоне СВО.
Во время своего выступления Путин также заявил, что Россия практически одна противостоит всему НАТО. Североатлантический альянс, по словам главы государства, НАТО надеется довести войну против России до победного конца, но у него ничего не получится.
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