Путин назвал страны НАТО достойным противником с высоким уровнем развития

Президент России Владимир Путин охарактеризовал государства Североатлантического альянса, противостоящие России, как развитого и сильного соперника. Соответствующее заявление прозвучало 12 июня на встрече главы государства с участниками специальной военной операции.

Президент подчеркнул, что необходимо отдать должное технологическому и научному потенциалу этих стран. Он отметил, что речь идёт о высокоразвитых экономиках.

«Надо отдать должное: общий уровень развития натовских стран технологический, научный — он высокий, это высокоразвитые экономики», — сказал лидер РФ.

Встреча состоялась в Москве. На ней присутствовали военнослужащие, задействованные в зоне СВО.